Armata Română a integrat un nou sistem anti-dronă oferit de SUA, anunță ministrul Apărării

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat miercuri că sistemul anti-dronă MEROPS, oferit României de Statele Unite în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, a fost operaționalizat și integrat în dispozitivul de apărare al Armatei Române.

Potrivit ministrului, noul sistem este destinat detectării și identificării dronelor care zboară la altitudini reduse și acoperă o categorie de riscuri pentru care România nu dispunea anterior de soluții dedicate.

„Un nou sistem performant anti-dronă tocmai a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei Române. Începând de astăzi, o serie de riscuri pentru care înainte nu aveam soluție sunt de acum acoperite”, a transmis Radu Miruță.

Radar, senzori și inteligență artificială

Ministrul a precizat că sistemul include un radar de joasă altitudine, senzori electro-optici, senzori termici și algoritmi de inteligență artificială care permit identificarea tipului de țintă.

Potrivit acestuia, sistemul a fost proiectat special pentru detectarea dronelor care operează la altitudini mici și are costuri reduse de operare.

„Avem, acum, așadar, o nouă zonă de protecție prin care nu se va mai trece”, a afirmat ministrul Apărării.

Radu Miruță a adăugat că Armata Română continuă să își consolideze capacitățile de apărare până la intrarea în serviciu a unor sisteme anti-dronă mai complexe, comandate prin instrumentul european SAFE.

„Până când soluțiile complete anti-dronă, tocmai comandate prin SAFE, vor intra în dotarea Armatei Române, în fiecare zi adresăm riscuri cu ceea ce avem”, a transmis ministrul.