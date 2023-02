„Summer in the City”: Bilete de o zi pentru festivalul la care cântă Robbie Williams, Sam Smith și Editors

Biletele pentru festivalul „Summer in the City”, care va avea loc între 3 și 4 iunie în Piața Constituției din București, sunt disponibile începând de joi, 9 februarie, și în varianta de day tickets, au transmis organizatorii.

→ Imaginea 1/2: robbie williams jpeg

„Headlinerii celor două seri sunt Robbie Williams și Sam Smith cărora li se alătură Editors, LP, Calum Scott, Abby Roberts și mulți alții care vor fi anunțați în curând.

Astfel fanii pot opta pentru ziua în care concertează artistul lor preferat sau pentru un abonament de două zile, în funcție de preferințe. Prețurile pentru o singură zi pornesc de la 369 lei pentru categoria Acces General și ajung până la 1679 lei pentru categoria VIP. Biletele sunt disponibile în rețeaua iabilet.ro și pe summercity.ro”, se arată în comunicatul de presă al organizatorilor.

Summer in the City este un festival prezentat de Marcel Avram și D&D East Entertainment.

Robbie Williams revine la București după concertul din aceeași locație din anul 2015. Acesta va concerta pe 3 iunie. Hituri precum „Let Me Entertain You”, „Angels”, „Millenium”, „She's the One”, „I’ve Been Expecting You” precum și multe altele urmând să fie cântate din nou în Piața Constituției într-un concert „full length”.

Sam Smith este unul dintre ce mai mari artiști britanici ai tuturor timpurilor. Acesta va concerta pe 4 iunie.

Artistul britanic vine pentru prima dată la București. Pe scena festivalului vor răsuna„ I'm not the only one”, „Too Good at Goodbyes” sau „Dancing with a Stranger.”