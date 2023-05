Care sunt variantele pentru viitorul politic al lui Ciucă: șeful PNL poate alege din patru funcții

Nicolae Ciucă, încă premier al României, are la îndemână nu mai puțin de patru variante pentru funcția pe care să o ocupe în statul român după plecarea de la Palatul Victoria, fiind posibilă continuarea activității în Guvern sau să meargă la Parlament.

Marcel Ciolacu, președinte al Camerei Deputaților și viitor premier la rocadă, a vorbit de faptul că Nicolae Ciucă ar fi acceptat o funcție la nivelul Parlamentului. „Noi am vrea cam în cinci ani să intrăm la OCDE. Aţi văzut că am făcut şi o comisie parlamentară. Am şi decis în interiorul coaliţiei ca domnul Nicolae Ciucă, după ce nu va mai fi premier, să fie președintele acestei Comisii (Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – n.r.). Cu alte cuvinte, să existe o continuitate şi o coerenţă în ce s-a pornit la Guvern şi cu ce s-a pornit la Parlament. Am fost şi lăudaţi pentru acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu, vineri, la Piatra Neamţ.

Surse din interiorul PNL au precizat pentru „Adevărul” că o decizie nu a fost luată, urmând a fi validată la următorul Birou Politic Național, când Ciucă e așteptat să spună ce funcție vrea să ocupe. Următorul BPN ar urma să fie joi sau vineri, potrivit informațiilor „Adevărul”.

Guvern sau Senat

Liderul PNL poate alege în prezent din două posibilități de funcție la Guvern și două la nivel de Parlament. Mai precis, Nicolae Ciucă poate opta pentru funcția de vicepremier fără portofoliu în Guvern. O a doua variantă este vicepremier, dar și deținător al portofoliului Apărării Naționale. În schimb, la nivel parlamentar, prima funcție disponibilă e cea de președinte al Senatului. Cu toate că Florin Cîțu și-a dat demisia din funcția aceasta în urmă cu un an, PNL nu a mai sprijinit nicio persoană să dețină a doua funcție în stat, Alina Gorghiu fiind doar vicepreședintă cu atribuții de președinte în două sesiuni parlamentare. Funcția a fost văzută ca rezervată pentru Ciucă de liberali.

Cealaltă funcție este cea enunțată de Marcel Ciolacu, adică șef al Comisiei speciale pentru OCDE. Însă aceasta ar însemna doar șefia unei comisii și atât, pentru că nu mai poate ocupa și o doua funcție de conducere la nivel de Senat. Potrivit unor surse din interiorul PNL, Nicolae Ciucă ar înclina mai degrabă spre o funcție guvernamentală, unde poate fi în contact la zi cu tot ceea ce se întâmplă, poziția de președinte al Senatului fiind mai degrabă simbolică și ar presupune atribuții separate.

Surse din partid susțin că aceasta cel mai probabil va fi ultima dată când Nicolae Ciucă va mai avea șansa să aleagă ce funcție vrea. Odată cu plecarea sa de la Palatul Victoria, puterea în partid va fi diminuată, pentru că nu va mai avea cum să împartă resurse, potrivit surselor citate. În acel moment, în partid vor începe fricțiunile privind viitorul politic al formațiunii, care va trebui să se decidă cum abordează anul 2024, când sunt patru rânduri de alegeri.