Classy Film Festival revine în 2026: filmele clasice, reinterpretate prin tema „rebelilor” și aduse mai aproape de publicul de azi

Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
În perioada 7–10 mai, Classy Film Festival revine în cinematografele Happy Cinema din Colosseum Mall București și Agora Mall Arad, cu o nouă ediție dedicată redescoperirii filmelor clasice într-un context contemporan.

Classy Film Festival revine în 2026. FOTO: Unic
Festivalul propune publicului o selecție de titluri emblematice din istoria cinematografiei, unite de tema „rebelilor” – curajul de a sfida normele, de a pune întrebări incomode și de a schimba perspective.

„Filme care au avut curajul să conteste convențiile”

„Ajuns la cea de-a patra ediție, festivalul nostru continuă să crească și să își extindă comunitatea. Tema rebeliunii reflectă chiar esența acestor filme; sunt producții care, la momentul lor, au avut curajul să conteste convențiile și să deschidă drumuri noi. Ne dorim să le facem cât mai accesibile și să le aducem mai aproape de publicul de astăzi, într-un mod firesc și relevant”, a declarat Diana Cercel, președinte al Asociației Proiector.

Classy Film Festival revine în 2026. FOTO: Facebook
„Revolte artistice care devin dialog cu prezentul”

„Classy Film Festival este o invitație de a redescoperi cinematografia. Filmele din program au fost, la vremea lor, forme de revoltă și de curaj artistic, iar astăzi pot deveni momente de reflecție și dialog. Ne dorim să le oferim spectatorilor un context deschis, în care aceste povești să fie simțite și discutate, indiferent de experiența lor anterioară cu filmul clasic”, a adăugat Ecaterina Mateescu, reprezentant Happy Cinema.

„Rebeliunea” pe marele ecran: de la Matrix la Blade Runner

Selecția din acest an reunește filme care au influențat profund cultura cinematografică și modul în care publicul înțelege realitatea, societatea și identitatea.

Printre titlurile incluse se numără:

  • Matrix (1999), care a redefinit raportarea la tehnologie și realitate
  • Fight Club (1999), simbol al contestării societății de consum
  • Reservoir Dogs (1992), reper al cinematografiei independente
  • Blade Runner (1982), explorare a identității și umanității
  • The Great Dictator (1940), critică politică și socială
  • Rebel Without a Cause (1955), simbol al alienării și rebeliunii tinereții

De asemenea, programul include titluri precum La Dolce Vita, Bonnie and Clyde, Gilda, The Good, the Bad and the Ugly sau Spellbound, fiecare cu un impact semnificativ în istoria filmului.

„Nu este despre nostalgie, ci despre reconectare”

Organizatorii subliniază că festivalul își propune să depășească ideea că filmul clasic este destinat exclusiv cinefililor și să transforme cinematograful într-un spațiu de întâlnire între generații.

„Classy Film Festival nu este despre nostalgie, ci despre reconectare: cu filmele, cu poveștile și cu experiența de a le vedea împreună, pe marele ecran”, transmit organizatorii.

Eveniment special de deschidere

Înainte de startul oficial, publicul este invitat la un eveniment Warm-Up pe 25 aprilie, de la ora 18:00, la cinematografele Happy Cinema din București și Arad. Va fi proiectat filmul A Streetcar Named Desire (1951), regizat de Elia Kazan.

Classy Film Festival este organizat de Asociația Proiector, organizație dedicată promovării artelor vizuale și educației cinematografice. Evenimentul își propune să faciliteze accesul publicului larg la filme clasice și să stimuleze educația culturală prin cinema.

