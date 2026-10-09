 FrankenSAM: armele „mutante" care umplu golul lăsat de scăderea ajutorului occidental pentru a doborî dronele cu motor cu reacție ale Rusiei | adevarul.ro
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FrankenSAM: armele „mutante" care umplu golul lăsat de scăderea ajutorului occidental pentru a doborî dronele cu motor cu reacție ale Rusiei

Război în Ucraina
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Ucraina combină sisteme antiaeriene sovietice cu rachete americane RIM-7 pentru a doborî dronele rusești Geran cu motor cu reacție, mai rapide decât cele pe care interceptoarele ieftine le prindeau până acum. Regimentul 156 a distrus aproximativ 20 de ținte cu un lansator Kub care trage folosind radarul unui Buk, într-un moment în care livrările de rachete antiaeriene din partea partenerilor occidentali s-au redus de trei ori.

Lansatoare de rachete BUK
Lansatoare de rachete BUK Foto: Shutterstock

De ce contează

Rusia a început să folosească drone Geran cu propulsie cu reacție. Sunt mai rapide, iar interceptoarele ieftine ale Ucrainei le ating mai greu, așa că mai multe dintre ele ajung la țintă. Potrivit Ministerului ucrainean al Economiei, pagubele provocate de loviturile rusești ar putea ajunge anul acesta la 10 miliarde de dolari.

În același timp, aprovizionarea occidentală s-a redus. Livrările de rachete antiaeriene din partea partenerilor au scăzut de trei ori în prima jumătate a lui 2026 față de aceeași perioadă din 2025, a spus președintele Volodimir Zelenski. El a precizat că partenerii dețin însă aceste rachete.

Cum funcționează hibridul Kub-Buk

Potrivit publicației Militarnyi, lansatorul Kub nu poate ochi singur, pentru că nu are radar care să „lumineze" ținta pentru rachetă. Un Buk are un astfel de radar, așa că cele două sisteme trag împreună: Kub lansează racheta 3M9 spre ținta indicată de Buk. Combinația este posibilă pentru că ambele provin din aceeași linie de proiectare sovietică.

Rachete occidentale pe lansatoare sovietice

Aceeași unitate a recurs la o a doua soluție, pe măsură ce rachetele Buk se împuținează. Echipajele au modificat lansatoarele pentru a trage rachete americane RIM-7. Soldații ucraineni au poreclit acest amestec sovieto-occidental „Frankenstein", iar SUA îl numesc FrankenSAM.

Improvizația dă rezultate. Un comandant de echipaj a spus că unele dintre aceste sisteme au peste 34 de ținte aeriene doborâte fiecare. Potrivit militarilor ucraineni, un singur lansator a tras rachete RIM-7 de 131 de ori.

Apărare pe mai multe niveluri

Hibridele sunt doar o parte dintr-un sistem mai larg. Ucraina își construiește o apărare stratificată împotriva dronelor Geran cu reacție, bazată pe bruiaj electronic, avioane de vânătoare și o nouă clasă de drone interceptoare produse în țară. Fiecare metodă are limite, iar cele mai noi interceptoare doboară deocamdată doar ocazional dronele cu reacție.

Miza este acum pe numărul de drone. Ucraina vrea să producă până la 400 de drone interceptoare pe lună până la sfârșitul lui octombrie, pentru a putea urmări Geranurile mai rapide, a spus Zelenski pe 2 octombrie. Până atunci, lansatoarele improvizate, precum cele ale Regimentului 156, acoperă golul.

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