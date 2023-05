Eurovision 2023. Ar putea votul diasporei să-l trimită în finală pe Theodor Andrei? Ce mesaj a transmis artistul VIDEO

România este cotată cu șanse slabe în concursul din acest an, însă votul românilor din diaspora ar putea produce o surpriză.

Theodor Andrei urcă pe scenă mâine seară, în a doua semifinală Eurovision Song Contest 2023. El va intra de pe poziția a treia în concurs și va interpreta piesa „D.G.T. (Off and On)“, cu care a câștigat Selecția Națională, în februarie, fiind desemnat învingător doar prin votul publicului.

Tot publicul va decide și mâine seară care vor fi cei 10 finaliști și, cu toate că România e cotată cu șanse mici de calificare în finală, la casele de pariuri, o surpriză nu este exclusă.

→ Imaginea 1/8: Theodor Andrei Eurovision repetitie Foto Corinne Cumming EBU 9502 jpg

Eurovision 2023: cum se votează în a doua semifinală

Danemarca, Armenia, România, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania și Australia sunt țările care vor evolua în a doua semifinală Eurovision 2023.

În afară de telespectatorii din țările participante în semifinală (care pot vota pentru orice alt concurent în afară de cel din țara lor), în semifinala 2 votează și fanii Eurovision din Spania, Marea Britanie și Ucraina, aceste trei state fiind calificate direct în marea finală. Aceste țări își vor prezenta melodiile în cadrul show-ului de mâine seară, de la Liverpool.

Ținând cont de faptul că în Marea Britanie și Spania sunt unele dintre cele mai mari comunități de români din Europa, aceștia ar putea face diferența și ar putea aduce puncte importante pentru România, dacă se vor mobiliza să voteze.

La aceste voturi se adaugă şi votul online dat de Rest of the World. Acesta din urmă reprezintă o noutate a Regulamentului din acest an, prin care se oferă posibilitatea ca fanii aflați în țări neparticipante la Eurovision 2023 să poată vota prin aplicația www.esc.vote.

Mesajul lui Theodor Andrei la Eurovision 2023

„Theodor Andrei se bazează pe voturile voastre și vă mulțumește pentru toată susținerea de până acum. Voturile românilor din Danemarca, Armenia, Estonia, Belgia, Cipru, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania, Australia, Marea Britanie, Ucraina și Spania pot aduce România în Marea Finală. Fanii din țările neparticipante la Eurovision 2023 pot să voteze pe platforma www.esc.vote", este mesajul transmis pe pagina oficială de Facebook Eurovision România.

Potrivit eurovisionworld.com, care a agregat rezultatele mai multor case de pariuri, România este cotată cu o șansă mai mică de 1% la câștigarea competiției. Țara cu cele mai mari șanse la trofeul Eurovision 2023 este Suedia, reprezentată de Loreen, cu melodia „Tattoo“. Artista a mai câștigat concursul Eurovision în 2012, cu piesa „Euphoria“.

Primele 10 finaliste, desemnate în urma semifinalei de marți, sunt: Croația, Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia și Norvegia.