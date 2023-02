A murit Burt Bacharach. Legendarul cântăreț și compozitor american a câștigat șase premii Grammy

Legendarul cântăreţ şi compozitor Burt Bacharach a murit la vârsta de 94 de ani. De-a lungul vieții sale, artistul consacrat pentru piesele „I Say a Little Prayer” şi „Raindrops Keep Fallin on My Head” a fost câștigător a şase premii Grammy și trei premii Oscar.

Burt Bacharach a fost, de asemenea, unul dintre colaboratorii preferaţi ai lui Dionne Warwick şi a lucrat, de asemenea, cu Tom Jones, Aretha Franklin, The Beatles şi Elvis Costello.

Viața și cariera artistică

Burt Bacharach s-a născut la data de 12 mai 1928, în Kansas City (Missouri). Până să ajungă un celebru pianist și compozitor de coloane sonore pentru filme, el a studiat arta compoziţiei în mai multe universităţi americane.

După ce a lucrat pentru turneele celebrei Marlčne Dietrich, l-a întâlnit pe textierul Hal David, în anul 1957, alături de care a format un duo mitic. Între 1962 şi 1968, cei doi au avut împreună 15 melodii în Top 40 american.

Bacharach şi David au cucerit şi inima Hollywood-ului, câştigând două premii Oscar în 1970 pentru coloana sonoră a filmului „Butch Cassidy and the Sundance Kid” şi pentru melodia sa originală „Raindrops Keep Fallin' on My Head". Burt Bacharach a câştigat şi un al treilea Oscar în 1982.

De-a lungul carierei sale, Bacharach, care a compus peste 500 de melodii, interpretate de peste 1.200 de cântăreţi, a fost recompensat şi cu şase premii Grammy.

Melodiile sale au lăsat o amprentă de neşters asupra industriei muzicale, influenţând artişti precum Noel Gallagher, liderul trupei Oasis, şi Brian Wilson.

Burt Bacharach, legendarul compozitor american al hiturilor „I Say a Little Prayer” şi „Raindrops Keep Fallin' on My Head”, a murit la vârsta de 94 de ani, a anunţat joi presa americană, potrivit AFP şi Reuters.

Compozitorul a murit din cauze naturale în locuinţa sa din Los Angeles, înconjurat de familie, a declarat agentul său, potrivit Agerpres.

Burt Bacharach a fost unul dintre colaboratorii preferaţi ai lui Dionne Warwick şi a lucrat, de asemenea, cu Tom Jones, Aretha Franklin, The Beatles şi Elvis Costello.