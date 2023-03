Inna a lansat un nou videoclip, „Crystal Nails“. A avut aproape un milion de vizualizări în două zile VIDEO

După lansarea primei părți a albumului „Just Dance“, INNA revine cu o nouă piesă dance „Crystal Nails“, cu un videoclip plin de culoare și ținute spectaculoase.

Piesa a fost produsă de Alex Cotoi, muzica de IRAIDA (Adelina Stîngă), Alex Cotoi, Elena Alexandra Apostoleanu, versuri IRAIDA (Adelina Stîngă), Elena Alexandra Apostoleanu. Pentru videoclip, Inna a colaborat cu Bogdan Păun (regizor), Paul Tatcu (DoP), producție video Loops Production.

Videoclipul a avut aproape un milion de vizualizări pe YouTube, în doar două zile. Anul a început în forță pentru Inna cu lansarea noului album, „Just Dance“, care include șase piese compuse și produse pe durata a 16 zile, timp în care a stat izolată în Dance Queen’s House, proiect aflat la cel de-al treilea sezon.

Abumul include „I’ll Be There“, „Just Dance“, „Nothing I Won't Do“, „Something About You“, „Start a Fire“ și „We Should Get Lost“, piese eclectice, adevărate party anthems care sunt lansate cu vizualuri speciale dedicate create de Florin Burlacu și Andrei Via.

Inna se află în Miami unde a participat la lansarea noii colecții BOSS, eveniment în cadrul căruia pe podium au defilat Naomi Campbell, DJ Khaled și Pamela Anderson. Pe 25 martie, ea va susține un concert în Mexic, la Veracruz, în cadrul festivalului Cumbre Tajin, unde va urca pe aceeași scenă cu Steve Aoki și Juan Magan.

Inna, unul dintre cei mai de succes artiști din România, cu o carieră internațională impresionantă, a depășit un nou prag important: 10 miliarde de vizualizări și streamuri. Acesta este, de asemenea, un record pentru un artist român și confirmarea unui repertoriu cu zeci de hituri cunoscute și apreciate în întreaga lume, cu colaborări cu artiști de relevanță români și internaționali precum J Balvin, Pitbull, Daddy Yankee, Flo-Rida, Yandel, Alok, Timmy Trumpet, Sofi Tukker și alții.