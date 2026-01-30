Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune: „Este crucial să le realizăm”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte comune în domeniul energiei, menite să consolideze semnificativ securitatea energetică a ambelor state.

„Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune care pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să le realizăm pe toate. Echipele noastre vor continua discuțiile la nivel ministerial”, a scris Zelenski într-o postare pe Facebook. Aceeași postare a fost publicată și pe X.

Totodată, liderul de la Kiev a mulțumit președintelui României și poporului român pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Rusia a lansat atacuri repetate asupra infrastructurii energetice ucrainene. Autoritățile de la Kiev au acuzat Moscova de „terorism energetic”, susținând că atacurile asupra centralelor electrice și instalațiilor de gaz au loc în plină iarnă, când sunt temperaturi extrem de scăzute.

Potrivit oficialilor ucraineni, aceste acțiuni ar avea ca scop forțarea Ucrainei să facă concesii, în timp ce administrația Trump exercită presiuni asupra părților implicate pentru reluarea negocierilor de pace.

Ieri, Volodimir Zelenski, a acuzat partenerii europeni că au lăsat sistemul de apărare aeriană al țării neprotejat într-un moment critic, în contextul în care rachete balistice rusești au lovit infrastructura energetică și au adus Ucraina „la un pas de o pană de curent”.