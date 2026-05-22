Accident spectaculos în Galați: Trei tineri au scăpat cu viață după ce maşina lor a căzută într-o prăpastie de 15 metri

Doi adolescenți de 16 ani și un tânăr de 20 de ani au fost transportaţi la spital după ce autoturismul în care se aflau a părăsit carosabilul și a căzut într-o prăpastie de aproximativ 15 metri, pe centura Brateș din municipiul Galați.

Accident deosebit de grav în cursul serii de vineri, 22 mai, pe raza municipiului Galați, în zona centurii Brateș, unde un autoturism în care se aflau trei persoane a ieșit de pe partea carosabilă și a căzut într-o prăpastie cu o adâncime de aproximativ 15 metri.

În vehicul se aflau doi adolescenți, ambii în vârstă de 16 ani, și conducătorul auto, un tânăr de 20 de ani.

La locul evenimentului au intervenit de urgență echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență ISU Galați, fiind mobilizate două ambulanțe de tip C și o ambulanță de tip B aparținând Serviciul de Ambulanță Județean Galați, două autospeciale de intervenție și o autospecială de descarcerare.

→ Imaginea 1/3: accident galati 02 ISU Galaţi jpeg

Salvatorii au acționat contracronometru, iar victimele au fost extrase din autoturism în aproximativ 10 minute de la sosirea echipajelor.

Toate cele trei persoane au fost găsite conștiente, au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost realizat automat de către autoturism, prin sistemul de alertare în caz de accident.