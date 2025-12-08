search
Luni, 8 Decembrie 2025
Primul centru de sănătate mintală pentru copii modernizat, inaugurat la Pitești. „Impactul se vede și în calitatea actului medical”

0
0
Publicat:

La Spitalul de Pediatrie Pitești a fost inaugurat primul centru de sănătate mintală pentru copii modernizat - cu sprijin privat - astfel încât să corespundă noilor reglementări. Aici sunt evaluați și sprijiniți anual peste 6.000 de copii, iar numărul este așteptat să crească.

Centrul de sănătate mintală pentru copii Pitești, renovat FOTO: As. Din Grijă pentru Copii
Centrul de sănătate mintală pentru copii Pitești, renovat FOTO: As. Din Grijă pentru Copii

Centrul de Sănătate Mintală pentru Copii din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești este primul centru din țară modernizat complet conform noilor reglementări privind funcționarea centrelor de sănătate mintală și prevenția adicțiilor (CSMPA), iar vineri, 5 decembrie 2025, a fost redeschis oficial, după finalizarea lucrărilor. Investiția s-a ridicat la 450.000 euro și a fost susținută de Asociația Din Grijă pentru Copii, cu sprijinul Lidl România, lucrările fiind realizate în nouă luni.

Centrul de sănătate mintală pentru copii Pitești, renovat FOTO: As. Din Grijă pentru Copii
Centrul de sănătate mintală pentru copii Pitești, renovat FOTO: As. Din Grijă pentru Copii

Aici sunt evaluați și sprjiniți anual prin metode terapeutice peste 6.000 de copii, centrul adresându-se copiilor și adolescenților cu vârste între 0 și 18 ani cu tulburări de neurodezvoltare și de comportament: tulburări din spectrul autist, hiperactivitate cu deficit de atenție (ADHD), întârzieri și tulburări de vorbire sau limbaj, probleme de adaptare, anxietate și tulburări emoționale, boli rare și sindroame asociate.

Servicii în sistem ambulatoriu, echipă interdisciplinară

În cadrul Centrului de Sănătate Mintală pentru Copii din structura Spitalului de Pediatrie Pitești serviciile sunt oferite în sistem ambulatoriu. Sunt disponibile servicii de diagnostic și tratament pentru tulburări de dezvoltare și comportament, aici se ține și evidența pacienților cu tulburări psihologice, fiind de asemenea oferite intervenții interdisciplinare și consiliere pentru familii.

Echipa medicală multidisciplinară este formată din medici psihiatri pediatrici, neurolog, psiholog clinician, logoped, asistenți medicali.

Centrul de sănătate mintală pentru copii Pitești, renovat FOTO: As. Din Grijă pentru Copii
Centrul de sănătate mintală pentru copii Pitești, renovat FOTO: As. Din Grijă pentru Copii

Centrul a fost complet renovat, recompartimentat și dotat, în prezent fiind disponibile: opt cabinete de specialitate; două săli de așteptare; patru grupuri sanitare; vestiar pentru personal; fișier și spațiu administrativ; zona de recepție complet refăcută; spațiu de depozitare și cameră tehnică; echipare IT, infrastructură digitală și mobilier nou. Proiectul a inclus și modernizarea circuitelor de siguranță: crearea unui culoar de evacuare marcat, instalarea unei ieșiri de urgență dotate cu uși metalice certificate și montarea unei scări de incendiu conform normelor PSI.

„Cred cu tărie în parteneriatul dintre instituțiile publice și societatea civilă”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, prezent la inaugurare, a declarat că centrul din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești este primul și singurul organizat la această dată exemplar, reprezentând un exemplu de bune practici.

Este o bucurie să fiu din nou la Pitești și, mai ales, să revin la Spitalul de Pediatrie, un loc în care lucrurile se întâmplă diferit față de multe alte unități medicale din țară. .... Astăzi vorbim despre un proiect cu adevărat important: un centru de sănătate mintală – primul și singurul de acest fel dedicat copiilor într-un spital de pediatrie din România, organizat exemplar. Este o investiție de aproape 2,5 milioane de lei, realizată de Asociația „Din grijă pentru copii”, alături de partener, un demers pe care îl salut și pentru care mulțumesc. Cred cu tărie în parteneriatul dintre instituțiile publice – centrale sau locale – și societatea civilă. Uneori, administrația este întinsă la maximum, iar intervenția organizațiilor non-guvernamentale devine esențială”, a spus ministrul.

Minitrul Sănătății a participat la inaugurare FOTO: As. Din Grijă pentru Copii
Minitrul Sănătății a participat la inaugurare FOTO: As. Din Grijă pentru Copii

Managerul Spitalului de Pediatrie Pitești, dr. Tudor Ionescu, a subliniat la rândul său importanța asocierii dintre mediul privat și instituțiile statului.

Este un spațiu conceput să fie primitor, adaptat și complet echipat pentru a răspunde nevoilor copiilor cu fragilități, ținând cont de specificul locului în care ne aflăm. Cred că doar aspectul și atmosfera acestui centru pot schimba starea unui pacient din momentul în care îi pășește pragul. În același timp, impactul se vede și în calitatea actului medical. Vorbim despre un mediu care sprijină atât copiii, cât și pe cei care lucrează aici, facilitând o îngrijire adecvată și un proces terapeutic eficient”, a spus dr. Ionescu.

Primul centru de sănătate mintală pentru copii renovat conform standardelor FOTo: As. Din Grijă pt..
Primul centru de sănătate mintală pentru copii renovat conform standardelor FOTo: As. Din Grijă pt..

Dr. Simona Pungă, medic primar psihiatrie pediatrică, coordonatorul Centrului de Sănătate Mintală Pitești, a precizat cât este de important ca pacienții care au nevoie de serviciile oferite într-un astfel de centru să ajungă la timp, momentul în care se prezintă și urmarea terapiei putând face diferența dintre progres și regres.

În centrele de sănătate mintală ajung copii cu o diversitate foarte mare de patologii: tulburări de neurodezvoltare, tulburări din spectrul autist, întârzieri mintale, ADHD, tulburări anxioase, dificultăți de învățare sau tulburări de comportament. Pentru fiecare dintre acești copii, intervenția timpurie și monitorizarea continuă pot face diferența între regres și progres. CSM-urile sunt esențiale în România pentru că reprezintă primul punct de evaluare și intervenție pentru copilul cu dificultăți mintale sau de dezvoltare. Aici se stabilește diagnosticul corect, traseul terapeutic și sprijinul familiei. Noul centru ne permite să lucrăm într-un spațiu nou adaptat acestor patologii complexe și să asigurăm standardele pe care sistemul de sănătate mintală pediatrică din țara noastră le merită”, a arătat dr. Pungă.

Recepție primitoare și spațiu de joacă

Sarcina specialiștilor care au realizat conceptul de amenajare și au monitorizat atent lucrările a fost să creeze „un spațiu protector și stimulativ, unde fragilitatea copilăriei este înțeleasă și susținută”, a precizat Alexandra Necula, designer de interior.

Centrul de sănătate mintală pentru copii Pitești, renovat FOTO: As. Din Grijă pentru Copii
Centrul de sănătate mintală pentru copii Pitești, renovat FOTO: As. Din Grijă pentru Copii
„Am transpus această idee într-un design care îmbină elemente vizuale calde și interactive, de la recepția luminoasă cu fluturi și păpădii, simboluri ale fragilității și speranței, până la zonele de joacă dedicate, menite să transforme așteptarea într-o experiență plăcută și creativă”, a explicat Necula.

Centrul de sănătate mintală pentru copii Pitești, renovat FOTO: As. Din Grijă pentru Copii
Centrul de sănătate mintală pentru copii Pitești, renovat FOTO: As. Din Grijă pentru Copii

Centrul modernizat de Asociația Din Grijă pentru Copii poate constitui un model care să fie replicat în orice spital de pediatrie din țară, a subliniar Victoria Olteanu, președintele asociației.

„Prin activitatea noastră, a Asociației Din Grijă pentru Copii, ne-am asumat rolul de a construi modele funcționale, replicabile, care pot fi implementate în orice spital de pediatrie din țară. Centrul modernizat de la Pitești este dovada că parteneriatul corect poate transforma un spațiu vulnerabil într-unul în care echipele medicale lucrează și cu drag de locul în care activează, iar copiii sunt primiți cu demnitate, cu poveste, cu sprijin. Este un angajament pe termen lung pe care îl ducem mai departe — pentru copii, pentru familii, pentru viitor”, a spus Olteanu.

Asociația Din Grijă pentru Copii desfășoară în mod curent proiecte ample de renovare și dotare în spitalele de pediatrie și în centrele de sănătate mintală pentru copii, dar nu se oprește doar la asta. Constituie de asemenea o resursă de informare medicală pentru părinți, îmbunătățește calitate mâncării din spitale de pediatrie (obiectiv atins prin proiectul „Gutos și sănătos în farfuria din spital”) etc..

