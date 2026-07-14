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Video Rolul pentru care Tom Cruise s-a pregătit 40 de ani: transformare radicală pentru filmul despre un magnat al petrolului

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A fost lansat primul trailer al filmului „Digger”, regizat de Alejandro G. Iñárritu și cu Tom Cruise în rolul principal. Starul Hollywood a mărturisit că s-a pregătit 40 de ani pentru a putea intra în acest rol.

Deadline scrie că Tom Cruise trece din nou printr-o transformare radicală: de această dată joacă un baron al petrolului în vârstă, cu burtă proeminentă, cu accent sudist și extrem de direct, care s-ar putea să fi declanșat un dezastru ecologic global de proporții uriașe.

Numele său este Digger Rockwell, fiind singurul om care poate rezolva ceea ce pare a fi o criză provocată de topirea rapidă a ghețarilor, iar președintele în funcție al Statelor Unite, interpretat de John Goodman, îi ordonă să salveze situația.

Liderul lumii libere interpretat de Goodman este o combinație între președintele actual al SUA, Donald Trump și fostul președinte Joe Biden, influența celui din urmă fiind evidentă atunci când președintele adoarme într-un moment nepotrivit.

González Iñárritu a transmis într-un mesaj video de prezentare difuzat săptămâna trecută la Warner Bros.: „Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă, pentru că Mamei Natură îi plac nenorociții”.

González Iñárritu, câștigător a patru premii Oscar, a început să conceapă „Digger” „imediat după „The Revenant”, filmul pentru care Leonardo DiCaprio a luat primul Oscar.

„Nu un scenariu, nu un film, ci doar o obsesie recurentă și necruțătoare, care a rezistat în toți acești ani nebuni. Știam cine este acest personaj. Filmul avea nevoie de Tom. Ne doream să lucrăm împreună încă de la începutul secolului”, a spus regizorul. 

„L-am admirat ani de zile ca actor și asta nu a fost o surpriză pentru mine. Surpriza a fost să descopăr că omul din spatele actorului era la fel de extraordinar precum interpretările pe care le-am văzut de-a lungul carierei sale.”

„Transformarea prin care a trecut a fost uluitoare”, a adăugat González Iñárritu. Cruise i-a spus: „Mi-au trebuit 40 de ani ca să devin acest personaj”.

Tom Cruise era de mult timp un admirator al filmului „Amores Perros”, producția din 2000 care l-a consacrat pe regizor, adaugă Deadline.

Când i-a fost prezentat personajul Digger Rockwell, acesta a povestit: „Alejandro îmi arată și îmi spune ceva de genul: «Vreau să arăți așa». Și nu mi-a spus: «Acesta este genul de personaj». Așa că mă gândeam: «Tipul ăsta chiar are tupeu». Iar eu am zis: «Abia aștept. Hai să-i dăm drumul»”.

Cruise a explicat că își construiește personajele prin atenția acordată detaliilor, de la fizicalitate și machiaj până la costume și decoruri. Actorul a lăudat viziunea lui González Iñárritu și nivelul de precizie al producției.

„Digger” a fost filmat în format VistaVision, cu o cameră concepută în 1954, iar regizorul a colaborat din nou cu directorul de imagine Emmanuel Lubezki.

Cruise a declarat la eveniment: „Cred că, atunci când veți vedea «Digger», nivelul de detaliu, măiestria, straturile implicate în realizarea acestui film... El [González Iñárritu] nu a mai făcut niciodată ceva asemănător și nici eu”.

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