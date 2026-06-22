Comandorul (r) Sandu Valentin Mateiu explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, de ce noua corvetă ușoară adusă din Turcia nu rezolvă problemele Forțelor Navale Române și ce deficiențe majore există.

Adevărul: România are de acum o nouă navă, mai exact ceea ce șefii armatei numesc o „corvetă ușoară”. E o veste bună pentru Forțele Navale Române, dar rezolvă aceasta problemele de decenii care țin de lipsa unor achiziții serioase de capacități militare?

Comandor Sandu Valentin Mateiu: Acum suntem puși în fața unui fapt împlinit. Nava este în componența Forțelor Navale Române, iar atunci nu avem ce face și trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt. Am fost puși cumva în fața faptului împlinit. Și spun asta pentru că nu au existat elemente care să ne conducă către această navă, către această decizie. Ea a apărut de nicăieri, cu declarația ministrului Apărării de atunci, nu am avut la bază un program declarat pentru asta, nu a existat absolut nimic, cerințe operaționale, o licitație și așa, și așa mai departe. Dar acum este a noastră, este nava noastră. Dacă este să privim partea bună a lucrurilor, să ne gândim că Marina Militară are o navă.

Diferențele dintre nava României și cea a Turciei din clasa HISAR

Și care ar fi părțile mai puțin bune?

Partea dificilă este ce va putea să facă această navă în condițiile date. La ce mă refer? Până la urmă, Turcia și-a creat o industrie navală care construiește distrugătoare, fregate, nave de patrulare. A început seria aceasta HISAR. Despre nava asta, prima din serie, s-a spus că a intrat în probe, iar după aceea, următoarea știre a fost că va fi vândută României. De-abia a doua, cea care a fost inaugurată alături de a noastră, va avea și lansatoare pe verticală. Este construită în ecosistemul turcesc. Aceea navă a Turciei va primi și rachete antiaeriene cu lansatoare pe verticală, rachete antinavă și așa mai departe.

Dar nava noastră?

Nava noastră vine cu un tun de 76, două mitraliere și urmează să fie înzestrată cu alte sisteme de armament. Vom vedea când, cum și așa mai departe. Deci, până la urmă, nu luăm decât o navă de patrulare, nu știm ce măsuri sunt certificate pentru elicopter sau doar dronă la pupa, vom vedea. Cu sonar în prova... nu cred că va avea în niciun caz sonar tractat. Cu un radiolocator 3D. S-a spus că are și sisteme de război electronic.

În final, intrăm într-un ecosistem turcesc. Nu știu dacă va exista continuitate. O navă care totuși rămâne navă de patrulare, cu o soluție de propulsie interesantă. Este diesel și electric. Vom vedea, este, cred, față de fregatele turcești, asta e o soluție nouă. Acelea erau pe diesel și turbină cu gaz. Asta este pe diesel sau propulsie electrică. Vom vedea în ce măsură această propulsie novatoare este și performantă, pentru că asta contează în primul rând: în ce măsură merge mașina, merge marina. Asta referitor la platformă.

În ce privește senzorii și armele din dotare, cum stăm?

Referitor la senzori, da, e vorba de minimul pe această navă pentru o navă de patrulare. Vorbesc de radar, un sistem CIC care centralizează datele respective. Ca sisteme de armament, doar acel tun de 76 e notabil. Au asigurat această compatibilitate turcii, care și ei au tunuri de 76 OTO Melara. Doar că acesta este un tun de 76 turcesc. De aceea, până la urmă, trebuie să vedem realitatea.

Ne-am trezit cu această navă. Este prima navă nouă și cred că singura cu care ar putea acum să se desfășoare niște misiuni de patrulare. Vorbesc și de eficiență în Marea Neagră. E o platformă nouă, mai ales la propulsie. Este doar navă de patrulare, în niciun caz capabilitățile de luptă ale unei corvete. Mai mult, nici cele ale unei nave de patrulare nu sunt complete, trebuie înzestrată. Să ne vedem în partea a doua, a treia a programului de înzestrare, deși nu sunt deloc optimist.

Forțele Navale ale României versus Forțele Navale ale Bulgariei

Dacă ar fi să comparăm capacitățile militare din dotarea Forțelor Navale Române cu cele ale vecinilor bulgari, cum am ieși?

În acest moment, forțele lor navale sunt mult mai bine dotate. Forțele Navale Române putem doar spera că pe viitor vor avea încă două nave de patrulare care vor fi făcute cu germanii la Mangalia. În măsura în care acestea ar avea performanțele celor două corvete bulgare, capacitate reală de luptă antisubmarină, apărare antiaeriană și luptă împotriva navelor de suprafață, am putea să ne comparăm. Până atunci, nu.

Aici suntem și știți cum este. Din clipa asta nici nu mai pun întrebări, pentru că este în înzestrarea Forțelor noastre Navale. Restul sunt chestiuni de politică, nu de marină. Iar în general, la noi, politicul a însemnat că au fost achiziții mai mult decât, hai să spunem, fără o pregătire. Ne-am trezit cu o achiziție și asta ridică semne de întrebare, de ce acel politic a decis. Dar asta deja nu mai este parte militară, ci politică. Iar în România, când începe politicul, apar și marile întrebări.

Cât de vulnerabilă este nava României în fața unei corvete rusești

În ce măsură ar putea face față această corvetă ușoară într-o luptă?

Nava are capacități foarte limitate de apărare antiaeriană: acest tun universal of 76 și două mitraliere de 12,7. Asta este ce are în acest moment. Ce va veni mai încolo, nu știm. Nu are Close-in Weapon System, sistem de apărare antirachetă. Vom vedea când va fi instalat și cum va fi instalat. Rachete antiaeriene nu are, de aceea și la lupta antisubmarină vom vedea în ce măsură sonarul acela este performant și dacă poate îmbarca elicoptere... nu știu, cred că nu are nici tuburi lanse-torpile instalate. De aceea și la lupta antisubmarin e deficitară.

La lupta antisuprafață, împotriva navelor de suprafață, poate face față într-o anumită măsură, depinde dacă intră în bătaia acelui tun de 76. În rest, vom avea o platformă care poate patrula, are senzori pe ea. Nu știm încă nici în ce măsură acele radiolocatoare turcești au asimilat multă tehnologie occidentală, dar rămâne să fie verificată. În primă fază, misiunea e să ofere o imagine tactică.

Profesor român din Londra, avertisment dur despre Rusia: „40% din elite sunt mai radicale decât Putin”. Când încep negocierile de pace cu Ucraina

Și în final, ne vom lămuri în ce măsură sunt compatibile și alte sisteme, pentru că, da, să intrăm în ecosistemul turcesc de senzori, sisteme de armament și așa mai departe... În fond, sisteme serioase de armament nu are, pentru că nu are armament decât acel tun care, spuneam, are muniția compatibilă cu OTO Melara. Aici este, cred eu, elementul: exact ce are în înzestrare și comparăm cu ce are chiar nava de patrulare turcească, a doua din serie, ce va avea.

Ce nave militare au bulgarii și cum definesc ei o navă de patrulare

Ce au bulgarii în acest moment?

Bulgarii au două nave mult mai bine dotate. Bulgarii, în modestia lor, numesc navele de patrulare înzestrate ca să facă față la lupta antiaeriană, împotriva navelor de suprafață și antisubmarină. Ei le numesc tot nave de patrulare. Dar ele, da, au capacitatea de luptă a unei corvete, pentru că aici e marea deosebire față de a noastră. A noastră nu e neapărat pregătită de luptă.

Corveta este, să zic, minimul unei nave de luptă. Nava de patrulare a apărut mai mult în condițiile în care a apărut Zona Economică Exclusivă și necesitatea unor nave care să patruleze în zona respectivă pentru a demonstra capacitatea țării respective de a-și controla această Zonă Economică Exclusivă. Dar ca navă de luptă, a noastră nu este. Nava noastră este, în fond, în afara categoriei navelor de luptă. Corveta este nava de bază și așa a fost gândit inițial programul corvetelor românești, acea coloană vertebrală, trei corvete. Și de unde n-am mai avut corvetă, și s-a renunțat la... după olandezi, s-a renunțat la francezi atunci... și imediat a apărut de nicăieri și această navă.

Să sperăm că vor veni cele două nave de patrulare care vor fi construite la Mangalia, le vom compara la capitolul preț și înzestrare cu cele ale bulgarilor, care chiar renasc cu cele două nave. Flota bulgară renaște cu ceea ce a construit deja. În plus, navele lor sunt construite chiar la ei, sunt sisteme integrate, cele mai compatibile, au sisteme de armament. Este cu totul altceva. Deci acolo ai o clasă de nave cu cap și coadă.

Dacă e să comparăm, nu prea avem termeni. Peste ani, când poate vom avea și noi măcar două corvete, ne vom putea compara cu ei, iar atunci vom vedea dacă putem spune că avem minimul minimorum pentru Forțele Navale. Oricum, începutul este prost și este prost pentru că este dictat de interese politice.

Problema programelor de înzestrare militară: „Forțele Navale vor fi formate din fărâmituri”

Care ar fi în acest moment marile noastre vulnerabilități, referindu-ne la modul în care a decurs până acum programul de înarmare a Forțelor Navale?

Cel mai periculos lucru este modul în care sunt gândite aceste programe pentru Forțele Navale ale României. Și nu este deloc bine că avem o țară care cheltuiește bani, dar nu îi face cu folos. Deocamdată, programele de dotare ale Forțelor Navale, tot ce s-a făcut și se face înseamnă că aceste forțe vor fi formate din aceste fărâmituri: o navă de patrulare slab înarmată (chiar și pentru o navă de patrulare), două elicoptere cu rachete antinavă și așa mai departe. Comparativ cu noi, vecinii bulgari fac lucrurile mai bine. Deci avem deja acum un sistem de referință, o țară care și-a respectat Forțele Navale și care are, de asemenea, nave și putem compara.

Cum se judecă aceste programe de înarmare? Ni se spune mereu că suntem vulnerabili pe litoral, dar Forțele Navale sunt mereu cele mai slab dotate.

Eu cred că, în realitate, sunt interesele unor oameni. Știți cum este? Este vorba pur și simplu de capacitatea unui stat de a avea instituții care servesc statul și, în final, programe care generează platforme navale așa încât Forțele Navale să aibă nave cu care să lupte. Dacă nu, totul e o continuă improvizație.

M-ați întrebat cum se judecă, de ce Forțele Navale sunt cele mai slab dotate. Aici apare un paradox. La capitolul securitate, întotdeauna am încercat să atragem atenția aliaților noștri asupra importanței Mării Negre și a pericolelor care sunt aici. Exact în măsura în care am atras atenția asupra acestei situații, de cealaltă parte, mai ales că nici Convenția de la Montreux nu permite în caz de conflict navelor aliaților noștri să vină să ne ajute, înzestrarea Forțelor Navale a fost deficitară. La urma urmei, primim o navă cu un tun, după ce acum 20 și ceva de ani am mai luat două nave tot cu câte un tun, fregatele. Acesta ar fi primul element.

Sfârșitul statului-națiune în UE? Conceptul, explicat de un expert român care îi pune pe jar pe suveraniști

Al doilea element, cred că probabil ține de două condiții. Prima condiție este faptul că aceste programe sunt mari. Programul corveta era program de miliarde, iar unde sunt bani mulți, apar pericolele comisioanelor și intereselor legate de comisioane. Și încă ceva: în România, trebuie să vedem realitatea, există și aici un paradox. Toată lumea moare după țărișoara asta, dar, în realitate, toată lumea se gândește la pielea dânsului și cum mai jupoaie ceva din țărișoară. Vorbesc de puterea politică. Și de aici pleacă toate aceste rezultate. Erau previzibile.

Coerența în achiziții: Tancuri și avioane F-35 vs. Marina Română

Programe costisitoare de miliarde sunt și în alte domenii, îmi vin în minte tancurile, avioanele F-35.

Da, dar acolo există un dram de coerență. Aici mereu s-a încercat marea cu degetul și, în final, au ieșit doar niște tunuri. Corveta ușoară, care nu e corvetă, două elicoptere la preț de șapte, tot așa. Acum să avem speranța că cele două nave de patrulare, ca așa să le numim, care vor fi construite la Mangalia, vor fi în parametri care să dea, să spunem, o capacitate de luptă măcar a unei nave de patrulare, comparabil cu ce au bulgarii.

Deja mă întreb, chiar la viitoarele noastre nave de patrulare, nu știu dacă sistemul de apărare antiaeriană cu rachete va fi la nivelul rachetelor MICA pe care le au aceste nave de patrulare, de fapt corvete bulgărești. Vom vedea. Sau, realist de fapt, să gândim ce am putea să avem peste câțiva ani.

Dacă urmărim ce se face acum, este că, pe lângă această navă de patrulare botezată corvetă ușoară pe care ne-am trezit pe cap, vom avea două nave de patrulare care vor avea capacități aproape de corvetă și să sperăm că le putem compara cu cele ale bulgarilor. Mai vin, da, tot în pachet vin sistemele de apărare Close-in Weapon System de 35 de milimetri. Să sperăm că și ele vor fi instalate pe navele noastre, dându-le o minimă capacitate de apărare antirachetă și antiaeriană.

Și asta este situația. Trebuie să ne consolăm cu ceea ce a făcut conducerea acestei țări, conducerea politică, faptul că la prețuri mari am luat ce am luat, iar din aceste bucățele să sperăm că Forțele Navale vor avea capacitatea să renască, pentru că marină fără nave nu ai. Marina înseamnă două lucruri: oameni, iar oameni înseamnă integritate, patriotism – asta înseamnă să-și facă datoria înainte de toate – și competență; iar acești oameni trebuie să aibă nave. Fără aceste două elemente, oameni și nave, restul sunt doar declarații.