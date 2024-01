Globurile de Aur 2024: „Barbie” și „Oppenheimer” în centrul atenției. Care sunt nominalizările la cea de-a 81-a ediție a galei

Cu reforme recent adoptate pentru a răspunde acuzațiilor de rasism și corupție, organizatorii Globurilor de Aur sunt hotărâți să-și recâștige strălucirea, avându-i pe „Barbie” și „Oppenheimer” ca vedete principale ale ceremoniei programate duminică seară, relatează vineri AFP.

Globurile de Aur, considerate o trambulină către premiile Oscar, au avut parte de ani tumultuoși, afectați de scandaluri și o scădere a audienței. Cu noi proprietari și votanți, aceste premii caută să se reinventeze.

„Globurile (de Aur) au parte de un nou început”, afirmă producătorul premiilor, Glenn Weiss, adăugând optimism evenimentului.

Fenomenul „Barbenheimer”

Ceremonia de duminică de la Beverly Hills ar trebui să acorde atenție fenomenului "Barbenheimer", reprezentat de filmele "Barbie" și "Oppenheimer", care au acumulat împreună 17 nominalizări.

„Barbie”, regizat de Greta Gerwig, abordează teme precum misoginia și emanciparea femeilor, fiind lider în cursa pentru nouă nominalizări și considerat favorit la premiul pentru cea mai bună comedie și cel mai bun scenariu. În schimb, "Oppenheimer", avându-l pe Cillian Murphy în rolul omului din spatele bombei atomice, are opt nominalizări și este cotat ca favorit la premiul pentru cel mai bun film dramatic.

Alte filme notabile cu cel puțin cinci nominalizări includ "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, "Poor Things" și "Past Lives".

În categoriile dedicate televiziunii, drama de familie "Succession" iese în evidență cu nouă nominalizări.

Boicotată și lipsită de difuzare televizată în 2022, iar în 2023 evitată de mai multe celebrități, Globurile de Aur își propun să lase în urmă un trecut nefericit. Asociația Presei Străine de la Hollywood (HFPA), în centrul unor scandaluri de corupție și rasism, a fost dizolvată, iar noua organizație a diversificat juriul pentru a reflecta mai bine diversitatea mondială.

Printre nominalizați se regăsesc nu doar nume sonore ale cinematografiei, ci și vedete ale muzicii precum Billie Eilish și Dua Lipa, concurează pentru cea mai bună melodie, iar Taylor Swift este în cursă cu recentul său film-concert.

Organizatorii speră la un interes revigorat pentru covorul roșu, în contextul revenirii evenimentelor în industrie după o perioadă de grevă a actorilor și scenariștilor care a paralizat producția timp de șase luni. Ceremonia Globurilor de Aur, marcând cea de-a 81-a ediție, se anunță a fi o „mare petrecere de deschidere a sezonului”, subliniază Weiss.

Nominalizările la cea de-a 81-a ediţie a Globurilor de Aur

Iată nominalizările la principalele categorii pentru cea de-a 81-a ediţie a Globurilor de Aur care vor fi decernate duminică seara:

Cinematografie

Cel mai bun film - dramă: "Anatomy of a Fall", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Oppenheimer", "Past Lives", "The Zone of Interest".

Cel mai bun film - comedie/musical: "Air", "American Fiction", "Barbie", "The Holdovers", "May December", "Poor Things".

Cel mai bun actor într-un film - dramă: Bradley Cooper - "Maestro", Leonardo Dicaprio - "Killers of the Flower Moon", Colman Domingo - "Rustin", Barry Keoghan - "Saltburn", Cillian Murphy - "Oppenheimer", Andrew Scott - "All of Us Strangers".

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Lily Gladstone - "Killers of the Flower Moon", Carey Mulligan - "Maestro", Sandra Hüller - "Anatomy of a Fall", Annette Bening - "Nyad", Greta Lee - "Past Lives", Cailee Spaeny - "Priscilla".

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Nicolas Cage - "Dream Scenario", Timothee Chalamet - "Wonka", Matt Damon - "Air", Paul Giamatti - "The Holdovers", Joaquin Phoenix - "Beau is Afraid", Jeffrey Wright - "American Fiction".

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Fantasia Barrino - "The Color Purple", Jennifer Lawrence - "No Hard Feelings", Natalie Portman - "May December", Alma Pöysti - "Fallen Leaves", Margot Robbie - "Barbie", Emma Stone - "Poor Things".

Cel mai bun actor în rol secundar: Willem Dafoe - "Poor Things", Robert De Niro - "Killers of the Flower Moon", Robert Downey Jr. - "Oppenheimer", Ryan Gosling - "Barbie", Charles Melton - "May December", Mark Ruffalo - "Poor Things".

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Emily Blunt - "Oppenheimer", Danielle Brooks - "The Color Purple", Jodie Foster - "Nyad", Julianne Moore - "May December", Rosamund Pike - "Saltburn", Da'Vine Joy Randolph - "The Holdovers".

Cel mai bun regizor: Bradley Cooper - "Maestro", Greta Gerwig - "Barbie", Yorgos Lanthimos - "Poor Things", Christopher Nolan - "Oppenheimer", Martin Scorsese - "Killers of the Flower Moonâ", Celine Song - "Past Lives".

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "The Boy and the Heron", "Elemental", "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "The Super Mario Bros. Movie", "Suzume", "Wish".

Cel mai bun film străin: "Anatomy of a Fall", "Fallen Leaves", "Io Capitano", "Past Lives", "Society of the Snow", "The Zone of Interest".

Cel mai bun scenariu: "Barbie", "Poor Things", "Oppenheimer", "Killers of the Flower Moon", "Past Lives", "Anatomy of a Fall".

Televiziune

Cel mai bun serial - dramă: "1923", "The Crown", "The Diplomat", "The Last of Us", "The Morning Show", "Succession".

Cel mai bun serial - comedie/musical: "The Bear", "Ted Lasso", "Abbott Elementary", "Only Murders in the Building", "Jury Duty", "Barry".

Cel mai bun actor într-un serial - dramă: Pedro Pascal - "The Last of Us", Kieran Culkin - "Succession", Jeremy Strong - "Succession", Brian Cox - "Succession", Gary Oldman - "Slow Horses", Dominic West "The Crown".

Cea mai bună actriţă într-un serial - dramă: Helen Mirren - "1923", Bella Ramsey - "The Last of Us", Keri Russell - "The Diplomat", Sarah Snook - "Succession", Imelda Staunton - "The Crown", Emma Stone - "The Curse".

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jeremy Allen White - "The Bear", Jason Sudeikis - "Ted Lasso", Bill Hader - "Barry", Martin Short - "Only Murders in the Building", Steve Martin - "Only Murders in the Building", Jason Segel - "Shrinking".

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Quinta Brunson - "Abbott Elementary", Natasha Lyonne - "Poker Face", Rachel Brosnahan - "The Marvelous Mrs. Maisel", Selena Gomez - "Only Murders in the Building", Ayo Edebiri - "The Bear", Elle Fanning - "The Great".

Cea mai bună miniserie/antologie/lungmetraj TV: "Beef", "Lessons in Chemistry", "Daisy Jones & the Six", "All the Light We Cannot See", "Fellow Travelers", "Fargo".