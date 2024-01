Momentele virale de la Globurile de Aur: Amenințarea lui Jennifer Lawrence, sărutul lui Chalamet și reacția lui Taylor Swift la o gluma pe seama sa

„Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur 2024, decernate la Los Angeles, duminică seară. Însă, departe de premii, au fost glumele din culise, gafele de pe scenă și discursurile care au făcut istorie care au făcut cu adevărat să vorbească fanii.

Ceremonia care a avut loc la hotelul Beverly Hilton, din Los Angeles a dat startul sezonului de premii 2024 și, ca la orice spectacol live plin de vedete, au existat câteva șocuri specifice de la Hollywood.

MailOnline a trecut în revistă cele virale momente ale serii.

Jennifer Lawrence a amenințat că pleacă

Jennifer Lawrence a glumit că va pleca de la premiile Globul de Aur 2024 dacă nu va câștiga.

Când i-a fost strigat numele pentru categoria „Cea mai bună interpretare feminină într-un film - musical sau comedie”, vedeta de la No Hard Feelings s-a uitat la cameră și a spus cu voce tare: „Dacă nu câștig, plec”.

Câteva momente mai târziu, prietena ei Emma Stone, în vârstă de 35 de ani, a fost anunțată drept câștigătoare, însă Lawrence a luat pierderea cu calm și nu a plecat.

În schimb, ea a aclamat-o cu entuziasm pe Emma Stone, care a câștigat pentru interpretarea sa din „Poor Things”.

Sărutul dintre Timothee Chalamet și Kylie Jenner

Sărutul public dintre Kylie Jenner și Timothee Chalamet a provocat o frenezie social media duminică seara.

Cuplul rar văzut împreună a transformat Globurile de Aur 2024 într-o întâlnire, ajungând să ignore festivitățile din jurul lor.

Starul Wonka, în vârstă de 28 de ani, care a fost nominalizat la categoria „Cea mai bună interpretare a unui actor masculin într-un film de cinema - musical sau comedie” pentru film, nu și-a putut lua ochii de la Kylie, iar camerele de filmat au surprins cuplul în timp ce se sărutau în timpul unei pauze publicitare.

Sărutul a provocat agitație pe internet, fanii grăbindu-se pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, pentru a împărtăși o serie de glume.

Selena și Taylor au avut o sesiune de bârfit

Taylor Swift și Selena Gomez au stârnit speculații în rândul fanilor, deoarece se pare că au avut o discuție despre Kylie Jenner și Timothee Chalamet.

Filmul lui Taylor Swift, „The Eras tour” a pierdut în fața lui „Barbie” premiul pentru realizări cinematografice și de box-office - o categorie nouă pentru Globurile 2024, iar artista a fost văzută fiind consolată de cea mai bună prietenă a ei, Selena Gomez.

Video de la masa lor le arată pe cele două și pe soția lui Miles Teller, Keleigh Sperry, având o discuție extrem de animată - cu o Selena sumbră care se exprimă în versuri la o Taylor șocată și Keleigh, înainte ca aceasta din urmă să fie auzită clar: „cu Timothee?”, în timp ce Selena dă din cap.

Fanii au început rapid să analizeze clipul și susțin că Selena detalia cum i-a cerut vedetei Wonka o fotografie - dar Kylie ar fi spus nu.

Monologul lui Jo Koy

Gazda Jo Koy a ridicat sprâncene cu discursul său despre familia regală.

Comediantul l-a luat în vizor pe regele Charles în monologul său de deschidere, catalogând familia ca fiind „bogată, albă și disfuncțională”, înainte de a glumi că prințul Harry și Meghan Markle sunt plătiți cu „milioane pentru că nu fac absolut nimic”.

Făcând referire la favoritul Globurilor de Aur, „The Crown”, Jo a comparat serialul cu drama HBO „Succession”, spunând publicului: „«Succession» are nouă nominalizări. Doar un serial grozav despre o familie bogată, albă, disfuncțională, toți complotează - oh, stai, asta e «The Crown». Îmi pare rău”.

Jo a continuat să îi atace pe Prințul Harry și Meghan Markle și pe mult criticata lor serie de documentare Netflix.

„Harry și Meghan Markle au fost plătiți cu milioane pentru că nu au făcut absolut nimic - și asta doar de către Netflix”, a glumit Jo.

Gluma a stârnit o reacție vizibilă din partea CEO-ului Netflix, Ted Sarandos, care a râs la glumă.

Prezentatorul Globurilor de Aur a ironizat-o pe Taylor Swift

Taylor Swift a părut clar neimpresionată după ce a devenit ținta uneia dintre glumele lui Jo Koy.

Cântăreața, 34 de ani, al cărei film de concert „The Eras tour” a fost nominalizat în noua categorie de realizări cinematografice și de box-office, dar a pierdut în fața lui „Barbie”, se bucura de un pahar de șampanie înainte ca Koy să glumească despre povestea ei de dragoste cu Travis Kelce.

„Bine ai revenit. După cum știți, am venit după o emisiune dublă de fotbal. Marea diferență între Globurile de Aur și NFL - la Globurile de Aur sunt mai puține cadre de filmare cu Taylor Swift”, a spus acesta.

Camera a trecut apoi la o imagine cu o Swift stoică sorbindu-și băutura în timp ce nu reușea să zâmbească.