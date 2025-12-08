search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

„One Battle After Another” domină nominalizările la Globurile de Aur 2026

0
0
Publicat:

Cu nouă  selecții, „One Battle After Another”, o privire extrem de amuzantă asupra unei societăţi represive sfâşiate de violenţa politică, a dominat luni nominalizările la premiile Globul de Aur 2026.  Producția a fost urmată îndeaproape de „Sentimental Value”, o dramă despre familia disfuncţională a unui regizor, şi „Sinners”, un film cu vampiri.

Întrucât Globurile de Aur premiază separat dramele şi musicalurile/ comediile, aceste filme vor concura pentru premiile principale în categorii diferite,  notează Variety, citată de News.ro.

One Battle After Another” este nominalizat la categoria Cel mai bun film - musical sau comedie, alături de „Blue Moon”, „Bugonia”, „Marty Supreme”, „No Other Choice” şi „Nouvelle Vague”.

„Sentimental Value” şi „Sinners” vor concura pentru cel mai bun film dramatic alături de „Frankenstein”, „Hamnet”, „It Was Just an Accident” şi „The Secret Agent”.

Dintre seriale, „The White Lotus”, o satiră care se desfăşoară într-un resort luxos din Thailanda, şi „Adolescence”, povestea unei anchete privind o crimă, relatată într-o singură secvenţă continuă, au condus cu şase şi, respectiv, cinci nominalizări.

Cele două titluri au fost urmate de serialul de comedie şi mister „Only Murders in the Building” şi thrillerul SF „Severance”, cu câte patru nominalizări fiecare.

Nominalizate la categoria „Cea mai bună serie dramă”, producțiile „The White Lotus” şi „Severance” vor concura cu „The Pitt”, „Pluribus”, „The Diplomat” şi „Slow Horses”. „Only Murders in the Building” a fost nominalizată la categoria „Cel mai bun serial comedie”, alături de „Abbott Elementary”, „The Bear”, „Hacks”, „Nobody Wants This” şi „The Studio”.

„Adolescence” va concura cu „All Her Fault”, „The Beast in Me”, „Black Mirror”, „Dying for Sex” şi „The Girlfriend” pentru Cea mai bună miniserie, antologie sau film de televiziune.

clasamentul distribuitorilor a fost condus de Netflix - care a uimit recent Hollywoodul cu tranzacția sa de 82,7 miliarde de dolari pentru achiziționarea Warner Bros. şi HBO - cu 35 de nominalizări în categoria film şi televiziune.

Locul al doilea este deținut de compania pe care intenționează să o cumpere, Warner Bros. şi HBO primind împreună 31 de nominalizări.

„Petrecerea anului la Hollywood”

Globurile de Aur sunt o afacere mai puţin serioasă decât Oscarurile sau Emmy, desfăşurându-se într-un cadru de cină, potrivit sursei citate. 

Preşedinta Helen Hoehne a numit evenimentul „petrecerea anului la Hollywood”.

Globurile de Aur sunt acordate într-un moment în care industria are mult mai puține motive de sărbătoare.

Economia streamingului este sub presiune, studiourile reduc costurile şi disponibilizează angajaţi, iar încasările la box office sunt în stagnare. Organizatorii premiilor (compania-mamă a Variety, PMC, deţine Dick Clark Prods. într-o asociere cu Eldridge) au luat măsuri pentru a se adapta la schimbarea gusturilor publicului.

Citește și: Filmul lui Scorsese „Killers of the Flower Moon“, cu Robert De Niro și Leonardo DiCaprio, premieră la Cannes VIDEO

Evenimentul recunoaşte pentru prima dată podcasterii, cu emisiuni precum „Armchair Expert With Dax Shepard”, „Call Her Daddy”, „Good Hang With Amy Poehler”, „The Mel Robbins Podcast”, „Smartless” şi „Up First”, toate concurând pentru marele premiu.

De asemenea, organizaţia a adăugat categoria Cea mai bună realizare cinematografică sau la box office” pentru a reflecta gusturile mai comerciale, succese incontestabile la box office, precum „F1”, „Sinners”, „Weapons”, „Wicked: For Good” şi „Zootopia”, dar şi „Avatar: Fire & Ash”, care nu a fost încă lansat, şi „KPop Demon Hunters”, care a avut succes pe Netflix, dar a rulat foarte puţin în cinematografe.

„Mission: Impossible - The Final Reckoning”, un alt film nominalizat, a fost o dezamăgire financiară, pierzând zeci de milioane de dolari.

Un alt premiu nou, care onorează cel mai bun spectacol de stand-up, i-a nominalizat pe Bill Maher, Ricky Gervais, Sarah Silverman, Kumail Nanjiani, Kevin Hart şi Brett Goldstein.

Leonardo DiCaprio,  nominalizat pentru „Cel mai bun actor în rol principal”  

Dincolo de nominalizarea la categoria „Cel mai bun film”, „One Battle After Another” a obţinut nominalizări la categoriile „Cel mai bun regizor” pentru Paul Thomas Anderson, „Cel mai bun actor în rol principal” pentru Leonardo DiCaprio, „Cea mai bună actriţă în rol principal” pentru Chase Infiniti şi „Cel mai bun actor în rol secundar” pentru Benicio Del Toro, Sean Penn şi Teyana Taylor.

Di Caprio, în „One Battle After Another”
Di Caprio, în „One Battle After Another”

Mai mult, a obţinut nominalizări pentru scenariul lui Anderson şi coloana sonoră a lui Jonny Greenwood. Deşi adorat de critici, „One Battle After Another” a avut dificultăţi la box office - a câştigat peste 200 de milioane de dolari, dar a costat peste 130 de milioane de dolari pentru a fi produs şi alte milioane pentru a fi comercializat, şi va pierde zeci de milioane de dolari.

Nominalizările pentru „White Lotus” le-au inclus pe cele pentru Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Walton Goggins şi Jason Isaacs. Creatorul Mike White a anunţat recent că serialul antologic va reveni cu un al patrulea sezon, care va avea loc pe Riviera Franceză.

Nominalizările au fost dezvăluite luni dimineaţă de Marlon Wayans şi Skye P. Marshall.

Premiile Globul de Aur 2026 vor fi difuzate la 11 ianuarie la ora 20:00 ET/17:00 PT pe CBS şi vor fi transmise în streaming pe Paramount+ în SUA.

Pentru al doilea an consecutiv, comedianta Nikki Glaser revine ca prezentatoare a emisiunii.

Filme

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
digi24.ro
image
Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
stirileprotv.ro
image
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
gandul.ro
image
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic, dialog de senzație cu Gigi Becali, după ce croatul a fost declarat cel mai bun antrenor din fotbalul românesc: „Singurul care mă bate”
fanatik.ro
image
CTP, necruțător cu Nicușor Dan: „Asta nu i-a reușit nici măcar lui Băsescu!” I-a făcut bilanțul după 7 luni de mandat și a tras o concluzie
libertatea.ro
image
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Cristi Chivu: ”Am băut o cafea cu moartea”
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
În Franța au fost scoase la vânzare mai multe castele și conace istorice în zone pitorești. Costă cât un apartament în București
antena3.ro
image
Primăria, lăsată "moştenire". O tânără conduce o comună din Botoşani după ce părinţii ei au fost primari
observatornews.ro
image
Cum arată cuibușorul de nebunii în care Rodica Stănoiu se ascundea cu 'puiuțul' mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă 'renăscuse' lângă iubit
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Ce artificii sunt interzise de Revelion: ce înseamnă T1 şi P1, nu mai au voie nici adulţii să le folosească
playtech.ro
image
Top 10 povești surprinzătoare cu Ciprian Ciucu: socrul său e instalator, Bolojan l-a învățat cum să nu ia șpagă și seamănă perfect cu Mauricio Pochettino
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Se închid școlile! Anunțul vine în urma răspândirii unei epidemii de gripă în Marea Britanie
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de români! Sumele vin mai devreme în decembrie: Cetățenii primesc banii înainte de Sărbătorile de iarnă, confirmă ANPIS
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Charlene, Albert și copiii, felicitarea de Crăciun 2025, Foto Vanessa von Zitzewitz, Palatul Princiar jpg
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă

OK! Magazine

image
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde

Click! Pentru femei

image
Nu numai că arată ca un copil, dar se și poartă ca unul! Ce imaturitate a comis logodnicul lui Miley Cyrus

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă