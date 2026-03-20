Arbitra suspendată pe viață în Turcia s-a reinventat. Ce face acum tânăra care ar fi apărut într-un clip interzis minorilor, alături de un observator UEFA

Elif Karaarslan a început să se apropie de fotbal încă din copilărie, evoluând inițial ca jucătoare la Beșiktaș. O accidentare serioasă i-a întrerupt însă cariera, determinând-o să se reorienteze către arbitraj.

Transformându-se în arbitră, Karaarslan a ajuns recent în centrul unui scandal uriaș în Turcia. Federația de Fotbal din această țară a decis să o suspende pe viață, împreună cu observatorul Orhan Erdemir (61 de ani), după ce ambii au apărut într-un videoclip considerat nepotrivit pentru minori, în 2024.

„Acuzația este gravă, un atac la onoarea unei femei!”

Elif a negat vehement apariția sa în videoclipul cu pricina, mai mult, aceasta a subliniat faptul că identitatea parsoanei nu poate fi descifrată, din cauza calității slabe a imaginii.

„Există o înregistrare care încearcă să fie asociată cu mine, dar nu are nimic de-a face cu mine și calitatea imaginii este extrem de proastă. Nu sunt persoana care apare în videoclip și faptul că mă confrunt cu o acuzație atât de gravă este un atac la onoarea unei femei!”, a spus Elif Karaarslan, potrivit Marca.

„Un clip video a fost publicat pe rețelele sociale, dar nu este original și a fost creat în totalitate de inteligența artificială. La o simplă analiză, se vede că imaginea nu este clară și că este editat!”, a transmis și avocatul fostei arbitre, conform aceleiași surse.

Succes demențial pe rețelele de socializare

Paradoxal, controversa i-a crescut semnificativ vizibilitatea publică. Dacă în octombrie 2024, înainte de suspendare, contul ei de Instagram număra 300.000 de urmăritori, acum aceasta se bucură de peste 700.000.

Chiar dacă de un an și jumătate nu a mai condus niciun meci, Karaarslan rămâne o figură proeminentă în fotbalul turc și și-a transformat notorietatea într-o carieră de influencer.