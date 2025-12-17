Energie, pasiune pentru muzică și dans, dar și sensibilitate. Toate au fost transmise de Ricky Martin de pe scena de la Romexpo, în fața publicului care a venit să îl vadă aseară. A fost al doilea concert al superstarului latino în România, la 23 de ani distanță de la recitatul de la Cerbul de Aur.

Livin' la Vida Loca în București

Ricky Martin a urcat pe scenă la câteva minute după ora 21:00, aclamat de spectatori. A fost un moment mult așteptat de publicul din România, pe care l-a fascinat definitiv la începutul anilor 2000, pe scena din Brașov. ,,Are you ready to party"? (Sunteți gata să petreceți?) a întrebat artistul de 54 de ani, care a anunțat un spectacol cu de toate: de la energie și distracție până la emoție și iubire. Și exact asta a livrat. Atât el, cât și dansatorii au făcut show pe piese precum ,,Livin' la vida loca", "She bangs", ,,The cup of life", ,,Shake your Bon-Bon" sau ,,Vente pa’ ca".

Prin balade precum ,,Vuelve" și ,,Tu recuerdo" a transmis sensibilitate și a demonstrat că dincolo de spectacol și carismă, calitățile vocale sunt cele care l-au transformat într-un superstar internațional și l-au ajutat să-și mențină această titulatură de aproape 30 de ani încoace.

A mulțumit publicului în limba română

Așa cum era de așteptat, cea mai mare parte a publicului a fost formată din femei. Și nu doar din România. Au fost inclusiv spectatoare din Grecia, Italia sau chiar Finlanda, venite la București special pentru Ricky Martin. Cu o energie incredibilă și pasiune pentru muzică, starul puertorican a stat pe scenă aproximativ o oră și 40 de minute, alături de un band live. În acest timp, a schimbat mai multe ținute, majoritatea oversized, a zâmbit mult și a trăit muzica.

În semn de respect pentru public, a spus ,, Mulțumesc!" în limba română de mai multe ori. Un punct cheie al spectacolului a fost acela când a coborât de pe scenă și a dat mâna cu mai mulți fani norocoși. Singura dezamăgire a fost că la final nu a existat un bis.

Spațiu mai mare și o scenă mai înaltă, dorințele spectatorilor

După spectacol, oamenii au recomandat organizatorilor o scenă mai înaltă și mai multe ecrane pentru viitoarele show-uri, astfel încât vizibilitatea să fie mai bună.

Dincolo de toate, miile de spectatori care au umplut pavilionul B2 de la Romexpo își doresc acum un alt concert Ricky Martin, pe o arenă mai mare. ,,Cred că merită și ar umple și un stadion", a scris cineva după concert.