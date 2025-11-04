Articol publicitar

NOSTALGIA Imaginarium 2025. „O lume între trecut și viitor te așteaptă la Romexpo, pe 7 și 8 noiembrie"

Pregătiți-vă să dansați, să visați și să vă amintiți.  Pe 7 și 8 noiembrie, NOSTALGIA Imaginarium revine la Romexpo București, cu o nouă ediție care promite să transforme începutul sezonului rece într-un weekend al emoțiilor calde.

După o vară plină de amintiri, Imaginarium e locul în care tehnologia se împletește cu nostalgia. Un univers multimedia construit din instalații interactive, experiențe imersive și photo cornere care vor redefini ideea de „amintire”. Totul pe fundalul muzicii anilor ’90–2000, acel playlist care ne unește, indiferent de vârstă.

Ediția de anul acesta aduce la viață componenta future a brandului NOSTALGIA. Scena principală va fi o producție spectaculoasă: un ansamblu uriaș de ecrane LED, montate inclusiv pe tavanul pavilionului principal de la Romexpo.

Muzica anilor ’90 și 2000, energia publicului, decorurile inspirate din „anii nebuni de liceu”, activările creative de brand, colțurile retro și muzeele cu obiecte din trecutul apropiat, toate se împletesc într-o experiență multisenzorială. Adaugă la asta zona de food trucks & vans și atmosfera unică NOSTALGIA, și ai rețeta completă a unui weekend de poveste: un multivers al emoțiilor și un loc unde generațiile se întâlnesc să danseze sub același refren.

„Am creat conceptul pentru Imaginarium ca o experiență unde distracția se întâlnește cu tehnologia, iar emoția se transformă în amintire. În 2025 sărbătorim șapte ani de când cântăm, dansăm și ne îmbrățișăm împreună la fiecare eveniment Nostalgia, și continuăm să facem din fiecare ediție o amintire memorabilă. Pe 7 și 8 noiembrie, vă așteptăm la două seri retro-disco-future cu surprize next level. Veniți cu gașca, cu părinții sau singuri – la Nostalgia, toți suntem parte din aceeași familie.”, declară Silviu Lăcătuș, Head of Marketing & DJ.

Pentru al treilea an consecutiv, NOSTALGIA Retro/Disco/Future este nominalizat la Best Medium Festival în cadrul European Festival Awards 2025, premiile care celebrează cele mai apreciate festivaluri europene. Fanii pot susține Nostalgia accesând linkul oficial de vot: https://www.surveymonkey.com/r/publicvoting25

Toate activitățile, harta evenimentului și update-urile live vor fi disponibile în aplicația mobilă NOSTALGIA, dezvoltată de eSolutions, disponibilă în Apple Store și Google Play.

Biletele sunt disponibile pe nostalgia.love

Despre NOSTALGIA

NOSTALGIA este mai mult decât un eveniment, este un spațiu unde trecutul și viitorul se întâlnesc în prezent. O discotecă modernă care păstrează sufletul unei generații, un loc unde emoția e la fel de importantă ca muzica și unde fiecare zâmbet devine o amintire nouă.

