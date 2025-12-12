Articol publicitar

Program și regulament de acces RICKY MARTIN LIVE: Romexpo (Pavilionul B), 16 decembrie 2025

Au rămas doar câteva zile până la revenirea lui Ricky Martin în România cu cel mai recent turneu al său – Ricky Martin Live 2025, un spectacol vibrant care promite o experiență muzicală memorabilă pentru fanii din întreaga lume. Evenimentul va avea loc marți, 16 decembrie 2025, la Romexpo (Pavilionul B). În deschidere: FANTOMEL & KATE LINN.

Accesul în incinta Romexpo (Pavilionul B) se va face începând cu ora 19:00. Fantomel & Kate Linn vor deschide evenimentul începând cu ora 20.00 iar Ricky Martin este așteptat pe scenă în jurul orei 21.00.

Pentru evitarea aglomerației la porțile de acces, organizatorii recomandă spectatorilor să vină din timp la concert, însă nu înainte de ora 19:00, ora deschiderii oficiale a porților de acces.

Regulament de acces:

Accesul va fi permis în baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata spectacolului, spectatorii fiind rugați să aibă asupra lor și un act de identitate valid.

Accesul la eveniment este permis doar cu bilete achiziționate de pe: RickyMartin.Emagic.ro, Tickets.Emagic.ro și iaBilet.ro. Accesul NU va fi permis cu bilete achiziționate din alte surse.  Biletele oferă acces doar in zona pentru care au fost achiziționate.

La accesul în spațiul de eveniment, participanții acceptă necondiționat toate regulile generale ale evenimentului, disponibile integral la: http://www.emagic.ro/termeni-si-conditii/

Pentru siguranța publicului și buna desfășurare a evenimentului, participanții sunt de asemenea rugați să se supună controlului corporal amănunțit la solicitarea agenților de securitate.

Garderoba de la locație va fi disponibilă pentru fani, în limita locurilor existente.

Vă rugăm să consultați harta din atașament pentru identificarea accesului aferent tipului de bilet pe care îl dețineți. În urma scanării biletului, acesta va fi preschimbat în brățara aferentă fiecărei zone. Fiecare zonă are acces separat, pe baza biletului corespunzător; vă recomandăm să urmați semnalistica dedicată fiecărei zone. Odată ieșit din pavilion, nu se va mai putea reintra fără brățară.

Pe langa toaletele existente în incinta Romexpo (marcate pe hartă), vor mai fi amenajate două zone de toalete în exteriorul pavilionului și două zone de fumat. Fumatul în pavilion este strict interzis.

Romexpo dispune de locuri de parcare în număr limitat, contra cost.

Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziționarea unui bilet la preț întreg pentru aceștia. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoțiți de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoți maximum 4 minori. Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic și se face doar pe răspunderea părinților. Se recomandă utilizarea căștilor de protecție auditivă.

În zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare cumpărate din afară perimetrului locației, sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de băutură, spray-uri, lasere, arme, obiecte contondente, animale de companie, bagaje voluminoase, umbrele, selfie stick-uri, aparate foto profesionale sau aparate de înregistrare audio-video de orice fel ori aparate GoPro.

În zona de concert VA FI PERMIS accesul cu:, aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm.

Achiziționarea băuturilor: în incinta Romexpo spectatorii vor avea la dispoziție băuturi răcoritoare, apă, bere, long drinks de la bar, ce vor putea fi achiziționate cu card sau cu numerar.

Înregistrarea spectacolului este strict interzisă. Managementul artistului poate confisca orice aparat profesional de înregistrare audio-video folosit astfel de participanții la eveniment. Telefoanele mobile (smartphones) sunt permise.

Organizatorul își rezervă dreptul de a realiza și utiliza fotografii și înregistrări video cu spectatorii în scopuri promoționale. Prin participarea la eveniment, spectatorii acceptă posibilitatea de a apărea în astfel de materiale, realizate de organizator sau de terți autorizați.

În timpul spectacolului este posibil să se folosească lumini stroboscopice, care pot dăuna persoanelor cu epilepsie fotosensibilă.

Organizatorii recomandă spectatorilor ca, odată intrați în spațiul de concert, să localizeze cea mai apropiată ieșire de urgență de sectorul în care au alocate biletele, iar apoi să se bucure de spectacol.

Biletele oferă acces doar in zona pentru care au fost achiziționate. Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare, o singură dată. Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană, sau revândut. Reproducerea și/ sau revanzarea biletelor sunt ilegale.

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului.

Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea siteului oficial și a platformelor social media Emagic, precum și a siteurilor și paginilor de social media ale platformei de ticketing partenere (iaBilet.ro), înainte de participarea la eveniment.

