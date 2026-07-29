Momente dramatice la WTA Memphis. Alexandrova s-a prăbușit și a părăsit terenul în scaun rulant

Ekaterina Alexandrova (31 de ani, locul 19 WTA) a fost protagonista unor momente dramatice la turneul WTA de la Memphis. Principala favorită a competiției a abandonat meciul cu Kristina Liutova (16 ani, 229 WTA), după ce i s-a făcut rău din cauza căldurii sufocante.

După mai bine de trei ore de joc, rusoaica s-a prăbușit pe teren și a avut nevoie de intervenția echipei medicale. Deși a încercat să reia partida, nu a mai fost în stare să continue și a părăsit arena în scaun cu rotile.

Scenele au impresionat lumea tenisului, iar adversara sa, Kristina Liutova, a izbucnit în lacrimi în timp ce medicii îi acordau îngrijiri Alexandrovei.

Meciul s-a disputat în condiții extreme, la temperaturi de peste 34 de grade Celsius și cu o umiditate ridicată. În momentul abandonului, Ekaterina Alexandrova era condusă cu 7-6, 4-6, 5-4 și se afla la un singur punct de eliminare.

Reacția emoționantă a adversarei după prăbușirea Alexandrovei

Unul dintre cele mai emoționante momente ale meciului s-a petrecut după ce Ekaterina Alexandrova s-a prăbușit pe teren. Kristina Liutova, adversara sa în vârstă de doar 16 ani, a izbucnit în lacrimi în timp ce echipa medicală îi acorda îngrijiri rusoaicei.

Pentru Liutova, acesta a fost primul meci pe tabloul principal al unui turneu WTA și prima confruntare cu o jucătoare din Top 100 mondial. Tânăra a fost vizibil afectată de situație, împărțită între grija pentru starea de sănătate a adversarei și șansa de a obține cea mai importantă victorie din carieră.