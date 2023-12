„Barbie“ și „Oppenheimer“ conduc în topul nominalizărilor la Globurile de Aur 2024

”Barbie” și ”Oppenheimer” conduc în topul nominalizărilor la premiile Globul de Aur, cu nouă, respectiv opt nominalizări. ”Killers of the Flower Moon” și ”Poor Things” se numără, de asemenea, printre concurenți, cu câte șapte nominalizări fiecare.

Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy și Da'Vine Joy Randolph se numără printre nominalizații la interpretare.

Ceremonia va avea loc la Los Angeles, pe 7 ianuarie, scrie bbc.com.

Succession conduce în topul nominalizărilor la categoria TV, cu nouă în total, inclusiv cel mai bun serial de televiziune.

Doar Murders in the Building, The Diplomat, The Morning Show și The Crown se numără printre celelalte seriale TV nominalizate.

Filmul sud-coreean Past Lives este cel mai nominalizat film de limbă non-engleză, cu un total de cinci nominalizări.

Printre cele nouă nominalizări ale filmului Barbie se numără Margot Robbie ca cea mai bună actriță într-un musical sau comedie, Ryan Gosling pentru cel mai bun actor în rol secundar și Greta Gerwig ca cel mai bun regizor.

Trei dintre cele nouă nominalizări pentru Barbie sunt pentru cel mai bun cântec original - și anume Dance The Night de Dua Lipa, I'm Just Ken de Ryan Gosling și What What I Made For? de Billie Eilish.

Oppenheimer este nominalizat pentru realizări cinematografice și de box office și pentru cea mai bună coloană sonoră originală.

Emily Blunt a fost, de asemenea, nominalizată pentru rolul său secundar din film.

Cillian Murphy este unul dintre cei șase nominalizați pentru cel mai bun actor într-o dramă, pentru rolul său din filmul biografic despre J Robert Oppenheimer.

Printre ceilalți nominalizați la această categorie se numără Bradley Cooper în "Maestro", Colman Domingo în "Rusin" și Andrew Scott în "All of Us Strangers", care va fi lansat în ianuarie.

Se părea că cea de-a 81-a ediție a Globurilor de Aur nu va fi televizată în acest an, după ce organizatorii au avut dificultăți în a găsi un partener de difuzare în urma controverselor recente.

Însă producătorii au ajuns recent la un acord cu rețeaua americană CBS, care transmite și premiile Grammy, iar ceremonia va fi transmisă și pe Paramount+.

Organizația care a stat la baza Globurilor de Aur, Hollywood Foreign Press Association (HFPA), a atras controverse în ultimii ani din cauza unor acuzații de corupție și a lipsei de diversitate în rândul membrilor săi.

În consecință, grupul a introdus schimbări, anunțând în octombrie că numărul membrilor săi a crescut de la aproximativ 90 la 300 și că acum este semnificativ mai divers.

Nu s-a anunțat încă cine va prezenta Globurile din 2024, dar ceremonia are un istoric de angajare a unor gazde acerbe care fac glume tăioase pe seama nominalizaților de pe lista A prezenți - spre deliciul publicului de acasă.

Printre gazdele anterioare ale Globurilor s-au numărat Ricky Gervais, Jerrod Carmichael, Seth Myers și Tina Fey și Amy Poehler.

Globurile de Aur sunt în mod tradițional un eveniment mai lejer decât multe dintre celelalte ceremonii din sezonul premiilor cinematografice.

Având loc în prima săptămână din ianuarie, invitații celebri sunt de obicei bine dispuși, proaspăt ieșiți din vacanța de Crăciun.

În schimb, Premiile Bafta pentru film și Premiile Oscar sunt evenimente mult mai formale - iar premiile sunt mai prestigioase.

Dar o victorie la Globurile de Aur poate da un impuls semnificativ unei campanii de premiere, beneficiarii având ocazia de a susține un discurs de acceptare la televiziune, într-un moment în care alegătorii Oscarului își analizează propriile nominalizări.

Există o șansă mult mai mare de a fi nominalizat la Globurile de Aur decât la Oscar - Globurile împart categoriile de filme și de actori principali în două categorii: dramă și musical sau comedie, cu șase locuri disponibile în fiecare dintre acestea, în loc de cinci, cum este cazul Academiei.

Cu toate acestea, nu doar filmele sunt recunoscute la Globuri - ceremonia are și categorii care recunosc cele mai populare și mai apreciate emisiuni TV din ultimul an.