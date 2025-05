Loretta Swit, actrița din serialul M.A.S.H., a murit la vârsta de 87 de ani

Loretta Swit, care a câștigat două premii Emmy pentru rolul său din popularul serial de comedie M.A.S.H., a murit vineri, potrivit agentului ei publicitar.

Loretta a murit la domiciliul său din New York, la vârsta de 87 de ani, a declarat pentru BBC agentul său publicitar, Harlan Boll. Raportul medicului legist nu a fost încă publicat.

În M.A.S.H, Swit a interpretat-o pe asistenta medicală din armata SUA, maiorul Margaret „Hot Lips” Houlihan. Serialul, care urmărea activitatea unui spital chirurgical mobil al armatei în timpul războiului din Coreea, a avut 11 sezoane, între 1972 și 1983, potrivit BBC.

Swit a fost nominalizată la numeroase premii și a apărut în aproape toate episoadele serialului, inclusiv în finalul care a atras un număr record de 106 milioane de telespectatori americani.

Serialul rămâne unul dintre cele mai de succes și apreciate seriale din istoria televiziunii americane. Finalul sezonului a fost cel mai urmărit episod din istoria serialelor TV, când s-a încheiat în 1983.

În rolul „Hot Lips”, Swit a interpretat o asistentă medicală din armată, dură, dar vulnerabilă, care a căpătat porecla după ce a avut o aventură cu maiorul Frank Burns, interpretat de Larry Linville.

Serialul a folosit comedia și farsele pentru a aborda probleme dificile precum rasismul, sexismul și impactul sindromului de stres post-traumatic în cadrul armatei, într-o perioadă în care forțele americane se retrăgeau din Vietnam și se confruntau cu consecințele acelui conflict. El s-a bazat pe cartea din 1968, „MASH: A Novel About Three Army Doctors”, scrisă de un fost chirurg militar.

Swit s-a născut sub numele de Loretta Szwed în New Jersey și a studiat la Academia Americană de Arte Dramatice din New York.

Pe lângă M.A.S.H, ea a apărut și în numeroase alte seriale TV, filme și chiar emisiuni de divertisment de-a lungul carierei sale.

A jucat pe scena de pe Broadway în piese precum Same Time, Next Year, Mame și Shirley Valentine, rol pentru care a câștigat cel mai important premiu de teatru din Chicago, Sarah Siddons Award.

Activitatea sa televizată a inclus apariții în The Muppet Show, Mission: Impossible și Murder, She Wrote.

Pe lângă premiile Emmy, Swit a fost nominalizată la patru premii Globul de Aur.

„Pentru mine, actoria nu înseamnă a te ascunde, ci a te dezvălui. Noi îți dăm permisiunea să simți”, a declarat ea într-un interviu acordat revistei Star în 2010. „Acesta este cel mai important lucru din lume, pentru că atunci când încetezi să mai simți, înseamnă că ești mort.”

Vorbind cu un autor despre personajul ei din M.A.S.H, ea a spus: „În jurul celui de-al doilea sau al treilea an, am decis să încerc să o interpretez ca pe o persoană reală, într-un mod inteligent, chiar dacă asta însemna să stric glumele. ... Era un personaj în continuă schimbare; nu înceta niciodată să se dezvolte.”

Swit era și artistă și activistă pentru drepturile animalelor și a înființat o organizație caritabilă pentru a milita împotriva cruzimii față de animale, potrivit unei declarații a agentului ei de publicitate.

Jamie Farr, care a jucat și el în M.A.S.H. în rolul caporalului Klinger, o numea pe Swit „sora lui adoptivă”.

„De la prima noastră întâlnire, care trebuia să fie o apariție de o zi în M.A.S.H., ne-am îmbrățișat și asta a devenit o prietenie pe viață”, a declarat Farr într-o declarație. „Nu pot să exprim cât de mult ne va lipsi.”