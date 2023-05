Eurovision 2023: care sunt primele 10 finaliste. Moldova s-a calificat în marea finală FOTO VIDEO

10 dintre cele 15 țări concurente în prima semifinală a ESC 2023, desfășurată la Liverpool, pe 9 mai, s-au calificat în marea finală.

Primele 10 finaliste, desemnate în urma votului telespectatorilor, sunt: Croația, Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia și Norvegia.

Moldova a fost reprezentată de Pasha Parfeni, cu melodia „Soarele și luna“, interpretată în limba română. Artistul a mai reprezentat Republica Moldova la ESC 2012, unde s-a clasat pe locul 11, cu melodia „Lăutar“.

Norvegia, Malta, Serbia, Letonia, Portugalia, Irlanda, Croaţia, Elveţia, Israel, Moldova, Suedia, Azerbaijan, Cehia, Olanda şi Finlanda au fost cele 15 țări care au evoluat în prima semifinală Eurovision 2023.

→ Imaginea 1/10: Moldova Eurovision Foto profimedia 0774762404 jpg

Croația - Let 3 - Mama SC!

Moldova - Pasha Parfeni -Soarele și luna

Elveția - Remo Forrer – Watergun

Finlanda – Kaarija - Cha Cha Cha

Cehia –Vesna - My Sister's Crown

Israel - Noa Kirel – Unicorn

Portugalia - Mimicat - Ai coracao

Suedia – Loreen - Tattoo

Serbia - Luke Black - Samo mi se spava

Norvegia - Alessandra - Queen of Kings

Cum s-a votat în prima semifinală Eurovision 2023

Reprezentanții celor 10 țări calificate au fost desemnați exclusiv prin votul publicului. În afară de locuitorii țărilor participante în semifinală (care au putut vota pentru orice alt concurent în afară de cel din țara lor), în semifinala 1 au votat și fanii Eurovision din Franţa, Germania şi Italia, aceste trei state fiind calificate direct în marea finală. La aceste voturi s-au adăugat şi votul online dat de Rest of the World. Acesta din urmă reprezintă o noutate a Regulamentului din acest an, prin care se oferă posibilitatea ca fanii aflați în țări neparticipante la Eurovision 2023 să poată vota prin aplicația www.esc.vote.

Franţa, Germania şi Italia au putut vota în prima semifinală, iar reprezentanții acestor țări și-au prezentat și ei melodiile în cadrul show-ului de aseară, de la Liverpool.

Cântăreața Rita Ora a fost invitatul special al primei semifinale Eurovision 2023 și a cântat noul său single, „Praising You“, un remake al hitului semnat de Fatboy Slim. Pentru acest remake Rita Ora a lucrat cu producătorul român Șerban Cazan.

România evoluează în a doua semifinală Eurovision 2023

37 de țări s-au înscris la concursul Eurovision 2023: 15 dintre ele au participat în prima semifinală (9 mai), 16 participă în cea de-a doua semifinală (11 mai), iar 6 sunt calificate direct în marea finală (13 mai). Din fiecare semifinală, în marea finală se califică 10 ţări.

Theodor Andrei, reprezentantul României, cu piesa „D.G.T. (Off and On)“, va evolua în cea de-a doua semifinală, în data de 11 mai. El va intra în concurs cu numărul 3. Theodor Andrei a câștigat Selecția Națională Eurovision România 2023 pe 11 februarie, fiind desemnat prin votul exclusiv al publicului să reprezinte țara noastră la Eurovision Song Contest de la Liverpool.

Marea favorită în această semifinală, dar și la câștigarea concursului, este Loreen, reprezentanta Suediei. Aceasta a mai câștigat trofeul în 2012, cu piesa „Euphoria“, iar în acest an este cel mai bine cotată la casele de pariuri.