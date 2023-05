Ciucă explică de ce vrea PNL comasarea alegerilor: Nu ne putem permite să pierdem aproape un an de zile

Premierul a explicat că ideea comasării alegerilor a venit în urma unor sondaje efectuate la nivelul fiecărui partid din Coaliție. Nicolae Ciucă susține că executivul nu își permite să piardă aproximativ un an de zile cu o campanie politică.

„Atunci când am discutat comasarea alegerilor nu am făcut-o voluntar, ci am avut în vedere că în urma sondajelor efectuate la nivelul fiecarui partid, peste două treimi din români văd anul 2024 ca fiind unul cât se poate de aglomerat. Această proporție este de acord ca numărul de alegeri să fie redus și atunci căutam împreună soluții pentru ca cel puțin două dintre ele să fie comasate și să măcar să reducem un rând de alegeri”, a declarat Nicolae Ciucă, la finalul unei vizite în județul Neamț.

Premierul susține că executivul nu poate pierde aproximativ un an de zile, în care trebuie gestionate fondurile europene sau programul de guvernare, pentru campania politică din 2024.

„Ținând cont de perioada de campanii, de intervalul dintre alegeri, perioada în care în loc să ne ocupăm de ceea ce înseamnă componenta executivă va fi o campanie politică și nu ne putem permite să pierdem aproape un an de zile în tot acest ansamblu în care trebuie să gestionăm fondurile din PNRR, fondurile din cadrul multianul financiar și ceea ce avem în programul de guvernare. Chiar dacă este an electoral nu înseamnă că lăsăm totul deoparte și ne ocupăm doar de alegeri”, a adăugat premierul României.

Ce spune Ciucă despre rotativă

Premierul susține, în ceea ce privește rocada care va avea loc la finalul acestei luni, că partidele de la guvernare vor respecta înțelegerea pe care au stabilit-o la formarea Coaliției.

Nicolae Ciucă a punctat că protocolul se va respecta, însă dacă vor exista solicitări acestea vor fi analizate și negociate.

„În acest moment continuăm să acordăm atenția maximă a ceea ce avem de făcut pentru guvernare. Ne-am angajat și cred că va fi pentru prima dată când în țara noastră se va respecta o înțelegere politică și se va produce rocada. Elementele care țin de detaliu sunt scrise în protocol, dacă vor apărea alte solicitări, atunci ele trebuie negociate și analizate încât să vedem care va fi rezultatul final. Nu are rost să speculăm, știu că face deliciul analizelor și ați dori să lansăm tot felul de ipoteze, nu vreau să mă angajez în astfel de speculații”, a declarat Nicolae Ciucă.