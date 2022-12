Mariah Carey a doborât un nou record cu melodia „All I Want For Christmas Is You” VIDEO

Cântăreaţa americană Mariah Carey a stabilit un nou record cu celebra ei melodie de Crăciun „All I Want For Christmas Is You", lansată în 1994, a anunţat marţi cotidianul francez Le Nouvel Observateur, citat de Agerpres.

Au trecut aproape trei decenii de când single-ul „All I Want For Christmas" a devenit un simbol al sărbătorilor de iarnă şi este ascultat anual de milioane de oameni. În 2022, melodia compusă de fostul ei soţ, Tommy Mottola, a stabilit un nou record, devenind cântecul cu cele mai multe difuzări într-o singură zi pe platforma Spotify, fiind audiat de 21,27 milioane de ori.

Cifra anunțată pe Twitter de companiei specializate Chart Data a făcut-o pe Mariah Carey să reacţioneze foarte repede. „Nu mă aşteptam să mă trezesc cu această magnifică surpriză", a scris vedeta americană într-un mesaj distribuit pe contul ei de Twitter, potrivit Agerpres.

Mesajul ei a însoțit o înregistrare video în care Mariah Carey apare căzând (de fericire) pe o canapea în momentul aflării veştii, video care a fost vizionată de aproape cinci milioane de persoane.

2,5 milioane de euro anual pentru drepturile de autor asociate

Vedeta primeşte aproximativ 2,5 milioane de euro pe an pentru drepturile de autor asociate acestui cântec, potrivit Ouest-France. Revista Forbes a calculat în 2019 că single-ul "All I Want For Christmas Is You" i-a adus cântăreţei americane venituri de peste 60 de milioane de dolari.

În 2019, Mariah Carey a relansat celebra piesă „All I Want for Christmas Is You“ cu un videoclip nou, în care artista are apariţii strălucitoare.

Amintim că Mariah Carey (53 de ani) a fost dată în judecată din cauza melodiei „All I Want For Christmas Is You”. Un bărbat pe nume Andy Stone susţine că deţine drepturile de autor asupra piesei şi îi cere cântăreţei 20 de milioane de dolari.

În proces, apar atât numele cântăreţei, cât şi cel al lui Walter Afanasieff, care a scris versurile alături de Mariah Carey.