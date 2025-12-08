„One Battle After Another” domină nominalizările la Globurile de Aur 2026

Cu nouă selecții, „One Battle After Another”, o privire extrem de amuzantă asupra unei societăţi represive sfâşiate de violenţa politică, a dominat luni nominalizările la premiile Globul de Aur 2026. Producția a fost urmată îndeaproape de „Sentimental Value”, o dramă despre familia disfuncţională a unui regizor, şi „Sinners”, un film cu vampiri.

Întrucât Globurile de Aur premiază separat dramele şi musicalurile/ comediile, aceste filme vor concura pentru premiile principale în categorii diferite, notează Variety, citată de News.ro.

„One Battle After Another” este nominalizat la categoria Cel mai bun film - musical sau comedie, alături de „Blue Moon”, „Bugonia”, „Marty Supreme”, „No Other Choice” şi „Nouvelle Vague”.

„Sentimental Value” şi „Sinners” vor concura pentru cel mai bun film dramatic alături de „Frankenstein”, „Hamnet”, „It Was Just an Accident” şi „The Secret Agent”.

Dintre seriale, „The White Lotus”, o satiră care se desfăşoară într-un resort luxos din Thailanda, şi „Adolescence”, povestea unei anchete privind o crimă, relatată într-o singură secvenţă continuă, au condus cu şase şi, respectiv, cinci nominalizări.

Cele două titluri au fost urmate de serialul de comedie şi mister „Only Murders in the Building” şi thrillerul SF „Severance”, cu câte patru nominalizări fiecare.

Nominalizate la categoria „Cea mai bună serie dramă”, producțiile „The White Lotus” şi „Severance” vor concura cu „The Pitt”, „Pluribus”, „The Diplomat” şi „Slow Horses”. „Only Murders in the Building” a fost nominalizată la categoria „Cel mai bun serial comedie”, alături de „Abbott Elementary”, „The Bear”, „Hacks”, „Nobody Wants This” şi „The Studio”.

„Adolescence” va concura cu „All Her Fault”, „The Beast in Me”, „Black Mirror”, „Dying for Sex” şi „The Girlfriend” pentru Cea mai bună miniserie, antologie sau film de televiziune.

clasamentul distribuitorilor a fost condus de Netflix - care a uimit recent Hollywoodul cu tranzacția sa de 82,7 miliarde de dolari pentru achiziționarea Warner Bros. şi HBO - cu 35 de nominalizări în categoria film şi televiziune.

Locul al doilea este deținut de compania pe care intenționează să o cumpere, Warner Bros. şi HBO primind împreună 31 de nominalizări.

„Petrecerea anului la Hollywood”

Globurile de Aur sunt o afacere mai puţin serioasă decât Oscarurile sau Emmy, desfăşurându-se într-un cadru de cină, potrivit sursei citate.

Preşedinta Helen Hoehne a numit evenimentul „petrecerea anului la Hollywood”.

Globurile de Aur sunt acordate într-un moment în care industria are mult mai puține motive de sărbătoare.

Economia streamingului este sub presiune, studiourile reduc costurile şi disponibilizează angajaţi, iar încasările la box office sunt în stagnare. Organizatorii premiilor (compania-mamă a Variety, PMC, deţine Dick Clark Prods. într-o asociere cu Eldridge) au luat măsuri pentru a se adapta la schimbarea gusturilor publicului.

Evenimentul recunoaşte pentru prima dată podcasterii, cu emisiuni precum „Armchair Expert With Dax Shepard”, „Call Her Daddy”, „Good Hang With Amy Poehler”, „The Mel Robbins Podcast”, „Smartless” şi „Up First”, toate concurând pentru marele premiu.

De asemenea, organizaţia a adăugat categoria „Cea mai bună realizare cinematografică sau la box office” pentru a reflecta gusturile mai comerciale, succese incontestabile la box office, precum „F1”, „Sinners”, „Weapons”, „Wicked: For Good” şi „Zootopia”, dar şi „Avatar: Fire & Ash”, care nu a fost încă lansat, şi „KPop Demon Hunters”, care a avut succes pe Netflix, dar a rulat foarte puţin în cinematografe.

„Mission: Impossible - The Final Reckoning”, un alt film nominalizat, a fost o dezamăgire financiară, pierzând zeci de milioane de dolari.

Un alt premiu nou, care onorează cel mai bun spectacol de stand-up, i-a nominalizat pe Bill Maher, Ricky Gervais, Sarah Silverman, Kumail Nanjiani, Kevin Hart şi Brett Goldstein.

Leonardo DiCaprio, nominalizat pentru „Cel mai bun actor în rol principal”

Dincolo de nominalizarea la categoria „Cel mai bun film”, „One Battle After Another” a obţinut nominalizări la categoriile „Cel mai bun regizor” pentru Paul Thomas Anderson, „Cel mai bun actor în rol principal” pentru Leonardo DiCaprio, „Cea mai bună actriţă în rol principal” pentru Chase Infiniti şi „Cel mai bun actor în rol secundar” pentru Benicio Del Toro, Sean Penn şi Teyana Taylor.

Mai mult, a obţinut nominalizări pentru scenariul lui Anderson şi coloana sonoră a lui Jonny Greenwood. Deşi adorat de critici, „One Battle After Another” a avut dificultăţi la box office - a câştigat peste 200 de milioane de dolari, dar a costat peste 130 de milioane de dolari pentru a fi produs şi alte milioane pentru a fi comercializat, şi va pierde zeci de milioane de dolari.

Nominalizările pentru „White Lotus” le-au inclus pe cele pentru Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Walton Goggins şi Jason Isaacs. Creatorul Mike White a anunţat recent că serialul antologic va reveni cu un al patrulea sezon, care va avea loc pe Riviera Franceză.

Nominalizările au fost dezvăluite luni dimineaţă de Marlon Wayans şi Skye P. Marshall.

Premiile Globul de Aur 2026 vor fi difuzate la 11 ianuarie la ora 20:00 ET/17:00 PT pe CBS şi vor fi transmise în streaming pe Paramount+ în SUA.

Pentru al doilea an consecutiv, comedianta Nikki Glaser revine ca prezentatoare a emisiunii.