Câți bani primesc artiștii pentru concerte: cântăreața cu tariful cel mai mare

PRESShub a dat publicității onorariile cerute de artiștii români în vogă pentru a apărea pe scenă. . Pe lângă sumele cerute, unii au cerințe legate de cazare.

Cel mai mare onorariu din acest an îl are cântăreața INNA. Artista cere pentru 40-45 de minute între 17.000 și 19.000 de euro, plus TVA, pe lângă cheltuielile pentru transport.

Nici Loredana Groza nu se lasă mai prejos. Alături de trupa sa, Loredana solicită pentru un concert de 45 de minute, nu mai puțin de 15.000 de euro plus TVA. Același onorariu îl au și cei de la Carla’s Dreams pentru mai puțin de o oră de muzică live.

Delia cere pentru un show 40 de minute nu mai puțin de 12.500 de euro, iar pentru 60 de minute, onorariul este de 15.000 de euro. Tot plus TVA.

SMILEY cere 12.000 de euro + TVA pentru un concert de 45-60 de minute. Alte solicitări: transport, 7.5 Lei/km + TVA, cazare la hotel de minimum 4 stele.

Pentru un spectacol de o oră susținut de artista Andra, organizatorii trebuie să plătească suma de 12.000 de euro.

Artiști precum cei de la The Motans, Theo Rose, Irina Rimes și Paraziții cer tot pentru 45 de minute suma de 10.000 de euro.

Cota Holograf e încă sus: 10.000 € + TVA pentru un concert de o oră, în aer liber. Plus costuri de transport de minimum 1 €/km + TVA și cazare: 6 single cu pat matrimonial și 2 duble twin, în hotel de minimum 4 stele.

CONNECT-R vrea 8.000 de euro de la primării, pentru a cânta la evenimente locale. Plus mese și protocol la scenă pentru 12 persoane.

VUNK ține concerte de 60 de minute pentru 7.500 de euro. Plus diurnă de 220 € + TVA.

Există și artiști cunoscuți dispuși să ofere concerte pentru jumătate din suma cerută de colegii lor de breaslă.

Andreea Bălan, cu trupa sa, vine în orice localitate care este dispusă să achite 4.500 de euro plus TVA, pentru o oră de spectacol. La fel Puya, Minelli și Mina.

Alex Velea, de exemplu, are un onorariu de 4.400 de euro pentru 45 de minute de muzică, iar partenera sa, Antonia cere 5.500 de euro pentru un concert de 40 de minute.

Tot 5.500 de euro cer și Lidia Buble, pentru un concert de mai puțin de o oră, și Grasu XXL, pentru 45 de minute.

Artiștii dispuși să urce pe scenă pentru 3.500 de euro sunt Adda alături de trupa sa, Ruby, Sore, Speak și Ștefania.