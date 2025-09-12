Singurul eveniment din Europa de Est dedicat filmului de dans revine cu patru zile de proiecții și dezbateri

Între 11 și 14 septembrie 2025, Bucureștiul găzduiește cea de-a 11-a ediție a Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF), singurul eveniment din Europa de Est dedicat filmului de dans. Tema acestei ediții, „Keep Calm and Keep on Moving”, propune o reflecție asupra mișcării ca formă de rezistență, expresie și reinventare.

Festivalul promite peste 20 de evenimente ce îmbină filmul de dans, performance-uri, instalații VR, master-classuri și întâlniri cu artiști, amplasate în locații cheie precum Cinema Elvire Popesco, Grădina cu Filme – Cinema & More, Centrul Național al Dansului București, /SAC @ MALMAISON și Teatrul Masca.

Filme în premieră națională

Printre titlurile de referinţă se numără „Night Stage“ de Filipe Matzembacher și Marcio Reolon, film ce se va proiecta în premieră în România, și „Rains Over Babel“ de Gala del Sol, prezentat pentru prima dată la Sundance. Selectia de lungmetraje din secțiunea BIDFF Films include titluri prezentate anterior la festivaluri de renume mondial, precum Berlinale, Sundance sau San Sebastian. Un film foarte așteptat la noi este „Dreams“, în regia lui Michel Franco, care urmarește traseul unui balerin mexican ce traversează ilegal granița către SUA și bulversează viața iubitei sale. În rolul principal este Jessica Chastain.

Secțiunea competițională reprezintă inima festivalului: anul acesta, 27 de filme provenind din 20 de țări vor fi proiectate, împărțite în patru calupuri tematice cu identități artistice distincte: Bodies in Transit, Motion Signals, Identity Shakeoffs, Against Stillness.

Un alt eveniment important este proiectia documentarului „Miriam Raducanu – rigoare si senZ“, realizat de Alexandra Gulea, un portret esențial al coregrafei române care a redefinit dansul modern și a împlinit 100 de ani în 2024.

Un punct important al programului este evenimentul „Dansul și filmul astăzi - Perspective, provocări și conexiuni colaborative“. Parte din secțiunea BIDFF Exchange, această dezbatere aduce împreună artiști, teoreticieni și cineaști. Astfel, evenimentul își propune să stimuleze noi conexiuni și perspective pentru evoluția genului filmului de dans, într-un context global în continuă schimbare. Invitații discuției sunt producătoarea Ada Solomon, coregrafa Andreea Duță și criticul de film Andrei Rus, alături de membrii juriului (Kati Kallio, Judith State și Andreas Hannes) și regizoarele Tanin Torabi, ⁠Tero Peltoniemi și Natalia Lis (prezente cu filme în competiție). Discuția va avea loc vineri, 12 septembrie, ora 15:00, la Centrul Național al Dansului București. Intrarea este liberă.