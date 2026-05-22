MApN anunță că urmărește contracte „echilibrate și avantajoase” prin programul SAFE

Ministerul Apărării Naționale a transmis că va continua implementarea programului european SAFE, subliniind că toate achizițiile și negocierile vor fi realizate cu respectarea strictă a intereselor de securitate ale României.

Reprezentanții ministerului afirmă că obiectivul principal îl reprezintă accelerarea procesului de modernizare și înzestrare a Armatei României, în conformitate cu legislația națională și europeană.

Potrivit comunicatului, în ultimele săptămâni au avut loc negocieri și discuții intense cu parteneri industriali din state membre ale Uniunii Europene, pentru identificarea celor mai bune soluții tehnice și financiare necesare consolidării capacităților de apărare și dezvoltării industriei naționale de profil.

MApN precizează însă că negocierile pentru contractele de mare complexitate implică verificări detaliate privind conformitatea tehnică a ofertelor, precum și armonizarea clauzelor juridice și financiare.

„Ministerul Apărării Naționale consideră că obiectivul principal nu este semnarea unor contracte într-un termen arbitrar, ci încheierea unor contracte sustenabile, echilibrate și avantajoase pentru România”, transmite ministerul.

Instituția avertizează că acceptarea unor condiții contractuale insuficient protejate sau a unor soluții tehnice care nu răspund complet cerințelor operaționale ar putea genera riscuri majore pe termen lung pentru securitatea națională și pentru gestionarea fondurilor publice.

În acest context, eventualele întârzieri în calendarul de contractare sunt prezentate drept rezultatul unui proces riguros de negociere și protejare a intereselor statului român, nu o renunțare la obiectivele programului SAFE.

Comisia Europeană a aprobat joi acordul de finanțare pentru România

Comisia Europeană a aprobat joi acordul de finanțare pentru România în cadrul programului SAFE („Acțiunea pentru Securitatea Europei”), destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre UE.

Prin acest mecanism, România poate accesa fonduri importante pentru proiecte de apărare, infrastructură strategică și dezvoltarea industriei de profil.

MApN a anunțat că așteaptă ratificarea acordului de către Parlamentul României pentru a putea încheia contractele aferente programului.

Ministerul susține că va continua dialogul cu partenerii industriali și promite informarea transparentă a opiniei publice privind evoluția programelor de înzestrare, în limitele impuse de protecția informațiilor clasificate și de regulile din domeniul securității și apărării.