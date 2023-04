Inna, concert în Mexic în fața a peste 373.000 de spectatori

Artista din România a cântat la festivalul mexican Cumbre Tajin, unde a fost înregistrat un număr record de participanți într-o singură zi.

De curând, Inna a susținut un concert în Veracruz, Mexic, unde a cântat pe aceeași scenă cu Steve Aoki și Juan Magan, în fața a peste 373 000 de spectatori. Totodată, ea a fost desemnată recent cel mai ascultat artist român la nivel internațional de pe YouTube.

Platforma YouTube a împlinit 10 ani de când este în România, prilej cu care artiștii și creatorii de conținut au fost premiați pentru rezultatele deosebite pe care le au pe platformă. Printre câștigători se numără și Inna, desemnată artistul român cel mai ascultat pe YouTube, la nivel internațional.

„Transmit toată iubirea mea fiecărei persoane care crede în mine și care îmi ascultă muzica în fiecare colț al lumii și le mulțumesc pentru toată susținerea“, a spus Inna.

Anul a început în forță pentru artistă, cu lansarea albumului „Just Dance“, care include 6 piese compuse și produse pe durata a 16 zile, timp în care a stat izolată în Dance Queen’s House în cadrul celei mai lungi sesiuni, aflată la cel de-al treilea sezon. Abumul include „I’ll Be There“, „Just Dance“, „Nothing I Won't Do“, „Something About You“, „Start a Fire“ și „We Should Get Lost“, piese eclectice, adevărate party anthems care sunt lansate cu vizualuri speciale dedicate create de Florin Burlacu și Andrei Via.

Totodată, Inna a depășit un nou prag important: 10 miliarde de vizualizări și streamuri. Acesta este, de asemenea, un record pentru un artist român și confirmarea unui repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate în întreaga lume, cu colaborări cu artiști de relevanță români și internaționali printre care J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo-Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.