Premiile Grammy 2023. Beyonce a devenit cel mai premiat artist din istoria galei. Lista completă a câștigătorilor | VIDEO

A 65-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy și difuzată difuzat de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, are loc la Crypto.com Arena din Los Angeles, potrivit Agerpres.

Evenimentul este prezentat pentru al treilea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah.

Beyonce a devenit cel mai premiat artist din istoria galei

Cântăreaţa americană Beyonce a devenit cel mai premiat artist din istoria galei Grammy Awards, după ce a câştigat duminică seară la Los Angeles patru trofee, Bilanţul victoriilor obţinute de-a lungul carierei sale a ajuns la 32, în condiţiile în care această ceremonie încă nu s-a încheiat.

Harry Styles, premiat la categoria "albumul anului"

Interpretul britanic Harry Styles a premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului, graţie materialului său discografic intitulat „Harry's House", informează AFP. La categoria „albumul anului" au concurat în acest an materialele discografice „Voyage" (ABBA), „30" (Adele), „Un Verano Sin Ti" (Bad Bunny), "Renaissance" (Beyoncé), „Good Morning Gorgeous (Deluxe)" (Mary J. Blige), „In These Silent Days" (Brandi Carlile), „Music Of The Spheres" (Coldplay), „Mr. Morale & The Big Steppers" (Kendrick Lamar), „Special" (Lizzo), „Harry's House" (Harry Styles).

Cântăreaţa de jazz Samara Joy, desemnată cel mai bun artist debutant

Cântăreaţa de jazz Samara Joy a fost desemnată câștigătoare la categoria „cel mai bun artist debutant" la cea de-a 65-a gală de decernare a premiilor Grammy. La această categorie - una dintre cele patru categorii majore din cadrul galelor Grammy, alături de „cântecul anului", „înregistrarea anului" şi „albumul anului" - au concurat în 2023 Anitta, Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Mĺneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle, Wet Leg.

Lizzo s-a impus la categoria ''înregistrarea anului''

Premiul Grammy la categoria „înregistrarea anului", care recompensează performanţa globală a unei piese, a fost cîțtigat de cântăreaţa americană Lizzo, cu single-ul său intitulat „About Damn Time".

''Just Like That'', interpretat de Bonnie Raitt, desemnat ''cântecul anului''

Bonnie Raitt a fost desemnată căștigătoare la categoria „cântecul anului" cu single-ul „Just Like That". La categoria „cântecul anului" au fost nominalizate single-urile „ABCDEFU" (Gayle), „About Damn Time" (Lizzo), „All Too Well" (Taylor Swift),„As It Was" (Harry Styles), „Bad Habit" (Steve Lacy), „Break My Soul" (Beyonce), „Easy On Me" (Adele), „God Did" (DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy), „The Heart Part 5" (Kendrick Lamar), „Just Like That" (Bonnie Raitt).

Lista principalilor câştigători

Agerpres a publicat lista principalilor câştigători la cea de-a 65-a ediţie a galei de decernare a premiilor Grammy.

GENERAL:

- Albumul anului: "Harry's House" - Harry Styles

- Înregistrarea anului: "About Damn Time" - Lizzo

- Cântecul anului: "Just Like That" - Bonnie Raitt

- Cel mai bun artist debutant: Samara Joy

POP:

- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: "Unholy" - Sam Smith & Kim Petras

- Cel mai bun album pop vocal: "Harry's House" - Harry Styles

- Cea mai bună interpretare pop solo: "Easy on Me" - Adele

DANCE/ELECTRONIC:

- Cea mai bună înregistrare dance: "Break My Soul" - Beyonce

- Cel mai bun album Dance/Electronic: "Renaissance" - Beyonce

ROCK:

- Cel mai bun cântec rock: "Broken Horses" - Brandi Carlile

- Cea mai bună interpretare rock: "Broken Horses" - Brandi Carlile

- Cea mai bună interpretare metal: "Degradation Rules" - Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi

- Cel mai bun album rock: "Patient Number 9" - Ozzy Osbourne

ALTERNATIV:

- Cea mai bună interpretare alternativ: "Chaise Longue - Wt Leg

- Cel mai bun album alternativ: "Wet Leg" - Wet Leg

R&B:

- Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: "Plastic Off the Sofa" - Beyonce

- Cea mai bună interpretare R&B: "Hrs & Hrs" - Muni Long

- Cel mai bun cântec R&B: "Cuff It" - Beyonce

- Cel mai bun album R&B: "Black Radio III" - Robert Glasper

RAP:

- Cel mai bun album rap: "Mr. Morale & The Big Steppers" - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare rap: "The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

- Cel mai bun cântec rap: "The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

- Cea mai bună interpretare de rap melodic: "Wait For U" - Future Ft. Drake & Tems

COUNTRY:

- Cea mai bună interpretare country solo: "Live Forever" - Willie Nelson

- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: "Never Wanted To Be That Girl" - Carly Pearce & Ashley McBryde

- Cel mai bun cântec country: "Til You Can't" - Cody Johnson

- Cel mai bun album country: "A Beautiful Time" - Willie Nelson.