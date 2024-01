Premiile Globurile de Aur 2024. Lista câștigătorilor

Cea de-a 81-a ediţie a Globurilor de Aur s-a desfăşurat noaptea trecută la Beverly Hills într-un nou format. Drama Oppenheimer a obținut trei premii, în timp de Barbie a luat premiul la o nouă categorie, pentru succes de box-office.

UPDATE ORA 05:33 Drama biografică a lui Christopher Nolan, Oppenheimer (Oppenheimer, 2023) a câștigat premiul Globul de Aur pentru cel mai bun film dramă.

UPDATE ORA 05:25 Filmul „Poor things” (2023) de Yorgos Lanthimos cu Emma Stone în rolul principal a primit un premiu pentru film Globul de Aur la categoria „Cea mai bună comedie sau muzical”.

UPDATE ORA 05:15 Trei actori din serialul „Descendenți” au fost premiați cu Globul de Aur. Vorbim despre Kieran Culkin, Matthew Macfadyen și Sarah Snook.

Kieran Culkin a primit un Glob de Aur la categoria „Cel mai bun actor într-un serial dramă” pentru rolul din serialul „Succession” (2018 - 2023).

Premiul la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie” a fost acordat și lui Matthew Macfadyen pentru rolul din serialul „Descendenți”. Actrița din „Succession”, Sarah Snook a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un serial dramă.

Serialul „Succession” (2018-2023) a primit un Glob de Aur la categoria „Cel mai bun serial dramă”.

UPDATE ORA 05:11 Cel mai bun actor într-un film TV, serial sau miniserie i-a revenit lui Steven Yeun pentru rolul din miniseria „Beef” (2023). La rândul său, actrița Ali Wong a primit premiul pentru cea mai bună actriță într-un film de televiziune, serial sau mini-serie pentru participarea ei la același film.

UPDATE ORA 05:08 Premiul pentru cel mai bun film de animație a revenit filmului The Boy and the Bird al regizorului japonez Hayao Miyazaki.

UPDATE ORA 05:05 Filmul „Barbie” (Barbie, 2023) a primit premiul Globul de Aur pentru film la categoria „Realizări cinematografice și de distribuție”. Billie Eilish a câștigat un Glob de Aur pentru cea mai bună coloană sonoră pentru cântecul ei din filmul Barbie, „What Was I Made For?”

UPDATE ORA 05:03 Rolul din "Oppenheimer" i-a adus actorului irlandez Cillian Murphy premiul pentru cel mai bun actor principal într-un film-dramă, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului.Acesta este primul Glob de Aur din cariera lui Cillian Murphy, care a mai fost nominalizat în 2006 pentru interpretarea din "Breakfast on Pluto".

UPDATE ORA 04:55 Globurile de Aur 2024: Emma Stone, cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical

Rolul din "Poor Things" i-a adus lui Emma Stone un Glob de Aur la categoria cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului. Aceasta este cea de-a opta nominalizare a lui Stone și al doilea Glob de Aur din cariera ei.

La această categorie au mai fost nominalizate actriţele Fantasia Barrino - "The Color Purple", Jennifer Lawrence - "No Hard Feelings", Natalie Portman - "May December", Alma Pöysti - "Fallen Leaves" şi Margot Robbie - "Barbie".

UPDATE ORA 04:45 Globurile de Aur 2024: Christopher Nolan a câştigat premiul pentru regie

Christopher Nolan a câştigat premiul pentru regie, duminică seara, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului.

Acesta este primul Glob de Aur din cariera lui Christopher Nolan şi a fost obţinut pentru filmul "Oppenheimer". El a mai primit două nominalizări pentru regie cu filmele "Inception" (2014) şi respectiv "Dunkirk" (2018), dar şi două nominalizări pentru scenariu cu "Inception" şi respectiv "Oppenheimer".

UPDATE ORA 04:31 VIDEO Globurile de Aur 2024: "Anatomy of a Fall", cel mai bun film într-o limbă străină

Producţia franceză "Anatomy of a Fall" ("Anatomie d'une chute") a câştigat premiul pentru cel mai bun film străin, duminică seara, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului.

Filmul, regizat de Justine Triet, cu Sandra Hüller, Swann Arlaud şi Milo Machado Graner în rolurile principale, urmează ancheta unei posibile crime, după găsirea cadavrului unui bărbat în zăpada din apropierea cabanei izolate unde locuia împreună cu soţia şi cu fiul său.

UPDATE ORA 04:07 Globurile de Aur 2024: Justine Triet şi Arthur Harari, premiul pentru cel mai bun scenariu

Justine Triet şi Arthur Harari au câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu, duminică seară în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului.

La această categorie au mai fost nominalizate producţiile "Barbie", "Poor Things", "Oppenheimer", "Killers of the Flower Moon" şi "Past Lives".

UPDATE ORA 03:56 Globurile de Aur 2024: Robert Downey Jr., cel mai bun actor în rol secundar

Robert Downey Jr. a câştigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, duminică seara, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului.

El a mai câştigat două Globuri de Aur în anii 2001, la categoria actor în rol secundar într-un serial sau film de televiziune cu interpretarea din "Ally McBeal" şi respectiv în 2010, la categoria cel mai bun actor într-un film - comedie/musical cu filmul "Sherlock Holmes".

UPDATE 08.01.2024/ORA 03:42 Globurile de Aur 2024: Da'Vine Joy Randolph, cea mai bună actriţă în rol secundar

Da'Vine Joy Randolph a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, duminică seara, în cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfăşurată la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului.

Acesta este primul Glob de Aur din cariera lui Da'Vine Joy Randolph şi a fost câştigat pentru rolul unei mame care suferă din filmul "The Holdovers". Actriţa s-a declarat recunoscătoare pentru şansa de a interpreta o "femeie frumoasă şi cu defecte".

Nominalizările la principalele categorii care sunt decernate sunt următoarele:

Cinematografie

Cel mai bun film - dramă: "Anatomy of a Fall", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Oppenheimer", "Past Lives", "The Zone of Interest".

Cel mai bun film - comedie/musical: "Air", "American Fiction", "Barbie", "The Holdovers", "May December", "Poor Things".

Cel mai bun actor într-un film - dramă: Bradley Cooper - "Maestro", Leonardo Dicaprio - "Killers of the Flower Moon", Colman Domingo - "Rustin", Barry Keoghan - "Saltburn", Cillian Murphy - "Oppenheimer", Andrew Scott - "All of Us Strangers".

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Lily Gladstone - "Killers of the Flower Moon", Carey Mulligan - "Maestro", Sandra Hüller - "Anatomy of a Fall", Annette Bening - "Nyad", Greta Lee - "Past Lives", Cailee Spaeny - "Priscilla".

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Nicolas Cage - "Dream Scenario", Timothee Chalamet - "Wonka", Matt Damon - "Air", Paul Giamatti - "The Holdovers", Joaquin Phoenix - "Beau is Afraid", Jeffrey Wright - "American Fiction".

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Fantasia Barrino - "The Color Purple", Jennifer Lawrence - "No Hard Feelings", Natalie Portman - "May December", Alma Pöysti - "Fallen Leaves", Margot Robbie - "Barbie", Emma Stone - "Poor Things".

Cel mai bun actor în rol secundar: Willem Dafoe - "Poor Things", Robert De Niro - "Killers of the Flower Moon", Robert Downey Jr. - "Oppenheimer", Ryan Gosling - "Barbie", Charles Melton - "May December", Mark Ruffalo - "Poor Things".

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Emily Blunt - "Oppenheimer", Danielle Brooks - "The Color Purple", Jodie Foster - "Nyad", Julianne Moore - "May December", Rosamund Pike - "Saltburn", Da'Vine Joy Randolph - "The Holdovers".

Cel mai bun regizor: Bradley Cooper - "Maestro", Greta Gerwig - "Barbie", Yorgos Lanthimos - "Poor Things", Christopher Nolan - "Oppenheimer", Martin Scorsese - "Killers of the Flower Moonâ", Celine Song - "Past Lives".

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "The Boy and the Heron", "Elemental", "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "The Super Mario Bros. Movie", "Suzume", "Wish".

Cel mai bun film străin: "Anatomy of a Fall", "Fallen Leaves", "Io Capitano", "Past Lives", "Society of the Snow", "The Zone of Interest".

Cel mai bun scenariu: "Barbie", "Poor Things", "Oppenheimer", "Killers of the Flower Moon", "Past Lives", "Anatomy of a Fall".

Televiziune

Cel mai bun serial - dramă: "1923", "The Crown", "The Diplomat", "The Last of Us", "The Morning Show", "Succession".

Cel mai bun serial - comedie/musical: "The Bear", "Ted Lasso", "Abbott Elementary", "Only Murders in the Building", "Jury Duty", "Barry".

Cel mai bun actor într-un serial - dramă: Pedro Pascal - "The Last of Us", Kieran Culkin - "Succession", Jeremy Strong - "Succession", Brian Cox - "Succession", Gary Oldman - "Slow Horses", Dominic West "The Crown".

Cea mai bună actriţă într-un serial - dramă: Helen Mirren - "1923", Bella Ramsey - "The Last of Us", Keri Russell - "The Diplomat", Sarah Snook - "Succession", Imelda Staunton - "The Crown", Emma Stone - "The Curse".

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jeremy Allen White - "The Bear", Jason Sudeikis - "Ted Lasso", Bill Hader - "Barry", Martin Short - "Only Murders in the Building", Steve Martin - "Only Murders in the Building", Jason Segel - "Shrinking".

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Quinta Brunson - "Abbott Elementary", Natasha Lyonne - "Poker Face", Rachel Brosnahan - "The Marvelous Mrs. Maisel", Selena Gomez - "Only Murders in the Building", Ayo Edebiri - "The Bear", Elle Fanning - "The Great".

Cea mai bună miniserie/antologie/lungmetraj TV: "Beef", "Lessons in Chemistry", "Daisy Jones & the Six", "All the Light We Cannot See", "Fellow Travelers", "Fargo".

Ceremonia este transmisă în direct pe CBS şi difuzată simultan în streaming pentru abonaţii Paramount+ şi Showtime.

Globurile de Aur dau startul ceremoniilor de la Hollywood; ''Barbie'', în fruntea nominalizărilor

Margot Robbie, Oprah Winfrey şi Leonardo DiCaprio se numără printre vedetele care vor păşi pe covorul roşu duminică la gala de decernare a Globurilor de Aur, prima mare ceremonie de la Hollywood după cele două greve care au paralizat mare parte din industria de divertisment anul trecut, informează Reuters. Ceremonia cu covor roşu şi şampanie va celebra cele mai bune realizări din film şi televiziune, selectate de un nou contingent de 300 de jurnalişti de divertisment din lumea întreagă, parte a reformei puse în aplicare în urma unui scandal pe tema lipsei diversităţii şi a eticii în rândul votanţilor.

''Barbie'', blockbusterul lansat în această vară, cu Margot Robbie în rolul celebrei păpuşi, se află în fruntea nominalizărilor - nouă nominalizări.

Drama istorică ''Oppenheimer'', despre crearea bombei atomice, este următoarea peliculă pe lista nominalizărilor, cu opt nominalizări.

Globurile de Aur dau startul sezonului anual de premii de la Hollywood, care culminează pe 10 martie cu Oscarurile, şi vor aduce împreună o pleiadă de vedete după şase luni de greve ale actorilor şi scenariştilor în 2023. Ceremonia va oferi celebrităţilor prilejul de a aduce sub lumina reflectoarelor filme şi emisiuni TV după ce promovarea acestora a fost interzisă luni întregi.

''Sunt puţin părtinitor, dar este cea mai bună gală de premiere şi o să ne distrăm grozav'', a spus comedianul Jo Koy, care va prezenta prima sa mare gală de decernare a unor premii, începând cu ora 20:00 ET (01:00 GMT, luni).

Aflaţi pe lista actorilor nominalizaţi, Margot Robbie şi partenerul ei din distribuţia ''Barbie'', Ryan Gosling, vedeta din ''Oppenheimer'', Cillian Murphy, precum şi Robert Downey Jr., DiCaprio, Lily Gladstone şi Robert De Niro, care face parte din distribuţia ''Killers of the Flower Moon'', în regia lui Martin Scorsese, ar putea obţine trofee. Oprah Winfrey este una dintre gazdele serii. Superstarul pop Taylor Swift s-ar putea de asemenea alătura listei premiaţilor după ce a fost nominalizată pentru ''Taylor Swift: The Eras Tour'', un film-concert, nominalizat într-o nouă categorie ce vizează realizările cinematografice şi de box office.

La capitolul filme de televiziune, ''Succession'' este aşteptat să câştige premii pentru ultimul său sezon despre bătălia pentru controlul unui imperiu global media. Se află în fruntea listei, cu nouă nominalizări, urmat de ''The Bear'', cu cinci nominalizări.

Cunoscută ca fiind o ceremonie mai relaxată decât Oscarurile, Globurile de Aur au fost în pericol de desfiinţare. Un reporter Los Angeles Times a dezvăluit în 2021 nişte scăpări etice şi o lipsă a diversităţii în rândul celor 80 de membri ai Hollywood Foreign Press Association, asociaţia care vota la acea vreme Globurile de Aur. Ceremonia din 2022 nu a fost transmisă la televiziune, iar organizaţia a început să pună în aplicare mai multe reforme. Anul trecut, Globurile au fost vândute unui proprietar nou, iar asociaţia a fost dizolvată. Eldridge Industries şi Dick Clark Productions operează acum premiile, iar juriul este format din 300 de jurnalişti din 75 de ţări, cu un procent de 60% de diversitate rasială şi etnică.'

'Încearcă să anunţe că sunt noi şi îmbunătăţiţi'', a spus Joyce Eng, editor la site-ul care relatează despre premii cinematografice Gold Derby. ''Simt că oamenii sunt mai receptivi''.