Vicepremierul Tánczos Barna este optimist că Programul SAFE poate fi aprobat săptămâna viitoare în Parlament, dacă există acord politic

Vicepremierul Tánczos Barna a afirmat că programul SAFE ar putea fi aprobat săptămâna viitoare în Parlament dacă există un acord politic. El a precizat că nu a participat la negocierile SAFE, dar crede că nu erau alte variante decât cele aprobate sau prezentate.

”SAFE-ul cred că săptămâna viitoare, cu un acord politic în Parlament, poate fi aprobat. Este nevoie, fără doar şi poate, dincolo de toate discuţiile care au avut loc, cine cu cine a negociat, ce a negociat, cum s-au făcut înţelegerile”, a declarat Tánczos Barna, duminică, la Digi 24.

El a fost întrebat despre acuzaţiile de trafic de influenţă aduse în spaţiul public premierului Ilie Bolojan sau vicepremierului Oana Gheorghiu, potrivit News.

”Eu sincer nu cred. Opţiunile sunt foarte, foarte limitate. Eu am fost la primele şedinţe ale miniştrilor finanţelor când s-a pornit SAFE-ul în ianuarie, februarie anul trecut. De atunci, mesajul este foarte clar: tehnologie europeană, armament european pentru o armată europeană. Cât se poate de concentrate toate eforturile pe tehnologie, pe companii, pe înţelegeri, pe parteneriate europene între state membre. Din acest punct de vedere, când s-a făcut lista companiilor care sunt capabile să producă tehnologie la cel mai înalt nivel mondial, este o listă scurtă. Şi de acolo s-au ales cele mai bune combinaţii. Nu am participat la negocierile SAFE, dar nu cred că aveau alte variante decât cele pe care le-au aprobat sau le-au prezentat”, a afirmat Tánczos Barna.

Ministerul Finanțelor a anunțat că acordul SAFE a fost semnat oficial de Comisia Europeană, iar România va putea solicita prima tranșă de finanțare în octombrie 2026.

Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, SAFE reprezintă „cea mai importantă oportunitate din ultimele decenii pentru conectarea Moldovei la infrastructura mare europeană”.

Programul SAFE este un instrument european temporar creat pentru sprijinirea investițiilor urgente în securitate și Apărare.