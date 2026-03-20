A murit Patriarhul Ucrainei, figura-cheie care a obținut independența Bisericii ucrainene față de Moscova

Patriarhul Filaret (Mihailo Denisenko), una dintre cele mai influente figuri ale ortodoxiei ucrainene moderne, a murit la vârsta de 98 de ani, potrivit unui anunț făcut de Mitropolitul Epifanie al Ucrainei.

„Ne vom aminti întotdeauna de instrucțiunile Patriarhului Filaret privind importanța menținerii unității Bisericii Ucrainene, precum și lecțiile sale despre conciliere, smerenie și slujire dedicată lui Dumnezeu și oamenilor”, a transmis Mitropolitul Epifanie, potrivit tv8md.

Potrivit informațiilor, Patriarhul Filaret fusese recent spitalizat din cauza unor afecțiuni cronice. Moartea sa marchează finalul unei cariere îndelungate în slujba Bisericii, începută în perioada sovietică, când a activat în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, unde a deținut inclusiv rangul de Mitropolit al Kievului.

După destrămarea Uniunii Sovietice, Filaret a devenit o figură centrală în procesul de afirmare a unei biserici ortodoxe independente în Ucraina. Numele său a fost multă vreme asociat cu lupta pentru statutul separat al Bisericii Ucrainei și independența acesteia față de Moscova.

Din 1995, a condus Biserica Ortodoxă Ucraineană –Patriarhia Kievului, cu titlul de Patriarh al Kievului și al Întregii Rusii-Ucrainei.

În ultimii ani, activitatea sa a continuat să genereze dezbateri în spațiul religios ucrainean, inclusiv pe fondul unor diferențe de viziune privind organizarea și conducerea bisericii.

Patriarhul Filaret a fost decorat în 2019 cu titlul de Erou al Ucrainei, ca recunoaștere a contribuției sale la viața religioasă și națională.