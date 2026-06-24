Dincolo de scenă: Secretul bine păzit al festivalului Nostalgia

Cu doar câteva zile înainte de a începe Nostalgia 2026, organizatorii continuă să păstreze cel mai bine păzit secret al festivalului. Evenimentul, care va avea loc între 25 și 28 iunie la Federația Română de Tir Sportiv din București, din Pădurea Băneasa, promite patru zile dedicate muzicii, amintirilor și atmosferei anilor '90 și 2000.

Chiar dacă organizatorii au făcut publice informații despre program, acces și transport , cel mai important detaliu al festivalului este în continuare ținut secret.

Ce nu au dezvăluit încă organizatorii

Nostalgia și-a construit în ultimii ani o identitate aparte, diferită de cea a marilor festivaluri care anunță artiștii cu multe luni înainte de eveniment.

Și în 2026, organizatorii au ales să păstreze aceeași strategie. Cu doar câteva zile înainte de startul festivalului, lineup-ul oficial nu a fost făcut public, iar participanții nu știu încă cine va urca pe scenă.

Misterul artiștilor invitați a devenit una dintre cele două festivaluri. Pentru mulți participanți, surpriza face parte din experiență, iar biletele sunt cumpărate înainte ca numele celor care vor concerta să fie dezvăluite.

Ce artiști ar putea urca pe scenă la Nostalgia 2026

Chiar dacă organizatorii nu au anunțat încă numele artiștilor, edițiile precedente oferă indicii despre direcția muzicală a festivalului.

Ca și în anii trecuți, lineup-ul Nostalgia este păstrat secret. Publicul se poate aștepta, însă, la artiști români îndrăgiți, care au avut hituri în anii '90 și 2000. La edițiile anterioare au urcat pe scenă artiști precum 3 Sud Est, Smiley, ASIA, N&D, Andre, LA, Class, Voltaj, Vama, Corina, Loredana, Nicola, Valahia și Grasu XXL.

Conceptul festivalului este construit în jurul nostalgiei și al muzicii care a marcat generații întregi. Din acest motiv, organizatorii aleg de regulă artiști consacrați și piese pe care publicul le cunoaște și le poate cânta de la primul până la ultimul vers.

Programul complet al festivalului Nostalgia 2026

Festivalul se desfășoară în perioada 25-28 iunie 2026.

Programul anunțat de organizatori este următorul:

Joi, 25 iunie: 16:00 – 03:00

Vineri, 26 iunie: 16:00 – 06:00

Sâmbătă, 27 iunie: 16:00 – 06:00

Duminică, 28 iunie: 15:00 – 04:00

Pe cei patru zile, participanți vor la concerte, petreceri aveau acces tematice, decoruri din ultimele decenii, instalații interactive și inspirații activități care recreează atmosfera copilăriei și adolescenței pentru generațiile crescute în anii '90 și 2000.

Cât costă biletele anul acesta

Organizatorii au pus în vânzare bilete de o zi și bine pentru toată durata festivalului.

Prețurile diferă în funcție de categoria aleasă și de momentul respectiv. Cei care nu și-au cumpărat încă accesul la eveniment pot consulta oferta actualizată pe site-ul oficial al festivalului, unde sunt disponibile atât bilete standard, cât și pachete speciale.

Listă de prețuri bilete

Joi, 25.06 (acces gratuit pentru deținători acces general): 0 lei

Vineri, 26.06, acces general: 189 lei

Pachet pentru 2 persoane, Vineri, 26.06: 340 lei

Sâmbătă, 27.06, acces general: 269 lei

Pachet pentru 2 persoane, Sâmbătă, 27.06: 488 lei

Duminică, 28.06 (Finala Mare), acces general: 119 lei

Pachet pentru 2 persoane, Duminică, 28.06: 180 lei

Acces general abonament 4 zile: 399 lei

Acces general pachet 2 persoane pentru 4 zile: 720 de lei

Cum și unde îți ridici brățara de acces

Participanții trebuie să știe că accesul la Nostalgia nu se face direct pe baza biletului cumpărat online. Toate biletele și invitațiile trebuie transformate în brățări de acces, care funcționează atât ca permis de intrare, cât și ca portofel electronic în interiorul festivalului.

NOSTALGIA Imaginarium 2024 are loc pe 15 și 16 noiembrie, la Romexpo București. Ce anunță organizatorii pentru ediția de toamnă a festivalului.

Organizatorii recomandă schimbarea biletelor în brățări înainte de începerea evenimentului, pentru a evita cozile și timpii mari de așteptare din zilele festivalului.

Între 18 și 24 iunie 2026, brățările pot fi ridicate de la mai multe puncte din București.

La agențiile Banca Transilvania din AFI Cotroceni, Mega Mall, ParkLake și București Mall, programul este între orele 14:30 și 20:30.

Există și puncte speciale Nostalgia în București Mall, Mega Mall, Plaza România și la Linea / Closer to the Moon, pe strada Lipscani nr. 17, unde brățările pot fi ridicate între orele 16:00 și 22:00.

De asemenea, participanții pot ridica brățările de la Federația Română de Tir Sportiv în perioada 22-24 iunie, între orele 10:00 și 19:00.

O persoană poate ridica maximum două brățări – o persoană pentru sine și o pentru un alt participant. Pentru fiecare participant trebuie prezentat un act de identitate, în original sau fotografie. Totuși, la intrarea în festival, cartea de identitate trebuie prezentată în format fizic.

Organizatorii precizează că numele asociat brățării nu poate fi modificat ulterior. Brățările sunt nominale, iar accesul nu va fi permis dacă acestea sunt folosite de o altă persoană. În plus, brățările pierdute, rupte sau deteriorate nu vor fi înlocuite.

Biletele pentru minori nu pot fi schimbate în avans, ci doar în momentul accesului la festival. În cazul biletelor VIP, transformarea în brățări se face exclusiv la locația evenimentului.

90. Nostalgia iluziilor pierdute

Unde sunt loc Nostalgia 2026

Ediția din 2026 a festivalului Nostalgia se desfășoară în perioada 25-28 iunie, la Federația Română de Tir Sportiv (Pădurea Băneasa), pe Șoseaua București-Ploiești nr. 38-40, în nordul Capitalei.

Spațiul a găzduit și edițiile anterioare ale festivalului și permite amenajarea mai multor zone tematice inspirate din anii '90 și 2000, cu scene de concerte, activări, zone foto și experiențe interactive dedicate nostalgiei. Organizatorii recomandă utilizarea transportului public sau a autobuzelor speciale puse la dispoziție să participe, nu există locuri de parcare în incidentul evenimentului.

Cum adună Nostalgie

Pentru ediția din acest an, organizatorii au pus la dispoziție participarea la serviciul gratuit de transport.

Autobuzele speciale Nostalgia vor circula între Monumentul Aripi din zona Casa Presei Libere și spațiul festivalului.

Autobuzele pleacă la fiecare 15 minute.

Organizatorii atrag atenția că nu există locuri de parcare în zona festivalului și recomandă transportul pus la dispoziție. Cei care aleg să vină cu mașina sunt sfătuiți să parcheze în zona Piața Presei Libere și să continue drumul cu autobuzele Nostalgia.

O alternativă este parcul de la Complexul Comercial Băneasa , de unde participații pot ajunge la festivalul serviciul Blue sau linia de autobuz 301.