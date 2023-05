Ciolacu: Premierul Ciucă va fi preşedinte al comisiei parlamentare pentru aderarea la OCDE

Șeful PSD a anunțat că în interiorul Coaliției s-a decis ca premierul Ciucă să fie preşedintele Comisiei speciale comune a Parlamentului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la OCDE, după rotativa guvernamentală.

„Noi am avea cam în 5 ani să intrăm la OCDE. Aţi văzut că am făcut şi o comisie parlamentară. Am şi decis în interiorul coaliţie ca domnul Nicolae Ciucă, după ce nu va mai fi premier, să fie preşedintele acestei Comisii „Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – n.r.). Cu alte cuvinte să existe o continuitate şi o coerenţă în ce s-a pornit la Guvern şi cu ce s-a pornit la Parlament. Am fost şi lăudaţi pentru acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit News, arătând că își dorește ca România să intre în OCDE în următorii trei ani.

Aderarea României la OCDE

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a subliniat că procesul de aderare va contribui la asigurarea unui climat investiţional deschis şi atractiv în România, fiind marcat și de o evaluare aprofundată a legislației, politicilor și practicilor.

Totodată, Mathias Cormann a arătat că, deși s-au realizat deja multe lucruri, se poate face mai mult, arătând încrederea organizației că vor fi făcute mai multe „pentru ca România să își atingă întregul potențial, creând și mai multe oportunități pentru români și pentru mediul de afaceri din România”.

La rîndul său, premierul Nicolae Ciucă a cerut de mai multe ori tuturor instituțiilor responsabile de îndeplinirea standardelor OCDE să trateze cu „maximă prioritate” activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor de linie.

Nicolae Ciucă a cerut participarea activă la toate reuniunile de lucru ale OCDE și îndeplinirea la termen a tuturor obligațiilor care revin.

Premierul României a depus, în luna decembrie, la sediul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, memorandumul privind aderarea României la OCDE.