Inna despre Crăciun, rețele sociale și rețeta succesului: „E important ca, din când în când, să dai în mintea copiilor“ INTERVIU EXCLUSIV

Cântăreața a vorbit într-un interviu exclusiv pentru Adevărul despre cum va petrece acest Crăciun, despre cele mai noi proiecte muzicale, rețeaua socială preferată și numele de alint pentru iubitul său.

Inna a încheiat recent filmările pentru proiectul Dance Queenʼs House, ajuns la a treia ediție. Artista și echipa sa au stat 16 zile izolați într-o casă, unde au lucrat la noul album, au compus, au înregistrat, dar s-au și distrat pe cinste alături de invitați celebri. După câteva zile de relaxare alături de cei dragi, cântăreața va petrece Revelionul pe scenă și va începe anul 2023 în forță, cu noi proiecte muzicale.

S-a încheiat a treia ediție a proiectului Dance Queenʼs House. De ce este acest proiect atât de important pentru tine încât să faci deja trei ediții? Cum a fost anul acesta, prin ce a fost diferit față de primele două?

Proiectul Dance Queen’s House a apărut în pandemie, era important să continui să fac ce îmi place și să lansez muzică pentru fanii mei, să rămân aproape de ei așa, pentru că nu mai aveam concerte și nu ne puteam întâlni. Și a apărut ideea izolării într-o casă, în care să stăm să creăm muzică. Toată lumea care venea se testa înainte, să fie totul safe pentru tot procesul creativ. Diversele situații cu sau fără invitați am decis să fie sub formă de episoade de vlog, pe canalul meu de YouTube. Cred că fanii pot spune ce li se pare diferit, eu simt că am păstrat ideea principală: o casă în care se creează magia, facem muzică, ne bucurăm de prietenie și ne distrăm împreună. Cele 3 sezoane sunt disponibile pe canalul meu de YouTube, la fel și primele două albume deja lansate: „Heartbreaker“ și „Champagne Problems“.

Cât se muncește la un astfel de proiect, cu cât timp înainte se planifică și organizează, câtă muncă e în partea care nu apare pe filmări?

Acum că suntem la cel de-al treilea sezon, pregătim totul un pic mai eficient, pentru că știm exact ce să facem, ne organizăm cum trebuie. Dar tot sunt cam două-trei luni în care începem să stabilim perioada, să ne gândim la activități, la ținute. E o muncă destul de intensă, dar foarte plăcută, mai ales că la final, ies opt episoade vlog și multă muzică, așa cum i-am obișnuit pe fanim un album.

A fost filmat în aceeași casă din primele două sezoane. Cum ai ales-o? Trebuie să aibă un anumit vibe ca să te inspire?

Și mie, și echipei ne-a plăcut casa pentru că era ofertantă ca spațiu, e loc suficient pentru întreaga echipă care nu era deloc mică, este într-un loc retras, are și o curte mare. Am simțit că este locul potrivit pentru a face cât mai multe activități pe lângă sesiunile muzicale.

Ai spus într-unul dintre episoadele de anul acesta ca muzica este cea mai potrivită meserie pe care a ales-o universul pentru tine. Care ar fi fost a doua opțiune dacă n-ar fi fost muzica?

Este greu de spus! Nu mi-am imaginat niciodată viața mea fără să fac muzică. Dar cred că mi-ar fi plăcut să fiu fotograf, sunt pasionată de fotografie.

Cum au fost zilele petrecute în casă? Ce făceați în afară de scopul pentru care ați stat acolo, mai aveați timp de altceva?

Făceam muzică, dar ne și distram, făceam poze, videouri, filmam pentru emisiunea de la radio, mă pregăteam pentru întâlnirea cu invitații mei.

Ai avut parte de vreo întâmplare inedită, vreo surpriză?

De exemplu, Alina Eremia mi-a propus să ne facem tatuaje împreună, i-a adus pe băieții de la Sweet Damage Crew și mi-am tatuat pe mână „Ochi de cer“, așa îi spun eu iubitului meu. Mi-am făcut propriul meu radio, Dance Queen’s Radio, unde mi-am exersat skill-urile de radio host. Partea preferată a fanilor este Rock the Roof, am urcat pe casă și am cântat live câteva dintre piesele care vor fi lansate pe noul album.

Cum a fost episodul în pat cu Irina Rimes, cum v-a venit ideea?

Era unul dintre episoadele în care am simțit să mă relaxez cu totul, așa că eram îmbrăcată lejer și am zis că ar fi drăguț să o invit pe una dintre colegele mele de la Global Records care să se relaxeze alături de mine. Și Irina a acceptat invitația, am cântat, am râs, am povestit. Chiar ne-am distrat!

La un moment dat, faceți un concurs de mâncat macarons, e un moment foarte amuzant. E bine să nu ne luăm foarte în serios, uneori?

Da, și susțin acest lucru de fiecare dată. E important ca, din când în când, să dai în mintea copiilor, să te bucuri de cele mai goofy situații. Avem mult timp, în rest, să fim serioși și responsabili.

Cum se naște o piesă bună, care sunt calitațile unei piese bune, ce o face vandabilă?

Niciodată nu știi concret dacă o piesă este hit sau foarte bună. S-a întâmplat de multe ori să mi se pară că o piesă va fi super apreciată și să nu aibă rezultatele la care mă așteptam și invers, anumite piese să fie o surpriză, să devină hit. Când intrăm în studio, ne propunem să facem muzică și să ne distrăm, pornim de la un concept, poate de la un beat sau un vers și ajungem la o piesă, însă dacă va fi bună, publicul va decide.

→ Imaginea 1/4: Inna 2 Foto Anrhivă personala png png

Primul single de pe album e „Yummy“. Tot ce lansezi devine rapid hit. Cum alegi piesele pe care să le promovezi? E un tipar, o „rețetă secretă“?

”Yummy“ nu este parte din albumul care se va lansa la anul, dar este una dintre piesele la care am lucrat înainte de a intra în Dance Queen’s House și pe care am vrut să o lansez pe final de an. Mă bucur că ți se pare că are potențial de hit, pentru că și mie îmi place mult. Alegerea pieselor o fac împreună cu managerul meu și cu echipa mea de la Global Records, simțim ce s-ar potrivi stilului meu, dar și ce le place fanilor să asculte și cam așa alegem următoarea piesă care se va lansa.

Care este cea mai importantă rețea socială pentru tine, ca artist?

Mie îmi place foarte mult Instagramul, dar YouTube este la fel de important pentru un artist, este locul unde muzica ta este disponibilă, la fel și videoclipurile, dar și episoade din Dance Queen’s House, de exemplu, sau videouri din diverse colțuri ale lumii. Tot acest conținut m-a ajutat ca acest an să „celebrez“ 10 miliarde de vizualizări și streamuri și sunt extrem de recunoscătoare.

Devine TikTok-ul mai popular și mai eficient decât Instagram?

TikTok-ul este și o formă de promovare a muzicii, dar și de a expune o latură mai funny, mai amuzantă pe care nu mereu fanii mei o pot descoperi pe alte rețele sociale.

O fotografie îndrăzneață postată recent pe Instagram a împărțit publicul în două tabere, unii au apreciat alții au criticat. A fost un PR stunt înainte de lansrea albumului? Sunt lucruri necesare în tot mecanismul de marketing din spatele unui artist internațional sau e și o motivație personală?

Albumul se va lansa la anul, deci dacă se dorea un PR stunt, ar fi apărut atunci. Pur și simplu este o fotografie care face parte dintr-o ședință foto, un pic mai îndrăzneață decât altele postate până acum de mine.

Ce urmează după lansarea albumului, ce alte proiecte ai?

Voi mai lansa și alte piese, separat de cele de pe album, am multe altele în plan și sunt foarte entuziasmată să le împărtășesc fanilor mei. Concerte în rest, dar și alte proiecte dragi mie pe care abia aștept să le lansez.

Vei avea concerte în România în perioada următoare? E diferit publicul din țară de cel din străinătate?

Am avut concerte anul acesta în România. De altfel, am concerte în România în fiecare an și cu siguranță, la fel va fi și la anul. Nu știu dacă e neapărat diferit, dar pe toți ne aduce împreună muzica și este o energie aparte care ne unește și ne face să ne distrăm, în orice colț al lumii aș fi.

Ce faci de Crăciun și de Revelion?

De Crăciun, voi petrece cu iubitul meu (Deliric - n.r.) alături de familiile noastre, iar de Revelion voi avea concert în Malta, așa că voi începe 2023 pe scenă, iar acest lucru mă bucură foarte mult.

Ești pregătită, în viitorul apropiat, să te concentrezi pe viața personală? Plănuiești să-ți întemeiezi o familie?

Toate la timpul lor (zâmbește).