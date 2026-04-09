search
Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a intrat în competiția oficială a Festivalului de la Cannes. Sebastian Stan joacă în rol principal

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cel mai recent lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, intitulat Fjord, a fost selectat în competiția oficială a celei de-a 79-a ediții a Festivalul de Film de la Cannes, unde va concura pentru prestigiosul trofeu Palme d’Or.

Ediția din acest an a Festivalului de la Cannes se va desfășura în mai. FOTO: Facebook/fjordthefilm
Producția îi are în rolurile principale pe actorii nominalizați la Oscar Sebastian Stan și Renate Reinsve și reprezintă o nouă prezență pentru cinematografia românească la cel mai important festival de film din lume.

„Cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi pentru eforturile noastre este această selecţie la Cannes, locul în care cinematograful este respectat, apreciat şi aşteptat ca nicăieri altundeva în lume”, a declarat Cristian Mungiu, potrivit unui comunicat Mobra Films transmis joi Agerpres.

România a câștigat până acum o singură dată Palme d’Or, în 2007, chiar prin filmul lui Mungiu, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.”

Primul film în limba engleză al lui Mungiu

Fjord este primul film în limba engleză regizat de Cristian Mungiu și, totodată, primul proiect românesc major în care joacă Sebastian Stan. Filmările au avut loc în primăvara anului 2025, în Norvegia, iar distribuția este una internațională, cu dialoguri în engleză, norvegiană, suedeză și română.

Povestea urmărește un cuplu, Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sat izolat dintr-un fiord norvegian. Relațiile dintre cele două familii – a lor și a vecinilor – devin tot mai tensionate, pe fondul diferențelor de valori și viziuni asupra educației și vieții de familie.

Sebastian Stan interpretează rolul unui tată ale cărui convingeri sunt puse la încercare, în timp ce Renate Reinsve joacă o mamă prinsă între două culturi, în căutarea celor mai bune decizii pentru copiii săi.

Declarațiile echipei

Regizorul Cristian Mungiu a descris filmul drept rezultatul unui efort colectiv amplu și al unei colaborări internaționale.

La rândul său, Sebastian Stan a declarat că proiectul reprezintă o dorință împlinită: „Să lucrez împreună cu un cineast reputat precum Cristian Mungiu pe o poveste românească, într-o coproducţie românească şi alături de o echipă incluzând mulţi români a fost o mare bucurie pentru mine şi împlinirea unei dorinţe pe care o aveam de ani de zile. Abia aştept să împărtăşesc acest film cu exigenţii spectatori de la Cannes, dar şi cu cei din întreaga lume.”

Renate Reinsve a descris experiența filmărilor drept „una dintre cele mai grozave” din cariera sa.

Distribuție internațională și echipă românească

Din distribuția filmului mai fac parte actori internaționali precum Lisa Loven și Lisa Carlehed, dar și nume cunoscute din România, printre care Adrian Titieni, Ana Bodea, Alin Panc sau Giulia Nahmany.

Echipa tehnică reunește profesioniști apreciați, inclusiv directorul de imagine Tudor Panduru și montorul Mircea Olteanu.

Fjord este al cincilea film consecutiv al lui Cristian Mungiu selectat în competiția oficială de la Cannes, după RMN (2022), Bacalaureat (2016), După dealuri (2012) și filmul premiat cu Palme d’Or în 2007.

Ediția din acest an a Festivalului de la Cannes se va desfășura între 12 și 23 mai, iar în competiția oficială au fost selectate doar 22 de filme din peste 2.900 înscrise.

Noul lungmetraj are deja distribuție internațională în peste 50 de teritorii și urmează să fie lansat în Statele Unite de compania Neon, cunoscută pentru promovarea mai multor filme premiate recent cu Palme d’Or și Oscar.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

