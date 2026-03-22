USR cere ca diurnele magistraților să fie egale cu cele ale funcționarilor publici

USR face apel la toate partidele parlamentare să adopte, luni, în Senat, proiectul care prevede că diurna de delegare sau detaşare a magistraţilor este redusă de la 2% din indemnizaţia brută de încadrare la suma fixă stabilită pentru funcţionarii publici.

Proiectul de modificare şi completare în acest sens a OUG 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul de justiţie a fost depus, în decembrie 2025, de deputaţii USR Alin Stoica, Oana Murariu, Stelian Ion şi Alexandru Dimitriu, scrie Agerpres.

„Hai să o punem în context. 2% pe zi din salariul lunar, înseamnă de fapt 40% pe lună. Această majorare substanţială constituie 'morcovul', motivarea pozitivă pe care o foloseşte oligarhia din fruntea magistraturii de azi, pentru a convinge magistraţii să accepte delegările şi detaşările. În acelaşi timp, constituie şi 'băţul', pentru că încetarea delegării sau detaşării vine şi cu pierderea acestui stimulent financiar. De ce cred că este important pentru eşafodajul 'delegatocraţiei' create de Lia şi tovarăşii săi? Pentru că nu mai departe de săptămâna aceasta, Lia a dat un Ordin prin care pune la adăpost sporul acesta de o eventuală modificare, incluzându-l în salariu, în cazul magistraţilor detaşaţi la SIIJ", a declarat deputatul USR Alin Stoica, conform unui comunicat al formaţiunii transmis duminică.

El a susţinut că mai mult de jumătate din magistraţii din funcţie de conducere sunt numiţi prin delegare/detaşare, nu prin concurs, şi mulţi dintre magistraţii care lucrează în CSM sunt detaşaţi din instanţe şi beneficiază de acest "spor de prietenie".

Potrivit acestuia, există un "efect demotivant pe care această diferenţă o are asupra celorlalţi magistraţi care nu sunt în cercul tovăraşilor Liei" şi anume că "magistraţi care au aceleaşi atribuţii sunt plătiţi cu 40% mai puţin".

"Iată cum, un articol aparent lipsit de importanţă stă la baza unui fenomen care denaturează actul de justiţie în România - Delegatocraţia", a mai afirmat deputatul USR, potrivit comunicatului.

Proiectul, care se află pe ordinea de zi de luni a şedinţei de plen a Senatului, a primit raport de respingere din partea Comisiei juridice a forului legislativ.

Iniţiativa prevede modificarea art. 13 alin. (1), în sensul stabilirii diurnei şi a indemnizaţiei de delegare sau detaşare la nivelul aplicabil personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, eliminându-se raportarea procentuală la indemnizaţie.

De asemenea, se propune introducerea un nou alineat, care stabileşte situaţiile în care magistraţii nu beneficiază de diurnă, transport sau cazare, acestea fiind în cazul în care sunt delegaţi sau detaşaţi în localitatea de domiciliu, într-o localitate în care ei ori soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor deţin o locuinţă în proprietate, precum şi într-o localitate situată la o distanţă mai mică de 20 km faţă de domiciliu, indiferent dacă deţin sau nu locuinţă în acea localitate.

Anul trecut, Guvernul Ciolacu a decis acordarea în continuare a diurnei, potrivit legii, judecătorilor, procurorilor și personalul asimilat acestora şi magistraţilor-asistenţi, care sunt detaşaţi sau delegaţi în altă localitate decât cea de domiciliu. Diurna este acordată pe durata delegării în cuantum de 2% din indemnizaţia de încadrare brută lunară.