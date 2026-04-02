Undă verde pentru reorganizarea Primăriei Capitalei. 122 de angajați își vor pierde locul de muncă

Consiliul General al Capitalei a adoptat, joi, proiectul care prevede reorganizarea aparatului de specialitate al primarului general.

Potrivit proiectului adoptat joi, numărul total de posturi din PMB va ajunge la 848, repartizate astfel: 694 de funcţii publice, dintre care 87 de conducere; 151 de funcţii de natură contractuală, dintre care nouă de conducere şi trei de demnitate publică.

În momentul de faţă, Primăria Capitalei are aprobat un număr de 1.272 de posturi, dintre care 970 sunt ocupate, scrie Agerpres.

Cabinetul primarului general urmează să aibă 13 posturi, dintre care patru de natură contractuală.

Se vor desfiinţa nouă posturi de consilier. Totodată, se înfiinţează o nouă structură, cabinetul administratorului public, care va avea două funcţii contractuale de execuţie.

În luna martie s-a vorbit și despre comasarea a 7 instituţii de evenimente din cadrul Subordonatelor: Creart, Arcub, Proedus, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte, Centrul pentru Tineret, Şcoala de Arte. Toate cele 7 devin Direcţia Generală de Arte şi Evenimente Urbane.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat încă din luna ianuarie că situația financiară a Primăriei Municipiului București este una extrem de gravă. El a atras atenția asupra situației critice a bugetului Capitalei, afirmând la acel moment că Primăria nu are resursele necesare nici pentru funcționarea de bază.