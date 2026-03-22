search
Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

USR cere ca diurnele magistraților să fie egale cu cele ale funcționarilor publici

0
0
Publicat:

USR face apel la toate partidele parlamentare să adopte, luni, în Senat, proiectul care prevede că diurna de delegare sau detaşare a magistraţilor este redusă de la 2% din indemnizaţia brută de încadrare la suma fixă stabilită pentru funcţionarii publici.

Parlamentul României FOTO: Inquam Photos/George Călin

Proiectul de modificare şi completare în acest sens a OUG 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul de justiţie a fost depus, în decembrie 2025, de deputaţii USR Alin Stoica, Oana Murariu, Stelian Ion şi Alexandru Dimitriu, scrie Agerpres.

„Hai să o punem în context. 2% pe zi din salariul lunar, înseamnă de fapt 40% pe lună. Această majorare substanţială constituie 'morcovul', motivarea pozitivă pe care o foloseşte oligarhia din fruntea magistraturii de azi, pentru a convinge magistraţii să accepte delegările şi detaşările. În acelaşi timp, constituie şi 'băţul', pentru că încetarea delegării sau detaşării vine şi cu pierderea acestui stimulent financiar. De ce cred că este important pentru eşafodajul 'delegatocraţiei' create de Lia şi tovarăşii săi? Pentru că nu mai departe de săptămâna aceasta, Lia a dat un Ordin prin care pune la adăpost sporul acesta de o eventuală modificare, incluzându-l în salariu, în cazul magistraţilor detaşaţi la SIIJ", a declarat deputatul USR Alin Stoica, conform unui comunicat al formaţiunii transmis duminică.

El a susţinut că mai mult de jumătate din magistraţii din funcţie de conducere sunt numiţi prin delegare/detaşare, nu prin concurs, şi mulţi dintre magistraţii care lucrează în CSM sunt detaşaţi din instanţe şi beneficiază de acest "spor de prietenie".

Potrivit acestuia, există un "efect demotivant pe care această diferenţă o are asupra celorlalţi magistraţi care nu sunt în cercul tovăraşilor Liei" şi anume că "magistraţi care au aceleaşi atribuţii sunt plătiţi cu 40% mai puţin".

"Iată cum, un articol aparent lipsit de importanţă stă la baza unui fenomen care denaturează actul de justiţie în România - Delegatocraţia", a mai afirmat deputatul USR, potrivit comunicatului.

Proiectul, care se află pe ordinea de zi de luni a şedinţei de plen a Senatului, a primit raport de respingere din partea Comisiei juridice a forului legislativ.

Iniţiativa prevede modificarea art. 13 alin. (1), în sensul stabilirii diurnei şi a indemnizaţiei de delegare sau detaşare la nivelul aplicabil personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, eliminându-se raportarea procentuală la indemnizaţie.

De asemenea, se propune introducerea un nou alineat, care stabileşte situaţiile în care magistraţii nu beneficiază de diurnă, transport sau cazare, acestea fiind în cazul în care sunt delegaţi sau detaşaţi în localitatea de domiciliu, într-o localitate în care ei ori soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor deţin o locuinţă în proprietate, precum şi într-o localitate situată la o distanţă mai mică de 20 km faţă de domiciliu, indiferent dacă deţin sau nu locuinţă în acea localitate.

Anul trecut, Guvernul Ciolacu a decis acordarea în continuare a diurnei, potrivit legii, judecătorilor, procurorilor și personalul asimilat acestora şi magistraţilor-asistenţi, care sunt detaşaţi sau delegaţi în altă localitate decât cea de domiciliu. Diurna este acordată pe durata delegării în cuantum de 2% din indemnizaţia de încadrare brută lunară.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
digi24.ro
image
IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
stirileprotv.ro
image
Liberalul Cezar Preda, fost adjunct ICR Paris, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: “Autist”/“Ne va costa foarte mult”/“Nu cred că domnia sa va rezista fizic”/“Nu știu cât vor încerca cei care l-au pus să-l ascundă”
gandul.ro
image
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
mediafax.ro
image
Florin Gardoş, dezvăluiri incredibile despre ţeapa Nordis: “Nu m-au lăsat să intru în apartament! Mi-au spus că nu sunt eu proprietar după ce l-am plătit”. Cu ce sumă a fost păgubit. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scriitorii români, întrebați despre folosirea AI în literatură. „E ca și cum ai trimite pe altcineva la întâlnire cu fata sau băiatul de care te-ai îndrăgostit”
libertatea.ro
image
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui iranian
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
”Apropiații au fost șocați”! S-a aflat: ce s-a întâmplat chiar înainte ca Chuck Norris să moară
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad
observatornews.ro
image
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
cancan.ro
image
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant. Economiile pot fi surprinzătoare
playtech.ro
image
Lovitură cruntă pentru Universitatea Craiova în lupta la titlu! Titularul ajunge pe masa de operație și nu va mai juca în acest sezon. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură: Jose Mourinho e alesul! Contract pe trei ani
digisport.ro
image
Fenomenul Flightradar24: de ce a devenit urmărirea avioanelor online o pasiune globală
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Copilul Denisei și al lui Iancu Sterp a primit binecuvântarea. De ce au ales cei doi părinți să nu-l boteze pe David: „Așa cum este scris în Biblie”
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au ÎMPĂCAT! Au decis că așa este cel mai bine de dragul celor trei copii pe care îi au!
romaniatv.net
image
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în 2026. Data la care elevii iau vacanță în aprilie
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”
click.ro
image
Trei zodii își schimbă destinul până la finalul lunii martie. Ei sunt nativii care au noroc pe toate planurile
click.ro
image
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Prințesa Anne Profimedia jpg
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!
clickpentrufemei.ro
Deschiderea mormântului din Lepoglava, în care se află osemintele lui Ioan Corvin, fiul regelui Matia Corvin, împreună cu cele ale fiului acestuia, Cristofor (© captură video Magyarságkutató Intézet)
Decesul lui Cristofor Corvin, ultimul descendent pe linie masculină al familiei Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
image
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”

OK! Magazine

image
„Am fost manipulată și înșelată de Epstein”. Ce a spus printre lacrimi viitoarea regină a Norvegiei despre scandalul în care e implicată

Click! Pentru femei

image
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!

Click! Sănătate

image
6 semne subtile ale pierderii auzului pe care să nu le ignori