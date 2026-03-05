NOSTALGIA revine la București cu ediția „Flori, fete sau băieți”, pe 6 și 7 martie, la Romexpo

NOSTALGIA, conceptul Retro-Disco-Future care a redefinit experiența de party și festival în România, revine la București pe 6 și 7 martie, la Romexpo, cu o ediție specială inspirată de începutul primăverii: „Flori, fete sau băieți”.

Evenimentul marchează una dintre cele mai așteptate întâlniri ale comunității Nostalgia din acest an și propune două seri în care muzica anilor ’90–2000 se împletește cu energia prezentului, într-un decor imersiv și o atmosferă care transformă fiecare ediție într-o experiență memorabilă.

Ediția „Flori, fete sau băieți” aduce la Romexpo universul NOSTALGIA în forma sa completă: scenografie spectaculoasă, instalații vizuale, zone tematice, activări creative și un playlist care traversează unele dintre cele mai iubite hituri ale ultimelor decenii. Publicul va regăsi aici aceeași combinație care a consacrat conceptul: muzică recognoscibilă, prietenii care se reîntâlnesc pe ringul de dans și emoții care devin, de fiecare dată, amintiri.

NOSTALGIA nu este un concert clasic, ci o experiență colectivă construită în jurul muzicii și al memoriei culturale comune. Fiecare ediție aduce împreună oameni din generații diferite, uniți de aceleași refrene și de dorința de a retrăi atmosfera discotecilor de altădată, reinterpretată într-un format contemporan.

„Fiecare ediție Nostalgia este despre oameni și despre felul în care muzica creează legături între generații. „Flori, fete sau băieți” este modul nostru de a întâmpina primăvara cu aceeași energie și bucurie care definesc Nostalgia încă de la început”, declară Silviu Lăcătuș, unul din cei doi DJde la NOSTALGIA.

Evenimentul va avea loc pe 6 și 7 martie, la Romexpo, iar biletele sunt disponibile online, pe nostalgia.love. Mai multe informații despre acces, program și experiențele pregătite pentru această ediție pot fi găsite pe canalele oficiale NOSTALGIA și pe nostalgia.love

Despre festivalul NOSTALGIA Retro/Disco/Future - NOSTALGIA încearcă să fie un festival al vieții, care prezintă într-o manieră specială trecutul și viitorul. Toți cei care au participat la NOSTALGIA s-au putut bucura de un real muzeu retro & future, în care organizatorii au integrat și o discotecă specifică anilor 90 − 2000. În permanență echipa Nostalgia lucrează să creeze o lume plină de imagini și sunete, trecând prin numeroase experiențe senzoriale și momente unice, menite să transforme NOSTALGIA într-o fabrică de amintiri − pentru că, de ce nu, și prezentul poate fi o viitoare nostalgie.

Găsești toate detaliile pe nostalgia.love.