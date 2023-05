Filmul lui Scorsese „Killers of the Flower Moon“, cu Robert De Niro și Leonardo DiCaprio, premieră la Cannes VIDEO

„Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, una dintre cele mai așteptate premiere ale ediției din acest an a Festivalului de Film de la Cannes, a atras sute de fani adunați să admire vedetele pe covorul roșu.

Filmul, care durează aproape patru ore, este ecranizat după cartea omonimă, care are ca subiect crimele care au vizat Națiunea Osage, bogată în petrol, din Oklahoma anilor 1920.

În distribuția filmului îi regăsim pe Leonardo DiCaprio și Robert De Niro, precum și pe Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow și Lily Gladstone.

Filmul a fost prezentat în afara competiției.

Scorsese a câștigat premiul principal la Cannes cu filmul din 1976 „Taxi Driver”, care l-a avut pe Robert De Niro în rol principal.