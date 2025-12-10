search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Premiile Academiei Române, decernate miercuri. Cine sunt laureații

Academia Română decernează miercuri, 10 decembrie 2025, premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2023. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, în prezența membrilor Adunării Generale.

image

Actriţa Dorina Lazăr, poetul şi editorul Nicolae Tzone, prozatoarea şi eseista Ioana Drăgan, profesorul universitar Dragoş Iliescu şi analistul de politică externă Iulian Chifu se numără printre laureaţii Premiilor Academiei Române pentru anul 2023, potrivit Agerpres.

Conform regulamentului, premiile se acordă în cadrul celor 14 secţii ştiinţifice ale Academiei Române, şi anume: literatură şi filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, ştiinţe tehnice, ştiinţe geonomice, tehnologia informaţiei, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, ştiinţe economice şi juridice, sociologie, psihologie, filosofie, teologie, arte plastice, teatru şi muzică.

Cine sunt laureații 

La secţiunea Arte, Arhitectură şi Audiovizual/Artele spectacolului, Premiul „Aristizza Romanescu" a fost acordat actriţei Dorina Lazăr, pentru rolul Scriitoarea Ula Richter din piesa de teatru „Nelinişte” de Ivan Vîrîpaev, regia Bobi Pricop;

La secţiunea Filologie şi Literatură - Premiul „Ion Creangă" a revenit prozatoarei şi eseistei Ioana Drăgan, pentru romanul "În căutarea nefericirii", la aceeaşi secţiune Premiul „Mihai Eminescu" revenindu-i poetului şi editorului Nicolae Tzone, pentru volumul „Zece elegii";

La secţiunea Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie, Premiul „Ion Petrovici" a fost acordat profesorului universitar Dragoş Iliescu, pentru lucrarea „Testarea standardizată în educaţie"; la aceeaşi secţiune, Premiul „Vasile Conta" fiind adjudecat de Iulian Chifu, Greg Simons (Anglia), pentru lucrarea „Rethinking Warfare in the 21st Century. The Influence and Effects of the Politics, Information and Communication Mix".

La această ediţie nu au fost acordate Premiul„Lucian Blaga", Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki", Premiul „Spiru Haret", Premiul „Dimitrie Pompeiu", Premiul „Emil Racoviţă", Premiul „Grigore Cobălcescu, Premiul „Simion Mehedinţi", Premiul „Aurel Vlaicu", Premiul „Henri Coandă", Premiul "„Anghel Saligny", Premiul „Nicolae Titulescu", Premiul „Andrei Rădulescu", Premiul „Dumitru Stăniloae", Premiul „Grigore Moisil" - în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice şi Premiul „Mihai Drăgănescu".

Ceremonia va avea loc în Aula Academiei Române, de la ora 10:00, în prezenţa membrilor Adunării Generale, evenimentul fiind transmis în direct pe canalul YouTube al forului academic.

Academia Română va acorda, în cadrul evenimentului, două diplome „Meritul Academic" (pentru Societatea de Ştiinţe Matematice din România, cu prilejul împlinirii a 115 de ani de la înfiinţare şi Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la înfiinţare) şi patru diplome „Distincţia Culturală" (pentru Muzeul Ouălor „Lucia Condrea" din Moldoviţa, pentru contribuţia adusă la conservarea şi promovarea tradiţiilor româneşti; Eugenia Vodă, pentru pentru promovarea culturii române prin intermediul emisiunii „Profesioniştii" timp de 25 de ani; Radio România Actualităţi, pentru reflectarea consecventă a celor mai semnificative evenimente organizate de Academia Română şi pentru întâlnirea ascultătorilor cu cei mai importanţi oameni de cultură ai României, inclusiv cu membrii Academiei Române şi Florin Andreescu, pentru ansamblul de lucrări fotografice de artă reprezentând valorile culturale, istorice, urbanistice şi naturale ale României).

Lista completă a premiilor şi a diplomelor acordate se găseşte mai jos, precum şi pe site-ul Academiei Române.

