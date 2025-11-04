PSD se repoziționează politic prin atacuri directe asupra premierului, vizând recuperarea electoratului pierdut către AUR și alegătorii indeciși, explică sociologul Vladimir Ionas pentru „Adevărul”.

PSD l-a transformat pe Ilie Bolojan în principalul adversar politic din coaliție, într-o mișcare menită să recupereze electoratul pierdut către AUR și să își reafirme forța înaintea alegerilor din decembrie. Vladimir Ionas explică de ce premierul devine paratrăsnetul tensiunilor interne, cum se poziționează USR și ce riscuri aduce lipsa unei viziuni comune asupra relației României cu SUA.

Atacurile PSD la adresa lui Bolojan vor deveni o obișnuință

Vladimir Ionas consideră că modul în care PSD îl atacă pe premierul Ilie Bolojan este parte dintr-o strategie calculată de reconectare cu propriul electorat: „PSD are acum o linie foarte clară. Țintește să recupereze votanții pierduți către AUR și către nehotărâți. Atacurile la Bolojan sunt naturale, în logica unui partid care vrea să arate forță și distanțare de partenerul de coaliție. Vom vedea și alte momente similare, calibrate în funcție de agenda publică.”

Sociologul subliniază însă că nu doar PSD a ieșit la atac. „USR lovește la fel de dur PSD, pentru că are un interes electoral imediat, adică Primăria Capitalei. Pentru Cătălin Drulă, e vital ca această campanie să nu fie despre administrație locală, unde nu are experiență, ci despre politică pură. De aceea, discursul devine tot mai agresiv. Pe termen scurt, fiecare partid lovește acolo unde îi convine, iar această dinamică va deveni modul de funcționare al coaliției.”

PSD revine la tacticile vechi înainte de Congres

În privința strategiei interne a PSD, Ionas crede că partidul își reia modelul de organizare tradițional. „Pare că revine la tacticile vechi, bazate pe forța structurilor teritoriale și disciplina internă. Mulți dintre liderii actuali, fie că vorbim despre Claudiu Manda, Lia Olguța Vasilescu sau Marius Oprescu, provin din administrația locală, au experiență și știu să construiască campanii. Este o formulă pe care PSD o stăpânește foarte bine.”

Bolojan joacă rolul de paratrăsnet pentru miniștrii USR

Potrivit lui Ionas, premierul a ajuns să fie perceput ca un scut pentru miniștrii USR, mai ales pentru cei implicați în teme sensibile de politică externă.

„Există percepția că Bolojan este foarte apropiat de unii miniștri USR și că îi apără. Joacă rolul de paratrăsnet, mai ales pentru miniștrii considerați apropiați de președintele Nicușor Dan. Poate că nu a vrut acest rol, dar l-a preluat tacit. De fiecare dată când au existat scandaluri la Externe sau Apărare, a preferat să tacă sau să bage totul sub preș. Era datoria lui să ceară clarificări publice”, afirmă Ionas.

Sociologul merge mai departe și spune că PSD ar putea profita de aceste vulnerabilități: „Dacă aș fi fost în locul PSD, aș fi cerut audierea ministrului Toiu în Parlament sau chiar în fața unei Comisii, după ce afirmațiile sale privind întâlnirea cu secretarul american Marco Rubio s-au dovedit false. Și tot PSD ar trebui să-l cheme pe ministrul Mosteanu, care a vorbit despre suplimentarea trupelor franceze, infirmată ulterior de Paris.”

Bolojan trebuie să iasă din tăcere. Comunicarea e singura lui șansă

Întrebat cum ar trebui să reacționeze premierul, Ionas spune că Bolojan plătește prețul unei lipse de comunicare constante. „Trebuie să comunice transparent, direct și clar cu societatea. Nu a făcut-o și pare că nici nu vrea. Imaginea lui se erodează, iar capitalul său politic scade rapid. Nivelul de așteptare era uriaș, iar când cazi de acolo, e greu să te mai ridici, indiferent că rezultatele se pot vedea peste un an, doi sau trei.”

Despre chemarea sa în Parlament pe tema trupelor americane, analistul este tranșant: „Premierul nu are cum să ducă o discuție clară pe un subiect care nu ține de domeniul său. Nu este atent la sensibilitățile de politică externă. Rolul era al președintelui, al ministrului de Externe și al ministrului Apărării. Ei aveau datoria să iasă împreună, să explice ce se întâmplă și care este planul pe termen mediu. De la premier nu aveam această așteptare, pentru că nu e aria sa.”

Bolojan a ales pragmatismul SAFE, dar trebuie să explice miza pentru România

Premierul a preferat să evite confruntarea politică și s-a concentrat pe semnarea contractului de cooperare cu Rheinmetall, în cadrul Programului SAFE. Ionas consideră această decizie pragmatică, dar incompletă:

„Bolojan trebuie să explice românilor ce înseamnă acest program. SAFE aduce României un mecanism de finanțare european cu dobânzi foarte mici, iar scopul și obiectivul ar trebui să fie producerea de armament și componente militare în țară, în parteneriat cu state europene, SUA sau Israel. Fie componente, fie sisteme complete. Asta ar trebui să fie prioritatea premierului: ca mare parte din achizițiile de apărare să fie fabricate în România. Rămâne de văzut dacă Guvernul poate livra acest obiectiv. E o oportunitate economică uriașă, dar dacă nu livrează și nu comunică beneficiile, se va pierde sensul acestui proiect.”

În ceea ce privește retragerea Diviziei 101, Ionas spune că problema este una de imagine, nu de securitate. „Decizia nu are impact operațional, dar simbolic arată un dezinteres al administrației Trump față de România. În timp ce Polonia a reușit să-și păstreze trupele americane printr-o strategie diplomatică activă, noi am rămas pasivi. Nu e vina exclusivă a SUA, ci a faptului că nu am făcut nimic pentru a arăta că suntem indispensabili.”

El adaugă că șansele unei reechilibrări sunt mici: „Dacă va exista o întâlnire Dan–Trump anul viitor, ea vine prea târziu."

Conform spuselor sociologului, „în noua Strategie de Apărare a SUA, Polonia va apărea pilon central, Turcia este menționată la Marea Neagră, iar România va lipsi din acest document. Interesele americane se mută spre Indo-Pacific. Mi-e teamă că e prea târziu pentru o corectare rapidă.”

Ce face Nicușor Dan în această situație cu impact simbolic major

Vladimir Ionas comentează și declarațiile președintelui Nicușor Dan privind retragerea trupelor americane: „A avut dreptate când a spus că e o decizie mai degrabă simbolică, nu una care afectează securitatea României. Dar dincolo de realitatea militară, imaginea contează enorm. Percepția este că Washingtonul este dezinteresat de noi.”

Analistul avertizează că viitoarea strategie de securitate a SUA va confirma această tendință: „Polonia va fi menționată de mai multe ori, Turcia va fi cheia la Marea Neagră, iar România nu va apărea deloc. E rezultatul unui dezinteres politic de ani de zile."

Partidele trebuie să trateze relația cu SUA ca proiect comun de țară

Ionas introduce o critică generală la adresa intregii clase politice, pe care o consideră responsabilă și esențială pentru resetarea raportului cu Washingtonul. „Momentul în care suntem este rezultatul unui dezinteres total al partidelor politice din România, în special cele mari, PSD și PNL, în a-și construi relații directe cu oameni atât din Partidul Republican, cât și din Partidul Democrat. A funcționat un status quo în care parteneriatul strategic era lăsat pe umerii militarilor și ai comunității de intelligence. Lipsa legăturilor politice reale creează astăzi prejudicii majore României.”

Mesajul lui Ionas este că relația cu SUA trebuie tratată ca un proiect comun al scenei politice, coordonat instituțional de Președinție, MAE și Guvern, cu implicarea partidelor în construirea canalelor politice la Washington. Obiectivul este o agendă bipartizană, previzibilă și rezilientă la schimbările de administrații.

PSD s-a repoziționat, PNL e blocat, AUR profită

Referindu-se la sondajul CURS, care arată AUR la 35%, PSD la 24% și PNL la 15%, Ionas spune că social-democrații și-au adaptat strategia, dar liberalii au rămas blocați în reflexele vechi.

„PSD și-a ajustat discursul și țintește clar electoratul pierdut. PNL e încă prizonierul disciplinei interne și nu iese din cuvântul liderului. Într-o societate frustrată și obosită de promisiuni, AUR profită fără să facă nimic spectaculos, doar așteaptă greșelile guvernării. Iar dacă Guvernul nu livrează rezultate concrete, ruptura din coaliție e inevitabilă.”

Suspendarea președintelui reflectă nemulțumirea generală

Aproape jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, potrivit aceluiași sondaj. Ionas spune că acest procent arată o stare de nemulțumire generală, nu o intenție reală de schimbare.

„E o reacție emoțională a unui electorat dezamăgit. Președintele nu a livrat ce a promis. Creșterea TVA, implicarea în campania pentru Primăria Capitalei, toate contrazic mesajul său inițial. A fost votat de mulți conservatori moderați, care nu sunt neapărat simpatizanți USR. Acum aceștia s-ar putea simți trădați.”

Alegerile din 7 decembrie sunt o greșeală politică și economică

Guvernul a alocat 67,6 milioane de lei pentru organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie, din care 45 de milioane pentru MAI și aproape 17 milioane pentru Autoritatea Electorală Permanentă.

„Organizarea acestor alegeri acum e o eroare politică și economică. Costurile sunt uriașe, iar campania este prea scurtă pentru o dezbatere reală. Premierul Bolojan a cedat presiunii USR, care a forțat acest calendar, iar președintele Nicușor Dan a alimentat tema prin acea poză cu Cătălin Drulă. De acolo a început campania agresivă pentru Primăria Capitalei”, arată Ionas.

Conform acestuia, ar fi fost mai înțelept ca alegerile locale să fie amânate pentru primăvară. „Vedem că acum tensiunile politice iar cresc. Dintr-o chestiune care putea rămâne la nivel administrativ s-a născut un conflict politic”, a declarat sociologul.

Ciucu sau Băluță – cei doi finaliști ai bătăliei pentru București

Despre alegerile din 7 decembrie, Ionas spune că doar Ciprian Ciucu și Daniel Băluță au șanse reale: „Amândoi au performat în administrația locală, în sectoare care arată bine. Unul dintre ei va fi viitorul primar general. Amândoi vin din administrație, au baze solide de susținere. Oricare ar câștiga, rezultatul va avea efecte directe asupra echilibrului din coaliție.”

Rezultatul, spune el, va conta politic: „Dacă va câștiga Ciucu, Bolojan va fi marele beneficiar fiindcă este omul lui și principalul susținător. Dacă va câștiga Băluță, PSD va arăta că poate recuceri Bucureștiul. Efectele se vor vedea în interiorul partidelor: în PNL, ca validare a lui Bolojan; în PSD, ca victorie de imagine.”

Sondaj CURS (14–26 octombrie 2025)

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu AUR, arată un sondaj CURS publicat duminică, 2 noiembrie.

AUR – 35%

PSD – 24%

PNL – 15%

USR – 10%

POT – 7%

UDMR și SOS România – câte 4% 49% dintre respondenți ar susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, 41% se opun.

Alegerile din 7 decembrie 2025 au parte de un buget total de 67,6 milioane lei, dintre care 45 de milioane pentru Ministerul Afacerilor Interne și 16,9 milioane pentru Autoritatea Electorală Permanentă. Campania electorală a partidelor și a candidaților desemnați va dura circa două săptămâni.