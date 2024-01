Premiile Bafta 2024: „Oppenheimer“, „Poor Things“, „Barbie“ și „Saltburn“, cele mai multe nominalizări

Oppenheimer, de Christopher Nolan, conduce în topul nominalizărilor la Premiile Bafta pentru film din acest an, cu un total de 13.

Printre acestea se numără și unul pentru Cillian Murphy pentru interpretarea lui J Robert Oppenheimer, fizicianul teoretician descris ca fiind părintele bombei atomice.

Barbie, rivalul lui Oppenheimer în box office-ul de vară, a primit cinci nominalizări, la egalitate cu drama cult Saltburn, potrivit bbc.com.

În altă parte, Poor Things are 11 nominalizări, în timp ce Killers of the Flower Moon și The Zone of Interest au câte nouă.

Nominalizările de top

13 - Oppenheimer

11 - Poor Things

9 - Ucigașii lunii de flori și Zona de interes

7 - Anatomia unei căderi, The Holdovers și Maestro

6 - All of Us Strangers

5 - Barbie și Saltburn

Oppenheimer, filmul epic de trei ore al lui Nolan, care a câștigat deja opt premii Critics Choice Awards și cinci Globuri de Aur, candidează pentru cel mai bun film, regizor și scenariu adaptat, printre alte premii.

Robert Downey Jr. este, de asemenea, nominalizat pentru rolul său secundar și este favorit la câștigarea premiilor Oscar.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că a fost filmul cu cele mai mari încasări din 2023 și a primit recenzii elogioase, Barbie, despre trezirea feministă a păpușii, a ratat o nominalizare pentru cel mai bun film.

Greta Gerwig nu a reușit să intre pe lista scurtă pentru cel mai bun regizor, care include o singură femeie, Justine Triet pentru Anatomy of a Fall.

Printre nominalizările pentru Barbie se numără cea mai bună actriță pentru Margot Robbie și cel mai bun actor în rol secundar pentru Ryan Gosling.

Printre ceilalți regizori nominalizați se numără britanicul Andrew Haigh pentru All of Us Strangers și Jonathan Glazer pentru The Zone of Interest.

The Zone of Interest este, de asemenea, nominalizat pentru film britanic remarcabil și pentru cel mai bun scenariu adaptat. Filmul în limba germană urmărește viața unui comandant nazist care locuiește cu familia sa în apropierea lagărului de concentrare de la Auschwitz.

All of Us Strangers, un film fantezist romantic care i-a adus o nominalizare lui Paul Mescal, este, de asemenea, nominalizat pentru film britanic excepțional, alături de Wonka și Napoleon.

Bradley Cooper este nominalizat atât pentru cel mai bun actor principal, cât și pentru regie pentru Maestro, filmul său biografic despre dirijorul american Leonard Bernstein.

Filmul urmărește relația dintre Bernstein și actrița Felicia Montealegre, interpretată de Carey Mulligan, care candidează pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Barry Keoghan, din Saltburn, a intrat, de asemenea, pe lista scurtă pentru cel mai bun actor, iar Rosamund Pike și Jacob Elordi au primit nominalizări pentru rolurile lor secundare.

Thrillerul psihologic al lui Emerald Fennell este, de asemenea, nominalizat pentru film britanic remarcabil.

Povestea urmărește un student universitar bogat care își ia o prietenă acasă pe timpul verii și a stârnit reacții pentru scenele sale explicite.

Ceilalți nominalizați la categoria cel mai bun actor sunt Teo Yoo pentru Past Lives, Colman Domingo pentru Rustin și Paul Giamatti pentru The Holdovers.

Pe lista actrițelor principale, Emma Stone este nominalizată pentru rolul din "Poor Things".

Stone o interpretează pe Bella, o femeie readusă la viață cu ajutorul creierului copilului ei nenăscut de către un om de știință neconvențional.

Filmul a câștigat șapte Globuri de Aur la începutul acestei luni, inclusiv Stone, care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-o comedie sau musical.

The Color Purple, o nouă versiune cinematografică muzicală a romanului clasic din 1982 al lui Alice Walker, are două nominalizări, inclusiv una pentru Fantasia Barrino, care o interpretează pe personajul principal Celie.

Celelalte nominalizări pentru actriță principală sunt Sandra Huller pentru Anatomy of a Fall și Vivian Oparah pentru Rye Lane.

Există câteva absențe notabile în nominalizările Bafta din acest an.

În timp ce "Killers of the Flower Moon" a primit nouă nominalizări, regizorul Martin Scorsese, actorul principal Leonardo DiCaprio și actrița principală Lily Gladstone nu au reușit să intre în competiție.

În ianuarie, Gladstone a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriță, devenind astfel prima actriță autohtonă care a câștigat acest premiu.

Filmul britanic One Life, în care Sir Anthony Hopkins joacă rolul unui agent de bursă care a ajutat la salvarea a 669 de copii de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, nu a fost nominalizat.

Premiile Bafta Film Awards 2024 vor avea loc pe 18 februarie la Southbank Centre's Royal Festival Hall din Londra. Ceremonia va fi prezentată de David Tennant.