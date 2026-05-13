Ilie Bolojan și ministrul norvegian de Externe au semnat un memorandum de sute de milioane de euro

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut miercuri, 13 mai, o întrevedere la Palatul Victoria cu ministrul Afacerilor Externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, discuțiile vizând atât cooperarea bilaterală, cât și situația de securitate din regiune.

„Primul-ministru Ilie Bolojan l-a primit astăzi pe ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide. Premierul a salutat semnarea, la Palatul Victoria, a Memorandumurilor de Înțelegerepentru implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European și a Mecanismului Financiar Norvegian (2021-2028), cu o alocare de aproximativ 600 de milioane euro, și a apreciat contribuția acestora, prin proiectele concrete derulate, la dezvoltarea comunităților locale din România”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de Guvernul României.

De asemenea, Ilie Bolojan a evidențiat trendul ascendent al cooperării economice dintre România și Norvegia, cu schimburi comerciale de peste un miliard de euro în 2025, și interesul de a extinde această cooperare în mai multe domenii.

În ceea ce privește domeniul securității și apărării, prim-ministrul interimar al României a apreciat contribuția importantă a Norvegiei la consolidarea securității Flancului Estic și a regiunii Mării Negre, precum și cooperarea strânsă în cadrul NATO.

„Sunt onorat să mă aflu în București astăzi pentru semnarea atât a celor două granturi - cu Regatul Norvegiei și cu Norvegia, Islanda, Liechtenstein. Este vorba de circa 600 milioane euro. Cea mai mare sumă de până acum era de circa 100 milioane, la aderarea dumneavoastră, deci a crescut de șase ori. Este foarte important ce a subliniat - faptul că este vorba de niște aspecte practice și că putem dovedi niște rezultate clare în toată România, în urma colaborării noastre.Mă bucur să mă aflu aici, în special în acest moment, când lumea devine tot mai dificilă - și, să fim sinceri, nu este ușor să fii România și nici Norvegia în această lume, dar colaborarea, prietenia noastră se consolidează tot mai mult și se îmbunătățește în acest moment, fiind doar o parte din acest proces”, a spus Espen Barth Eide, la semnarea memorandumului.

Ministrul Afacerilor Externe al Norvegiei a adăugat:

„Faptul că avem acest eveniment, împreună cu întâlnirea de la B9, mă bucur foarte mult de invitație sub auspiciile Președinției României și ale țărilor nordice. Este ceva la care nu vă gândiți întotdeauna, dar de la Marea Neagră până la Marea Baltică și până la Marea Barents, ne confruntăm cu același est, adică Rusia, care este acum în război cu Ucraina.

Dar mai există o provocare majoră pentru noi toți: după încheierea războiului în Ucraina, chiar dacă Ucraina câștigă, va fi vorba de o vecinătate complicată și, ca europeni, va trebui să facem față acestei situații și să fim demni membri ai alianței transatlantice. Acest lucru este valabil pentru Norvegia și, sunt sigur, pentru celelalte țări prezente. Vrem să consolidăm dimensiunea europeană a securității, cooperării și creșterii economice și, de asemenea, să menținem bunele relații din NATO”.