Cine este Sorin Cîrstea, generalul numit de Nicușor Dan consilier de stat și secretar al CSAT. Mihai Șomordolea a plecat după 10 ani

Generalul Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat și secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), începând cu 31 ianuarie 2026. Anterior acestei numiri, președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul privind trecerea în rezervă a generalului cu patru stele Șomordolea Vasile Mihai din Ministerul Apărării Naționale, începând cu data de 31 ianuarie 2026.

Totodată, șeful statului a semnat decretul de eliberare din funcția de consilier de stat a lui Mihai Şomordolea, la cerere, cu aceeași dată.

Mihai Șomordolea a fost numit consilier de stat la data de 9 martie 2015. Anterior, în perioada 2008–2015, acesta a ocupat funcția de șef al Secretariatului CSAT, iar din martie 2015 a fost numit secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, funcție pe care a exercitat-o timp de aproape 11 ani în cadrul Administrației Prezidențiale.

Cine este generalul Sorin Cîrstea

Noul secretar al CSAT, generalul Sorin Cîrstea, îl înlocuiește pe Mihai Șomordolea și are o carieră militară îndelungată, marcată de participarea la numeroase misiuni externe. În anul 2017, acesta a fost decorat de președintele Afganistanului cu „Highest Medal of Ghazi (Hero) Mir Bacha Khan”, cea mai înaltă distincție acordată de statul afgan, pentru activitatea desfășurată în misiunile de război din Afganistan.

Distincția i-a fost conferită „în semn de recunoaștere a profesionalismului de care a dat dovadă în îndeplinirea misiunilor în sprijinul Guvernului Republicii Islamice Afganistan și a Forțelor Naționale de Securitate Afgane”, în perioada în care Sorin Cîrstea a fost comandant al Combined Joint Psychological Operations Task Force (CJPOTF) în cadrul misiunii NATO Resolute Support.

Conform unui portret publicat de QMagazine, Sorin Cîrstea a participat la cinci misiuni în teatrele de operații din Afganistan și Kosovo, ocupând, printre altele, funcția de comandant al Elementului de sprijin pentru operații psihologice din Pristina, în cadrul KFOR, precum și din Kabul, în cadrul Comandamentului Întrunit ISAF (IJC). De-a lungul carierei, acesta a fost decorat în repetate rânduri pentru activitatea desfășurată atât în țară, cât și în misiuni externe.