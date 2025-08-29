Valentin Naumescu reacționează la zvonurile privind o viitoare numire a sa ca director al SRI

Profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu a reacționat vineri, 28 august, la informațiile apărute în presă și propagate pe rețelele sociale, potrivit cărora numele său ar fi una dintre variantele lui Nicușor Dan pentru șefia SRI.

„Mi se semnalează că, începând de acum două zile, în urma unui articol dintr-un ziar, câteva platforme media vehiculează numele meu în legătură cu o așa-zisă propunere de numire în funcția de director al SRI. Nu înțeleg nici de unde provine această vehiculare a numelui meu, care începe să aibă o anumită persistență în spațiul public, și nici care este scopul ei”, a scris Valentin Naumescu pe Facebook.

În aceeași postare, profesorul de relații internaționale precizează că nu este interesat de această funcție:

„În orice caz, menționez că eu nu am avut nicio discuție în acest sens cu nimeni și nu sunt interesat de această poziție.”

„Nicușor Dan îl vrea pe Naumescu la șefia SRI”

În urmă cu două zile, inpolitics.ro scria că o alternativă a lui Nicușor Dan pentru șefia SRI ar fi „profesorul Valentin Naumescu”.

Sursa citată a amintit că la o zi după câștigarea alegerilor, Nicușor Dan a anunțat public trei nume pe care le dorește drept consilieri: Iulian Fota, Corneliu Bjola și Valentin Naumescu. unuele surse au declart pentru inpolitics.ro că președintele Nicușor Dan ar miza și pe Naumescu la șefia SRI.

Publicația amintită notează că universitarul clujean Naumescu, profesor de relații internaționale, a fost bursier Soros și se declară împotriva administrației Trump, încă de la prima campanie electorală, din 2020.

„Informațiile noastre spun că Nicușor Dan îl vrea pe Naumescu la șefia SRI și cam atît, pentru că niciun președinte care nu dispune de o majoritate personală în Parlament nu poate face ambele numiri la servicii. Băsescu a lucrat doi ani cu pesedistul Radu Timofte la SRI, apoi a desemnat un senator PSD, George Maior, la șefia serviciului. Klaus Iohannis a numit un liberal, Eduard Hellvig, la SRI, dar un deputat PSD, Gabriel Vlase, la SIE. Nici actualul președinte nu poate impune oameni la ambele servicii, deci Nicușor va marșa pe SRI”, nota inpolitics.ro.

Aceeași publicați a scris pe 27 august și că:

„Problema e că universitarul clujean Naumescu, profesor de relații internaționale, e definit de anumiți parametri care s-ar putea dovedi riscanți în actuala conjunctura geopolitică”.