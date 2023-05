Eurovision 2023: Care sunt favoriții. Câştigătorul, desemnat sâmbătă seară VIDEO

Cei 26 de finalişti ai concursului Eurovision 2023 vor avea la dispoziţie trei minute să dea ce au ei mai bun pentru a seduce juriul şi publicul, sâmbătă seară, la Liverpool, oraşul englez care găzduieşte competiţia din acest an în numele Ucrainei, informează AFP, citată de Agerpres.

Pentru că, din cauza invaziei ruse, cea de-a 67-a ediţie a concursului Eurovision nu se poate desfășura în Ucraina, concursul are loc în acest an la Liverpool, oraşul natal al membrilor trupei The Beatles.

Organizatorii Eurovision au stârnit polemici atunci când au refuzat cererea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a se adresa telespectatorilor prin intermediul unui mesaj video în timpul marii finale de sâmbătă seară. Natura evenimentului „interzice declaraţiile politice sau pe cele asociate politicii în timpul concursului", au explicat reprezentanţii European Broadcasting Union (EBU) într-un comunicat.EBU a precizat că şi fără acel mesaj al lui Volodimir Zelenski, concursul va include un amplu omagiu adus Ucrainei în timpul finalei de sâmbătă seară, cu prezenţa a 11 artişti ucraineni pe scenă, inclusiv a grupului Kalush Orchestra.

Pe parcursul galei vor prezentate clipuri video cu diverse locuri din Ucraina, iar culorile albastru şi galben ale drapelului ucrainean vor fi expuse masiv în sala în care se va desfăşura concursul.

„Am văzut multe drapele ucrainene"

Ca și la ediția din 2022, Rusia a fost exclusă din competiţie. Mai multe piese din finală, au ca temă de fundal razboiul.

„Heart of Steel", cântecul duoului electro ucrainean Tvorchi, este inspirat de rezistenţa din timpul asediului de o lună asupra uzinei Azovstal şi „simbolizează forţa şi curajul", a spus Jeffery Kenny, solistul trupei.

Selecţia naţională din Ucraina pentru ediţia din acest an a concursului Eurovision s-a ținut într-un buncăr din Kiev. „Am văzut multe drapele ucrainene", a declarat Andriy Hutsuliak, celălalt membru al grupului Tvorchi.

Și tânărul cântăreţ Remo Forrer,reprezentantul Elveţiei, transmite un mesaj de pace pe un ton grav prin cântecul „Watergun".

„O armă" împotriva „prostiei umane"

Muzicienii extravaganţi şi cu mustaţă din grupul croat Let 3 vor concura cu piesa „Mama SC!", în care îl critică aproape direct pe Vladimir Putin.

Piesa a fost descrisă de membrii trupei drept „o armă" împotriva „prostiei umane" şi „împotriva războaielor".

Șansele acestui grup de a câştiga Eurovision 2023 sunt minime, potrivit caselor de pariuri, în pofida stimei obţinute de formaţia croată.

Ucraina are însă şanse mari de a termina concursul în top 3, precedată de două ţări nordice.

Suedia, marea favorită, este reprezentată de cântăreaţa Loreen, deja câştigătoare în 2012 cu piesa „Euphoria". Ea ar putea deveni cel de-al doilea artist care se impune de două ori în concursul Eurovision, după irlandezul Johnny Logan.

Finlanda va fi reprezentată de o piesă frenetică a rapperului Kaarija, intitulată „Cha Cha Cha".

Favorită este considerată, anul acesta, și Franța, care nu a mai câştigat concursul Eurovision din anul 1977 (prin Marie Myriam), este reprezentată de La Zarra, o artistă originară din provincia canadiană Quebec, care va intepreta piesa electro-disco „Evidemment".