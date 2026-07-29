Un lider liberal cere împușcarea lui Sorin Grindeanu: „Dacă era în Rusia plonja de la etajul 10 sau se îneca cu mâncare”

Ionuț Silviu Găgeanu, membru al PNL și lider al organizației de tineret din Păușești-Măglași, județul Vâlcea, a publicat un comentariu în care îndeamnă la violență împotriva liderului PSD, Sorin Grindeanu, la cea mai recentă postare de pe Facebook a premierului interimar Ilie Bolojan.

„Soluția este să-l împușcați pe Grindeanu… PSD = atentat la siguranța României! Grindeanu elementul principal. Dacă era în Rusia plonja voluntar de la etajul 10 în gol sau se îneca cu mâncare”, a scris liberalul în secțiunea de comentarii.

Potrivit Gândul, mesajul nu a fost șters sau moderat de pe pagina lui Ilie Bolojan și a primit mai multe aprecieri din partea unor utilizatori.

Conform informațiilor publicate de aceeași sursă, Găgeanu se prezintă pe pagina sa de Facebook drept „Angajat la Președinte PNL Păușești-Măglași”, iar în profil menționează că este președintele TNL Păușești-Măglași și antreprenor la Titan Construct. Acesta locuiește în Râmnicu Vâlcea și publică frecvent mesaje de susținere pentru PNL și liderii partidului.

Pe contul său apar fotografii și postări alături de liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, precum și materiale de promovare a activităților organizației județene. De asemenea, în timpul campaniei prezidențiale a lui Nicolae Ciucă, Găgeanu a distribuit în repetate rânduri mesaje de susținere pentru fostul lider liberal și pentru PNL.

Potrivit Gândul, publicația l-a contactat pe președintele PNL Vâlcea, Cristian Buican, pentru a clarifica statutul lui Ionuț Silviu Găgeanu în partid și relația acestuia cu organizația liberală. Până la momentul publicării articolului, nu fusese transmis un punct de vedere.